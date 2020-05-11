Diretor de 'American Horror Story', Ryan Murphy, anuncia spin-off da série

"American Horror Story: Apocalypse" Crédito: Divulgação/FOX

Ryan Murphy, 54, pegou os fãs de "American Horror Story" de surpresa nesta segunda-feira (11). Através das redes sociais, o diretor da série anunciou que está produzindo um subproduto (spin-off em inglês), de episódios independentes, para este ano.

A 10º temporada que seria gravada e lançada em 2020 foi adiada por conta da pandemia do coronavírus, e por isso Murphy decidiu reunir o elenco para uma nova produção, que vai ser chamada de "American Horror Stories".

Os episódios terão cerca de uma hora cada, ainda de acordo com a publicação de Ryan Murphy. Entre os temas abordados no encontro, estão memórias da série, a próxima temporada e "outras coisas que não podem ser mencionadas".

Murphy se reuniu com o elenco por meio do aplicativo Zoom, no encontro estavam os atores Evan Peters, Sarah Paulson, Emma Roberts Jessica Lange, Lily Rabe, Kathy Bates, Billie Lourd, entre outros nomes conhecidos da série.

"Foi muito divertido e estou feliz que conseguimos estar todos juntos. Sinto falta de todos" escreveu o diretor da nova série da Netflix, "Hollywood", e de ''The Politican''.

Recentemente o presidente da FOX, John Landgraf, confirmou a renovação da série no canal por mais três anos. A notícia foi dada durante um evento da Television Critics Association realizado em janeiro, segundo o site americano de entretenimento The Wrap.

Em 2019, durante o lançamento de "1984", 9º temporada da produção, com histórias inspiradas em casos reais de serial killers, os produtores já tinham a certeza de uma décima temporada. Agora, serão mais três.

TEMPORADAS ANTERIORES

"Murder House" (2011)



Mostra mistura horror real e psicológico. A família Harmon é formada pelo psiquiatra Ben (Dylan McDermott), por sua mulher, Viven (Connie Britton), e pela jovem Violet (Taissa Farmiga). Eles se mudam para uma nova casa para esquecer um aborto e uma traição. Mas seus antigos moradores começam a assombrá-los

"Asylum" (2012)



Passa-se em 1964 e acompanha pacientes, médicos e freiras de uma instituição que trata e abriga criminosos insanos. O prédio reúne de freiras e médicos sádicos a pacientes com experiências de possessão e abdução extraterrestre

"Coven" (2013)



Mais de 300 anos se passaram desde os dias dos julgamentos de Salem, e as bruxas remanescentes estão à beira da extinção. Elas seguem para uma escola especial aberta em Nova Orleans, com o objetivo de aprender novas formas de proteção

"Freak Show" (2014)



Na década de 1950, uma trupe circense chega à cidade de Júpiter, liderada por Elsa Mars (Jessica Lange), uma mulher que esconde o seu passado de todos. Aos arredores da cidade está Twisty (John Carroll Lynch), um palhaço responsável por uma série de mortes

"Hotel" (2015)



O detetive John Lowe (Wes Bentley) investiga uma série de crimes que o leva ao Hotel Cortez, onde ele encontra seu filho que havia desaparecido anos antes. Proprietária, a Condessa (Lady Gaga) é uma vampira que faz de tudo para manter seu status e seus filhos

"Roanoke" (2016)



A temporada é apresentada em forma de documentário e conta a história de um casal que se muda de Los Angeles para uma casa na Carolina do Norte. Ocorrências estranhas e paranormais começam a assombrá-los

Cult (2017)



Após as eleições presidenciais dos EUA de 2016, uma cidade fictícia de Michigan, fica dividida. A proprietária do restaurante local está perturbada com fobias de longa data, incluindo hemofobia e tripofobia, que se intensificam

"Apocalipse" (2018)



A história se passa na Costa Oeste dos Estados Unidos em um futuro próximo. Após uma explosão nuclear que destrói o mundo, o Posto 3, um abrigo subterrâneo, é construído para abrigar sobreviventes específicos que possuem forte composição genética.