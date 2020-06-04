Diversão na quarentena: veja lançamentos infantis na TV para junho

Crédito: Montagem A GAZETA/Reprodução

Junho de 2020 está recheado de novidades para os pequenos na televisão! Isoladas em meio à pandemia do novo coronavírus , no Brasil, as crianças precisam tentar criar rotina que mantenha a disciplina, mas todas também merecem umas horinhas de lazer, não é mesmo?

PARA DIVERTIR A GAROTADA!

No Gloob, uma das grandes novidades é o retorno da Playlist Gloob - programa de clipes com as músicas que crianças e adolescentes curtem -, desde o último dia 1°, bem como a reapresentação do Rolê Gloob Em Casa  nova versão do gameshow do canal, agora exibido em versão com participantes em casa. O desenho D.P.A. - Detetives do Prédio Azul também terá novos episódios exibidos.

Na trama, três amigos inseparáveis que moram no mesmo edifício formam o D.P.A., Detetives do Prédio Azul. O líder do grupo é Tom, um menino que adora ler e sonha em ser músico de uma banda de rock. A novidade da série é a chegada de mais um detetive para o grupo.

Na Disney XD, Ducktales  Os Caçadores de Aventuras é que chega com novos episódios contando a história de Tio Patinhas, o milionário preferido das crianças. Vampirina, que lança no próximo dia 15 de junho seus novos capítulos, também é outra grande pedida do Disney Junior.

Este segundo desenho conta a saga dos Sangueson, uma família de amigáveis vampiros que vive na Transilvânia. Em seu novo entorno, morando na Pensilvânia após uma mudança da família, Vã (apelido de Vampirina) enfrenta o desafio de fazer amigos e frequentar uma nova escola no mundo humano. Ao longo do caminho, ela aprende que pode ser fácil imitar seus colegas, mas é muito mais valioso celebrar as qualidades que fazem cada indivíduo ser único.

Enquanto isso, o Nat Geo Kids embarca nas maratonas educativas aproveitando os dias mundiais do Meio Ambiente e dos Oceanos, nos dias 5 e 8 de junho, respectivamente.

Na Netflix, o filme A Noiva Cadáver é um dos títulos que ficam disponíveis neste mês, assim como a primeira temporada de Cocomelon, que promete ser uma das séries preferidas da garotada. Na filmagem de Tim Burton, o jovem Victor se apaixona por uma mulher de outro mundo que tenta levá-lo para lá. Mas eles acabam enfrentando vários obstáculos e questões amorosas ao longo da narrativa que fazem os dois refletir sobre as próprias vidas e relações.

OS LANÇAMENTOS

GLOOB



PLAYLIST GLOOB



No último dia 1° de junho o canal lançou a Playlist Gloob em novo formato. O projeto exibe clipes nacionais e internacionais de artistas preferidos da garotada na TV em dias pré-definidos.





D.P.A.



No dia 15 de junho começam a ser exibidos os episódios da 13ª temporada de D.P.A. A trama vai ser marcada pela chegada do novo detetive da capa amarela.





ROLÊ GLOOB EM CASA



Nos dias 15, 22 e 29 de junho o canal exibirá o gameshow Rolê Gloob em novo formato: Rolê Gloob Em Casa. Nessa modalidade, toda a dinâmica do programa acontece com cada participante em sua própria casa.



Elenco da série D.P.A. - Detetives do Prédio Azul Crédito: Gloob/Reprodução/Divulgação

DISNEY XD



DUCKTALES  OS CAÇADORES DE AVENTURAS



Desde o último dia 1° começou a nova temporada da série que narra a história de Tio Patinhas, o milionário mais querido das crianças. Os episódios vão ao ar sempre às 20h de segunda a sexta.





STAR WARS RESISTANCE



O final de temporada da série intergaláctica será transmitida às 8h do dia 7 de junho. Os heróis, neste capítulo, vão se despedir da temporada atual em episódio especial.





FRANGOS ESTELARES NO ESPAÇO



No dia 15 de junho começa a exibição dos novos episódios da trama que conta a história de três frangos recrutados por engano em uma academia intergaláctica. A série passa de segunda a sexta sempre às 17h15.



Cena do desenho Frangos Estelares No Espaço Crédito: Disney XD/Reprodução

DISNEY JUNIOR

VAMPIRINA



Entre os dias 15 e 20 de junho o canal exibe os novos episódios da série que conta a história da família Sangueson. Trata-se de vampiros amigáveis que, agora, estão morando na Transilvânia. Os episódios vão ao ar sempre às 12h15.





TOTS  SERVIÇO DE ENTREGA DE FILHOTES



De segunda a sexta, sempre às 10h15 desde o último dia 1° de junho, os novos episódios da série vão ao ar. A história trata de um pinguim tenaz e um flamingo gentil que são entregadores de filhotes.





PJ MASKS  HERÓIS DE PIJAMAS



Também desde o último dia 1° de junho estão indo ao ar os novos episódios da série que fala de três jovens amigos. A trama é exibida de segunda a sexta sempre às 11h30. No dia 14 de junho, a partir das 17h, haverá maratona com a estreia de dois episódios especiais de 22 minutos cada.





ROCKETEER



A partir do dia 15 de junho os novos episódios da série são exibidos sempre ao meio-dia de segunda a sexta. A trama narra a história de Kit, uma garota que recebe um pacote surpresa em seu aniversário revelando que ela será uma super-heroína lendária.



Cena do desenho Tots - Serviço de Entrega de Filhotes, da Disney Crédito: Disney Junior/Reprodução

NAT GEO KIDS



DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE



O canal transmitirá episódios temáticos de Opa Popa Dupa, Zafari, Buscando Respostas, os Fixies e Crianças X Plásticos no dia 5 de junho a partir das 10h em comemoração à data.





DIA MUNDIAL DOS OCEANOS



No dia 8 de junho, o canal terá programação especial com Os Polos, Ready Jet Go!, Reino Animal, Dot, The Jungle Bunch e Splash e Bubbles para celebrar a data. A programação acontece a partir das 11h30.

NETFLIX



COCOMELON  TEMPORADA 1



Disponível no canal de streaming desde o dia 1º de junho, a série é de caráter educativo e traz músicas rimadas usando o dia a dia de um bebê com seus pais como pano de fundo. Os episódios tratam temas como leitura de livros, atividades físicas em casa e passeios pela cidade e fazenda.





A NOIVA CADÁVER



O filme infantil deve entrar no catálogo da Netflix no próximo dia 6 de junho. O tradicional conto do cineasta Tim Burton conta a história de Victor, um jovem que está prestes a ser levado para outro mundo por uma noiva cadáver que o deseja.





ALEXA & KATIE  PARTE 4



A série teen deve ter sua última temporada lançada no próximo dia 13 de junho. Na trama, Alexa conta com a ajuda da amiga, Katie, para se recuperar de um câncer e, juntas, elas lidam com aventuras da escola tentando manter o bom astral.

