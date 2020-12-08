Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Djonga é criticado por realizar show presencial no Rio de Janeiro

Rapper chegou a falar sobre a apresentação no Twitter, mas excluiu sua conta; comentários lembraram que outros cantores também têm feito shows durante a pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 18:21

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 18:21

O rapper Djonga
O rapper Djonga Crédito: Daniel Assis / Divulgação
O rapper Djonga foi alvo de críticas nesta segunda-feira, 7, depois de realizar uma apresentação presencial no Rio de Janeiro no sábado, 5, em meio ao aumento dos casos de covid-19 e de ocupação de leitos de hospitais no Brasil, com o nome do artista chegando aos assuntos mais comentados do Twitter.
As críticas começaram quando uma usuária publicou um vídeo de um show que, segundo ela, teria ocorrido em 5 de dezembro, criticando a ação de Djonga. Nele, é possível ver o rapper cantando em meio a uma grande aglomeração de pessoas, aparentemente sem usar máscara.
Djonga chegou a fazer algumas publicações no Twitter em que admitiu a realização do show, e disse que decidiu sobre a apresentação para pessoas que já se expõe à pandemia para trabalhar e que também mereceriam acesso a atividades de lazer. Com a repercussão de seus comentários, o rapper desativou sua conta no Twitter.
Alguns usuários concordaram com o posicionamento do rapper. Outros destacaram que o show foi um erro, mas que diversos cantores também têm realizado shows presenciais em meio à pandemia.
A aglomeração de pessoas, e ainda sem o uso de máscaras e prática de distanciamento social, vai contra a recomendação de órgãos da área de saúde por ajudar na disseminação do novo coronavírus. Em casos em que há necessidade de sair de casa, é recomendado que as pessoas usem máscara, álcool gel, fiquem em ambientes abertos ou com boa circulação de ar e mantenham uma distância de ao menos dois metros de outras pessoas em ambientes fechados, evitando contato físico direto.
"Eu não sei mexer no Twitter, só falo m***, só ouço m*** lá", disse Djonga em stories publicados no Instagram após excluir sua conta no Twitter. "Não é tirando não, todo mundo que falou comigo, ouvi muita coisa daora, tem muita gente falando os seus pontos, seus argumentos de um jeito daora, falando o que acha, o que acredita", ressaltou ele.

Veja Também

Governo do ES prorroga decreto que proíbe abertura de casa de show e boates

Com ingressos à venda, shows e eventos no verão do ES estão proibidos

Empresários sugerem shows com mesas e sem idosos no ES, diz secretária

"Mas eu não sei mexer naquele lugar lá não, tem muita gente que só quer humilhar só quer ofender nós. E eu não tenho essa maturidade ainda, não tenho mesmo, desculpa qualquer parada e é isso aí", concluiu o rapper.
O Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor, mas não obteve resposta até o momento da publicação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados