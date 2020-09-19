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Auxílio

Doação da Netflix ajuda mais de 5.000 profissionais do setor audiovisual

Entre os que receberam a ajuda de R$ 1.045 estão profissionais de mais de 850 produções afetadas e de mais de 90 posições diferentes no setor

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 09:07
Netflix
A Netflix disse que a maior parte do fundo seria destinada às pessoas mais atingidas em suas próprias produções Crédito: Reprodução
O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) anuncia o encerramento do Fundo Emergencial Covid-19 após quatro meses. Criado por meio de uma doação de R$ 5 milhões da Netflix, o fundo deu auxílio pontual a 5.000 trabalhadores e freelancers da indústria cinematográfica e televisiva de todos os 27 Estados do país.
"Tem sido extremamente gratificante fazer este trabalho para nossos colegas nos últimos quatro meses. O ICAB continuará promovendo e desenvolvendo a indústria audiovisual no Brasil, fortalecido pela solidariedade que encontramos em um setor que se uniu", disse o diretor-executivo do instituto, Mauro Garcia.
Entre os que receberam a ajuda de R$ 1.045 estão profissionais de mais de 850 produções afetadas e de mais de 90 posições diferentes no setor, como assistentes de produção, assistente de direção, equipe de câmera, motoristas, editores, assistente de figurino, assistente de arte, contrarregra, eletricista e outras.

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No começo da pandemia, em 20 de março, a Netflix informava que havia criado um fundo para ajudar pessoas que trabalhavam em produção de cinema e televisão que foram suspensas devido ao coronavírus.
Centenas de milhares de pessoas do elenco e equipe de produções de todo o mundo perderam o emprego, incluindo eletricistas, carpinteiros, motoristas e outros trabalhadores que ganham por hora.
O maior serviço de streaming do mundo disse que a maior parte do fundo seria destinada às pessoas mais atingidas em suas próprias produções. A assistência seria prestada além das duas semanas de pagamento que a empresa prometera a trabalhadores em produções que foram suspensas.

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