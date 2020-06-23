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Festa junina bombando!

Em clima de São João, Gabriel Elias lança forró com reggae

Fruta Doce é o segundo single do álbum Música Pra Curar Brasileira e homenageia a cultura nordestina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 07:42

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 07:42

O músico Gabriel Elias
O músico Gabriel Elias Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielelias
Junho chegou e com ele uma grande novidade para os fãs do mineiro de pés na areia Gabriel Elias. Embalado pelo clima de São João, o cantor sempre "good vibes" disponibiliza nesta quarta (24) o novo single Fruta Doce, que mistura um autêntico forró nordestino com o reggae que marcou sua carreira até aqui.
Produzido pelo próprio cantor durante a quarentena em meio à pandemia da Covid-19 em sua casa, Fruta Doce chega aos apps como uma homenagem à música nordestina e faz despertar a vontade mais íntima de querer dançar agarradinho com quem se gosta. O Forró é um reggae balançado. Sempre fui apaixonado pela simplicidade musical do gênero, de Gonzaga à Falamansa, conta. O single é a segunda canção do álbum Música Pra Curar Brasileira, que será lançado em novembro.
Sobre o novo álbum, que foi totalmente produzido pelo próprio mineiro durante o isolamento pelo surto do coronavírus, Gabriel diz que trará, além das canções populares de amor que deram notoriedade ao artista, temas atuais de utilidade pública: Como controlar a ansiedade, manter o equilíbrio e enxergar o lado bom em situações ruins, são algumas delas.

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Em entrevista recente, o cantor diz que embora aborde temáticas que nem sempre são faladas no meio pop, é um álbum para ser apreciado. Este disco é extremamente leve e extremamente pontual com assuntos importantes que nem sempre são faladas pelo meio pop. O álbum todo tem uma mensagem para ser compreendida, até nas músicas com conceito mais pop. É um disco para ser apreciado com o seu eu interior e dar voz a ele, conta. O novo trabalho será lançado em três partes ao longo do ano, terá 12 faixas e ainda vai contar com participações especiais.

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