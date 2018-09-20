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Quatro décadas

Kiss anuncia aposentadoria dos palcos após 45 anos de carreira

Banda americana disse que sua próxima turnê, 'End of the Road World Tour', será a última
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 13:44

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 13:44

Gene Simmons, vocalista, baixista e fundador da banda Kiss Crédito: Reprodução/Web
A banda americana Kiss anunciou nesta quarta-feira, 19, que vai se aposentar dos palcos. A End of the Road World Tour foi divulgada durante uma apresentação da banda no programa de TV America's Got Talent.
As datas e locais da turnê serão anunciados "nas próximas semanas", de acordo com um comunicado divulgado após o show na TV.
A formação atual da banda tem Gene Simmons, Paul Stanley (69 e 67 anos, respectivamente), Tommy Thayer e Eric Singer.
"Tudo que construímos e conquistamos nas últimas quatro décadas nunca poderia ter acontecido sem as milhões de pessoas ao redor do mundo que encheram clubes, arenas e estádios ao longo desses anos. Essa será a celebração final para aqueles que nos viram e uma última chance para quem não viu. KISS Army, nós estamos dizendo adeus com o nosso maior show até agora e nós vamos sair de cena do mesmo jeito que entramos... sem remorsos e imparáveis", diz a nota.

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