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Em 'comunhão' com Bolsonaro, Frias chama auxilio de R$ 600 de esmola

Substituto de Regina Duarte, o ator falou com Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, em vídeo que foi ao ar no YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 09:11

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 09:11

Mario Frias (direita) em entrevista a Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro
Mario Frias (direita) em entrevista a Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/YouTube
Substituto de Regina Duarte na Secretaria Especial da Cultura do governo federal, o ator Mario Frias conversou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em vídeo do canal do YouTube divulgado neste sábado (27). O artista disse que se sente um "ET" no meio artístico e também alegou viver "em comunhão" com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). 
Frias também falou que artistas não querem "esmola", em referência ao auxílio emergencial de R$ 600 aprovado pelo Congresso à categoria, segundo informações do portal Uol. 
"Artista não quer esmola. A maioria que eu vejo diz: 'Me deixa trabalhar'. Não quero auxílio"
Mario Frias - Ator e secretário especial da Cultura

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Quase um mês após ser aprovado pela Câmara e Senado, o texto da Lei Aldir Blanc, ao que se referiu o novo secretário, ainda não foi sancionado por Bolsonaro. Ele tem até o próximo dia 30 de junho para concordar ou vetar a matéria. Se ele não se manifestar até a data, a lei entra em vigor automaticamente. 

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