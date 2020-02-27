'American Horror Story': Macaulay Culkin estará na 10ª temporada

Macaulay Culkin teve seu nome anunciado para a 10ª temporada de American Horror Story.
A confirmação foi feita no Instagram do produtor da série, Ryan Murphy. Além de Macaulay, também aparecem nomes de Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.
Macaulay Culkin ficou conhecido após atuar em filmes infantis, como Esqueceram de Mim, Meu Primeiro Amor e Riquinho. Durante a adolescência, envolveu-se em polêmicas e chegou a processar seu próprio pai na Justiça. Posteriormente, encontrou espaço apenas em papéis menores na TV e cinema.