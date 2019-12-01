Exposição traz peças a preços populares para todos terem arte em casa

Exposição "Minha Primeira Obra", da OÁ Galeria

Quando se fala em obra de arte, logo se pensa nos altos preços para se ter uma em exposição na sua sala. Para quebrar um pouco este tabu, a OÁ Galeria, no bairro Consolação, em Vitória, apresenta uma exposição diferente. "Minha Primeira Obra" traz obras a preços populares para estimular o consumo de arte, incentivar a produção de novos artistas e impulsionar o colecionismo.

As obras terão preços que irão variar de R$ 30 a R$ 3.000. A galerista Thaís Hilal explica que o espaço irá se transformar em um ambiente de afetuosidades, onde obras de arte, mobiliários e objetos do dia a dia presentes em uma casa serão experimentados de maneira integrada pelo visitante, como se trouxéssemos a própria casa para dentro da galeria.

Trabalharemos com novos artistas que já iniciaram seu caminho pelo circuito de arte, e que ainda possuem valores acessíveis para formar um novo público amante de arte, explicou.

Para produzir este trabalho integrado entre arte contemporânea e arquitetura, a galeria convidou o arquiteto Levy Netto para compor a equipe de criação da nova mostra. As obras de arte dão vida e personalidade ao espaço. Eu sempre as utilizei em meus projetos de interiores e acredito que fazem toda a diferença, comentou.