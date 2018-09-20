Kiss anuncia aposentadoria dos palcos após 45 anos de carreira

"Tudo que construímos e conquistamos nas últimas quatro décadas nunca poderia ter acontecido sem as milhões de pessoas ao redor do mundo que encheram clubes, arenas e estádios ao longo desses anos. Essa será a celebração final para aqueles que nos viram e uma última chance para quem não viu. KISS Army, nós estamos dizendo adeus com o nosso maior show até agora e nós vamos sair de cena do mesmo jeito que entramos... sem remorsos e imparáveis", diz a nota.