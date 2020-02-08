Divirta-se lista 20 artistas na casa dos 20 anos para conhecer em 2020

Pedrinho Pegação, 29 anos

Cantor e compositor brasileiro, ele decolou no rol da fama com "Complicado" (2019) - em parceria com Anitta -, "Sei Lá" (2019) e "Um Pouco de Você" (2020). Com tão pouca idade, o rapaz já tem mais de 5 milhões de ouvintes mensais só no Spotify. Só o hit feito com a Poderosa, na mesma plataforma digital, contabiliza mais de 39,4 milhões de plays.

Com pouco mais de dois anos de carreira, o jovem se jogou no pop acústico com um toque de MPB para atrair seus quase 100 mil ouvintes mensais no Spotify. Seu primeiro lançamento foi "Da Cor do Girassol" (2018), mas o cantor se consagrou de vez com "A Vida É Boa" (2020).

Em 2019, ele foi taxado como "a cara do funk brasileiro". Cantor de "Gaiola é o Troco", que chegou ao primeiro lugar na lista de mais tocadas do Spotify no Brasil no mesmo ano, ele conseguiu encantar de Neymar a Anitta com o mesmo hit, que grudou nas paradas de sucesso.

Semifinalista da 7ª edição do "The Voice Brasil", da Globo, a jovem conquistou os brasileiros de sua geração desde 2015, ano em que lançou "Céu Azul", EP independente. Ao longo da carreira, já dividiu holofotes de palcos com grandes nomes como Nelson Sargento e Mart'nália.

O colunista Leo Dias taxou que Nanno V é a grande aposta da Universal Music há algum tempo no segmento urban, pop e hip hop. Natural de Volta Redonda, no Rio, ele já é bastante consagrado pelo trabalho como compositor, tendo sido o atuor de "Gelo", para a banda Melim.

Rapper ao melhor estilo raiz, ele começou a carreira em 2008, ainda bem jovem, mas estourou no ano passado quando lançou o EP "Ligação", cuja música de trabalho (que é homônima) tem mais de 177 mil plays no Spotify.

Em 2019, estourou com "Mixtape", EP de estreia que bombou na web. Também conhecido por parcerias de sucesso, o jovem já protagonizou com Anitta, Belo e PK, além de também ter sido notado nacionalmente por ajudar a compor o arranjo de "Envolvente", sucesso cantado por Buchecha.

Finalista de sexta temporada do "The Voice Brasil", na Globo, a jovem é compositora e instrumentista. Hoje, ela tem mais de 297 mil ouvintes mensais no Spotify e seu último lançamento, o single "Cancela", deste mês de fevereiro de 2020, está contabilizando ótimos números.

É cantora, compositora e apresentadora brasileira. Começou na música em 2017 e, em 2018, já fez o maior sucesso com as músicas "Deixa Rolar" e "Espaço". Em 2019, estourou com "Na Sua Mão", que tem mais de 1,4 milhão de plays só no Spotify.

O jovem é considerado pela crítica um dos grandes nomes do que os entendidos chamam de "nova música brasileira". Ele, que já faz sucesso desde "Pequena Flor" (2016) e "Fiz Esse Som Pra Você" (2016), já ultrapassou os dois milhões de ouvintes por mês na web.

Irmãs, as cantoras estão quebrando a internet e atualmente ostentam mais de 5 milhões de inscritos só no canal que têm no YouTube. Entre os maiores sucessos, "Jura Juradinho" (2018), "Mais Que Um Verão" (2018) e "Gato Preto" (2018).

Grande aposta da música capixaba, o rapaz que está alçando voos cada vez mais altos já conquistou mais de 9,8 mil ouvintes mensais só no Spotify. Seu último lançamento, "Essencial" (2019), foi em parceria com a ex-The Voice também capixaba Mariana Coelho e tem mais de 15 mil plays na mesma plataforma digital.

Também um talento capixaba, a cantora conquistou o público definitivamente com "Licor" (2019), que está chegando à marca do meio milhão de plays só no Spotify. A jovem já foi atração do Viradão Vitória e é citada em várias listas nacionais da cena do rap como uma artista para ficar de olho nos próximos anos.

A cantora já é figurinha prestigiada no Espírito Santo. Também capixaba, ela rompeu o status de famosa em 2017, quando surgiu na cena cultural capixaba e, agora, conquista cada vez mais público pelo Brasil todo. Atualmente, tem quase 10 mil ouvintes mensais no Spotify.

Natural de Ibatiba, no Espírito Santo, ela é ex-vocalista do grupo Aurora e se mantém na cena independente da música desde 2015. De lá para cá, só conquistou mais público com "Árvore Seca" (2017), "Deixa" (2017) e "Me Cura" (2019). No Spotify tem mais de 364 mil plays no Spotify.

Maranhense, o cantor já tocou no Rock in Rio e lançou seu primeiro EP, "Valsa e Vapor", em 2012. Hoje em dia, tem hits como "Sorriso ao Sono" (2014) com mais de 6 milhões de plays só no Spotify.

Músico, compositor, produtor musical e instrumentista, Martim (Tim, no meio artístico) decolou com "Ela" (2017), "Quis Mudar" (2017) e "Recomeçar" (2017). Só no Spotify, tem mais de 307 mil ouvintes mensais.

Cantora e compositora sertaneja, a jovem fez fama com "Para, Pensa e Volta" (2019) e "Sofro Onde Eu Quiser" (2019), além de cada vez mais fazer sucesso entre as rainhas da sofrência. Sucesso é tanto que só no Spotify ela tem mais de 3,6 milhões de ouvintes mensais.

Cantora e compositora, a jovem é empresariada pela mega empresária capixaba Luciana Hazin, dona de um império no Nordeste. Primeira aposta da empreendedora, Maria Clara é sucesso do sertanejo com mais de 740 mil seguidores só no Instagram e hits com até mais de 3 milhões de plays, como é o caso do hit "Stand By".