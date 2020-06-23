Em clima de São João, Gabriel Elias lança forró com reggae

O músico Gabriel Elias Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielelias

Junho chegou e com ele uma grande novidade para os fãs do mineiro de pés na areia Gabriel Elias . Embalado pelo clima de São João, o cantor sempre "good vibes" disponibiliza nesta quarta (24) o novo single Fruta Doce, que mistura um autêntico forró nordestino com o reggae que marcou sua carreira até aqui.

Produzido pelo próprio cantor durante a quarentena em meio à pandemia da Covid-19 em sua casa, Fruta Doce chega aos apps como uma homenagem à música nordestina e faz despertar a vontade mais íntima de querer dançar agarradinho com quem se gosta. O Forró é um reggae balançado. Sempre fui apaixonado pela simplicidade musical do gênero, de Gonzaga à Falamansa, conta. O single é a segunda canção do álbum Música Pra Curar Brasileira, que será lançado em novembro.

Sobre o novo álbum, que foi totalmente produzido pelo próprio mineiro durante o isolamento pelo surto do coronavírus, Gabriel diz que trará, além das canções populares de amor que deram notoriedade ao artista, temas atuais de utilidade pública: Como controlar a ansiedade, manter o equilíbrio e enxergar o lado bom em situações ruins, são algumas delas.