Documentário sobre a banda Kiss estreia no segundo semestre no Brasil

A turnê do grupo passaria pelo Brasil no final de 2020, mas, devido à pandemia, foi cancelada. A novas datas para quatro dos seis shows previstos foram marcadas para: São Paulo (16/10, no Allianz Parque), Ribeirão Preto (17/10, na Arena Eurobike), em Curitiba (19/10, na Pedreira Paulo Leminski) e em Porto Alegre (21/10, na Arena do Grêmio).