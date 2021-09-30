Espetáculo "Outubro Rosa", no Palácio Anchieta, tem ingressos esgotados

O espetáculo “Outubro Rosa. A prevenção é Essencial” será realizado no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória Crédito: Hélio Filho

Mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, o tradicional "Outubro Rosa" ganhou um ar (ainda maior) de sensibilidade, com muita música, arte e amor à vida.

Com ingressos esgotados, o espetáculo "Outubro Rosa, A Prevenção é Essencial", que promove o lançamento da campanha contra o câncer de mama no Espírito Santo, acontece nesta quinta (30) e sexta (1), em dez salas do Palácio Anchieta (Centro de Vitória).

A apresentação de quinta ficou reservada para autoridades. Na sexta, serão três horários, às 18h, 19h e 20h. Cada sessão terá o público limitado a 40 pessoas, respeitando as regras de segurança sanitária devido à pandemia da Covid-19. Por conta do pequeno número de convites, a disputa por cada bilhete foi intensa.

Todas os integrantes da montagem - uma parceria da Afecc (Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer) com o Governo do Estado, sob a tutela da primeira dama, Virgínia Casagrande - são mulheres, incluindo bailarinas, musicistas, atrizes e poetizas. Unidas pelo talento, levam consigo a mensagem e o alerta da prevenção sobre um dos cânceres que mais matam mulheres no Brasil.

"A apresentação vai contar a trajetória da cura do câncer e nove mulheres revelarão suas lutas e histórias de superação. Elas farão a condução do espetáculo do início ao fim. Estou feliz por ser convidado a dirigir e a criar essa montagem, além de ter na equipe mulheres incríveis, que levarão aos visitantes uma mensagem da cura e otimismo. A arte está a nosso favor para sensibilizar e emocionar, com um só objetivo: a cura", detalha Marcelo Lages, diretor cultural e responsável pela curadoria da montagem.

"OUTUBRO ROSA, A PREVENÇÃO É ESSENCIAL"