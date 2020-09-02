Elenco de 'Um Maluco no Pedaço' irá se reunir em especial de 30 anos

Elenco da série "Um Maluco no Pedaço". Will Smith irá produzir nova versão com fã Crédito: Reprodução/NBC

O elenco principal da série Um Maluco no Pedaço vai se reunir para participar de um programa especial sobre a produção. Com o nome The Fresh Prince of Bel-Air - Reunion Special, ele será lançada no serviço de streaming HBO Max entre novembro e dezembro.

De acordo com informações divulgadas pelo site Entertainment Weekly, o especial será gravado em 10 de setembro, data em que o primeiro episódio de Um Maluco no Pedaço foi exibido nos Estados Unidos, em 1990.

Now this is a story all about how... the cast of The Fresh Prince of Bel-Air reunites for a one-time special! Coming around Thanksgiving only on HBO Max! pic.twitter.com/ZSlktr731e — HBO Max (@hbomax) August 31, 2020

O projeto irá comemorar os 30 anos da série e reunirá o elenco, incluindo o protagonista, Will Smith, e nomes como Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid e o DJ Jazzy Jeff. O ator James Avery, que interpretava o Tio Phil, morreu em 2013.

O episódio foi idealizado pela produtora de Smith e sua esposa, Jada Pinkett Smith, e a ideia é refletir sobre o impacto da série e os temas que ela abordou. Ele não será roteirizado, e promete ser uma noite de "música, dança e convidados especiais".