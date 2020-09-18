'Disney Bia': últimos capítulos da 2ª temporada saem no fim do mês

Imagem da 2ª temporada da série Bia, da Disney Crédito: Disney/Divulgação

Os fãs pediram e a Disney anuncia a data de estreia dos novos e últimos episódios da segunda temporada de Disney Bia, no Disney Channel. O mistério chegará ao fim e os fãs, finalmente, conhecerão verdades ocultas e testemunharão todo o desfecho da história a partir de 28 de setembro às 19h.

Bia descobrirá detalhes inéditos sobre o acidente em que perdeu sua irmã Helena. Apesar de ter se separado de Manuel, tentará manter o vínculo com ele.

A situação difícil entre as famílias Urquiza e Gutiérrez continua. Enquanto isso, um segredo de Víctor aumentará a tensão em um momento em que as coisas no Fundom também não vão muito bem, e todos terão que lutar para salvar este espaço tão apreciado pelos criadores de conteúdo.

Vale lembrar que Disney Bia é um projeto com um forte componente digital. Sua história é focada em um grupo de jovens que descobrem, compartilham e desenvolvem seus talentos no Fundom, um ponto de encontro e expressão para a criação de conteúdo digital.

A série se expande por meio de uma estratégia de narração transmídia da história, estendendo e conectando ao público onde quer que esteja. Os personagens têm perfis no Instagram para que o público possa conhecê-los, ver o que eles fazem, sentem e pensam, e possa também interagir por meio de comentários.

Além disso, na conta oficial YouTube Disney Channel LA VEVO estão disponíveis vários videoclipes com todo o elenco da série, como Aquí me encontrarás, Grita, ¿Cuándo pasó? e Sentirse bien.