Em 'comunhão' com Bolsonaro, Frias chama auxilio de R$ 600 de esmola

Substituto de Regina Duarte na Secretaria Especial da Cultura do governo federal, o ator Mario Frias conversou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em vídeo do canal do YouTube divulgado neste sábado (27). O artista disse que se sente um "ET" no meio artístico e também alegou viver "em comunhão" com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Frias também falou que artistas não querem "esmola", em referência ao auxílio emergencial de R$ 600 aprovado pelo Congresso à categoria, segundo informações do portal Uol.
"Artista não quer esmola. A maioria que eu vejo diz: 'Me deixa trabalhar'. Não quero auxílio"
Quase um mês após ser aprovado pela Câmara e Senado, o texto da Lei Aldir Blanc, ao que se referiu o novo secretário, ainda não foi sancionado por Bolsonaro. Ele tem até o próximo dia 30 de junho para concordar ou vetar a matéria. Se ele não se manifestar até a data, a lei entra em vigor automaticamente.