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Dia Internacional da Amizade: 5 produções de Mickey e sua turma no Disney+

Em julho, Disney+ dedica programação para as relações interpessoais entre personagens queridos

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 14:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jul 2021 às 14:59
O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse (2020)
O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse (2020) Crédito: Disney+/Divulgação
Já imaginou uma amizade que pode durar quase 100 anos? Esse é o tempo em que Mickey Mouse, Minnie, Donald, Pateta, Margarida e Pluto estão juntos nas tradicionais histórias da Disney. Neste 30 de julho, Dia Internacional da Amizade, a Disney+ encerra o mês fazendo uma homenagem à eles.
Um forte senso de união e lealdade uns aos outros, mesmo com cada um tendo a personalidade tão diferente, é o que torna esse elo tão interessante.
O serviço de streaming preparou uma coleção especial para os fãs acessarem diretamente todo o conteúdo relacionado a esses amados personagens.

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CONFIRA 5 INDICAÇÕES DE PRODUÇÕES DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA:

Aconteceu no Natal do Mickey (1999)
Aconteceu no Natal do Mickey (1999) Crédito: Disney+/Divulgação
  • Aconteceu no Natal do Mickey (1999)
  • A produção apresenta três histórias de Natal com Mickey e seus amigos: Mickey e Minnie recordam o ano que passou vivem uma noite mágica; Pateta e Max contam sobre uma visita do Papai Noel; e a última história mostra Huguinho, Zezinho e Luizinho ensinam sobre o espírito do Natal e a amizade.
Os Três Mosqueteiros (2004)
Os Três Mosqueteiros (2004) Crédito: Disney+/Divulgação
  • Os Três Mosqueteiros (2004)
  • No filme Os Três Mosqueteiros (2004), Mickey Mouse, Pato Donald e Pateta são humildes camponeses franceses que sonham ser mosqueteiros. Apesar de serem rejeitados, eles são contratados pelo esperto Pete para proteger a Princesa Minnie Mouse, que se apaixona instantaneamente por Mickey.
A Casa do Mickey Mouse (2006-2013)
A Casa do Mickey Mouse (2006-2013) Crédito: Disney+/Divulgação
  • A Casa do Mickey Mouse (2006-2013)
  • A Casa do Mickey Mouse (2006-2013) é uma série em 3D produzida para o público em idade pré-escolar. Em cada episódio, Mickey e seus amigos ajudam as crianças a resolver enigmas usando habilidades básicas, como identificar foras geométricas, contar de zero a dez, entre outros.
Mickey: Aventuras sobre Rodas (2017)
Mickey: Aventuras sobre Rodas (2017) Crédito: Disney+/Divulgação
  • Mickey: Aventuras sobre Rodas (2017)
  • Ao lado de seus melhores amigos Minnie, Pateta, Margarida e Donald, Mickey participa de corridas de alta velocidade, ao redor do mundo, em veículos rápidos, que mudam de tipo e formato.
O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse (2020)
O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse (2020) Crédito: Disney+/Divulgação
  • O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse (2020)
  • Em O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse, tudo é diversão e emoção para Mickey e seus amigos enquanto eles embarcam em suas maiores aventuras, navegando nas curvas de um mundo selvagem e maluco onde a magia da Disney torna o impossível possível. A nova temporada acabou de estrear no Disney+.

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