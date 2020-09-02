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Elenco de 'Um Maluco no Pedaço' irá se reunir em especial de 30 anos

Produção vai comemorar os 30 anos do seriado e contará com a presença de todos os atores principais, incluindo Will Smith

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 15:35
Elenco da série
Elenco da série "Um Maluco no Pedaço". Will Smith irá produzir nova versão com fã Crédito: Reprodução/NBC
O elenco principal da série Um Maluco no Pedaço vai se reunir para participar de um programa especial sobre a produção. Com o nome The Fresh Prince of Bel-Air - Reunion Special, ele será lançada no serviço de streaming HBO Max entre novembro e dezembro.
De acordo com informações divulgadas pelo site Entertainment Weekly, o especial será gravado em 10 de setembro, data em que o primeiro episódio de Um Maluco no Pedaço foi exibido nos Estados Unidos, em 1990.
O projeto irá comemorar os 30 anos da série e reunirá o elenco, incluindo o protagonista, Will Smith, e nomes como Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid e o DJ Jazzy Jeff. O ator James Avery, que interpretava o Tio Phil, morreu em 2013.
O episódio foi idealizado pela produtora de Smith e sua esposa, Jada Pinkett Smith, e a ideia é refletir sobre o impacto da série e os temas que ela abordou. Ele não será roteirizado, e promete ser uma noite de "música, dança e convidados especiais".
A data de estreia do episódio ainda não foi confirmada, mas segundo o HBO Max o lançamento ocorrerá "em torno do Dia de Ação de Graças", comemorado em 26 de novembro nos Estados Unidos. Além do especial, Will Smith está produzindo uma nova versão dramática de Um Maluco no Pedaço.

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