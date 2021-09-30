Disco "perdido" de David Bowie, gravado em 2001, ganhará lançamento oficial

Cantor David Bowie morreu em 10 de janeiro de 2016 Crédito: Reprodução

Um disco inédito de David Bowie está prestes a chegar ao streaming e às lojas. "Toy", que foi gravado em 2001 mas nunca chegou a ser lançado, mescla músicas inéditas e novas versões de canções pouco conhecidas que o cantor britânico gravou originalmente entre 1964 e 1971.

O novo álbum sai no dia 26 de novembro, como parte de uma nova compilação de discos de Bowie, chamada "David Bowie 5: Brilliant Adventure (1992-2001). A coletânea, quinta de uma série de lançamentos póstumos, traz também edições remasterizadas dos álbuns "Black Tie White Noise", "The Buddha of Suburbia", "Outside", "Earthling" e "Hours", além de "BBC Radio Theatre, London, June 27 2000" e do disco de raridades e lados B "Re:Call 5".

Bowie gravou "Toy" depois de cantar a música "Can't Help Thinking About Me" pela primeira vez em 30 anos em um episódio do programa "Vh1 Storytellers", e depois de seu show no megafestival Glastonbury, em 2000. Com a banda que o acompanhava na época, que inclui Mark Plati, Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer e Emm Gryner, ele gravou o álbum inteiramente ao vivo.

A ideia de Bowie era lançar "Toy" o mais rápido possível, para captar o senso de urgência das gravações espontâneas, mas o projeto acabou engavetado após divergências com a gravadora, a Virgin/EMI. Em vez disso, ele deixou o selo e reuniu composições novas das mesmas sessões de estúdio e as lançou no disco "Heathen", de 2002.

"'Toy' é um momento no tempo capturado em um âmbar de alegria, fogo e energia. É o som de pessoas felizes em estarem tocando música. David revisitou e reexaminou seus trabalhos de décadas anteriores através de prismas de experiência e novas perspectivas -um paralelo que não passou despercebido por mim, pois agora o revisito vinte anos depois", diz o co-produtor de Bowie, Mark Plati, em comunicado à imprensa.

Em 2011, uma versão pirata de "Toy" vazou na internet, e só agora, depois de dez anos, o álbum "perdido" vai ser lançado oficialmente. Recentemente, o espólio de Bowie fechou um acordo com a Warner Music para que a gravadora tenha direitos sobre todo o catálogo dele -incluindo os discos que saíram entre 1999, quando ele saiu do selo, e 2016, quando ele morreu.