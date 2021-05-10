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Cinema

Documentário sobre a banda Kiss estreia no segundo semestre no Brasil

Produção Kisstory será exibida pelo canal pago A&E, sem data definida ainda

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 14:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mai 2021 às 14:15
A banda Kiss no último dia do festival Monsters of Rock 2015, na arena Anhembi, São Paulo
A banda Kiss no último dia do festival Monsters of Rock 2015, na arena Anhembi, São Paulo Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A banda de rock Kiss ganhará um especial documental que irá ao ar no segundo semestre pelo canal pago A&E. Batizado de Kisstory, o programa fará parte da série "Biography", e irá retratar a história do grupo, formado em 1973 por Paul Stanley, 69, e Gene Simmons, 71, em Nova York.

O documentário celebra antecipadamente os 50 anos da banda, que serão completados em 2023. A direção é de D. J. Viola, que irá narrar as cinco décadas da banda na indústria da música.

Será possível assistir sessões de gravações originais do grupo, filmagens caseiras e histórias de bastidores. O especial também irá abordar os problemas com drogas e álcool nos anos 80 enfrentados pelo Kiss, e como conseguiram voltar às paradas nos anos 90.

O projeto conta com o apoio dos fundadores do grupo, que também participarão com reflexões sobre sua carreira. O especial terá os convidados Dave Grohl (Nirvana e Foo Fighters), Tom Morello (Rage Against the Machine), o gerente musical Doc McGhee (Motley Crue e Bon Jovi), o produtor Bob Ezrin (Alice Cooper, Pink Floyd), entre outros.

A banda tem mais de 100 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo e mais de 40 anos em turnês. Ainda não foi definida a data exata da estreia.

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A turnê do grupo passaria pelo Brasil no final de 2020, mas, devido à pandemia, foi cancelada. A novas datas para quatro dos seis shows previstos foram marcadas para: São Paulo (16/10, no Allianz Parque), Ribeirão Preto (17/10, na Arena Eurobike), em Curitiba (19/10, na Pedreira Paulo Leminski) e em Porto Alegre (21/10, na Arena do Grêmio).

Os eventos em Brasília e Uberlândia foram cancelados. A organização afirma que todos os ingressos adquiridos serão válidos para as novas datas. O grupo já havia adiado os seis shows que faria em maio no Brasil para novembro.

Os shows fazem parte da turnê The End of the Road, anunciada como a série de despedida do grupo formado atualmente por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer.

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