Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Programação

Debates e eventos culturais promovem o Mês da Consciência Negra no ES

Por meio de oficinas, exposições, festa e debates, direitos e cenário que o negro vive no país são discutidos na Grande Vitória até o fim do mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 17:33

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 17:33

Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane) Crédito: Elizabeth Nader/PMV
Dia da Consciência Negra é celebrado no próximo dia 20 de novembro, mas os encontros para debates em torno do tema já estão sendo realizados desde o início do mês. A data foi criada justamente para, como o próprio nome diz, conscientizar sobre as lutas da classe e democratizar, ainda mais, as discussões que falam das conquistas e do que ainda tem a alcançar a cultura e resistência negra no Brasil e no mundo.
Em Vitória, a programação no Museu Capixaba do Negro, um dos maiores emblemas físicos da cultura afro no Estado, já começou desde o dia 1º de novembro e segue até o dia 29 deste mês. Na Capital, a Biblioteca Municipal e a Fafi também possuem celebrações especiais para as festividades do mês da consciência negra.
As atividades vão desde mesas redondas até oficinas de capacitação e feiras colaborativas, passando por manifestações musicais. Além disso, alguns municípios também têm atividades exclusivas para crianças, como é o caso de Serra, que promoverá a Semana Chico Prego entre 18 e 22 de novembro via Secretaria de Educação da cidade. As escolas da rede pública é que receberão as programações (neste caso).

Veja Também

Fafi abre mais de 1,4 mil vagas para as oficinas de verão 2020

Concertos de jazz e música brasileira agitam o campus da Ufes

Dono do hit "Caneta Azul", Manoel Gomes faz show no ES

PROGRAMAÇÃO

  • VITÓRIA
  • MUSEU CAPIXABA DO NEGRO (MUCANE) (Av. República, 121, Centro de Vitória)
  • 12/11/2019 - Dia Mundial do Hip Hop  19h
  • 15/11/2019  Feira Colaborativa de Afroempreendedores Nós que somos ÀWA!  8h às 18h
  • 16/11/2019 - 1º Encontro das Religiões de Umbanda e Candomblé em Vitória  10h
  • 20/11/2019 - Encerramento da XII Marcha de Combate ao Extermínio da Juventude Negra  19h
  • 22/11/2019  Feira Colaborativa de Afroempreendedores Nós que somos ÀWA!  8h às 18h
  • 23/11/2019 - Festa Sikó  19h
  • 28/11/2019 - Roda de conversa da exposição "GIRA"  19h
  • 29/11/2019  Feira Colaborativa de Afroempreendedores Nós que somos ÀWA!  8h às 18h

  • CIRCUITO CULTURAL - NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO (CEU) (R. VINTE E TRÊS DE ABRIL, 35, SANTO ANDRÉ, VITÓRIA)
  • De 09 a 30 de novembro -2ª edição da exposição Eu, Pretx
  • 12/11/2019 - Oficina da Boneca Abayomi  8h30 às 11h e 13h30 às 16h30
  • 13/11/2019 - Oficina de Brincos Afro  8h30 às 11h e 13h30 às 16h30
  • 14/11/2019 - Oficina de Desenho e Pintura Afro  8h30 às 11h e 13h30 às 16h30
  • 18/11/2019 - Contação de História Afro  9h às 11 e 13h30 às 16h30
  • 19/11/2019 - Oficina de Tranças e Turbantes  8h30 às 11h e 13h30 às 16h30
  • 20/11/2019  Encerramento com apresentações culturais  14h

  • BIBLIOTECA MUNICIPAL ADELPHO POLI MONJARDIM (R. MUNIZ FREIRE, 23, CENTRO DE VITÓRIA)
  • 19/11/2019  Contação de História Afro com Marta Samor e Tiana Magalhães do Grupo Chão de Letras  14h30
  • 20/11/2019  Sarau Poético "Viva Zumbi" com Suely Bispo  19h

  • VILA VELHA
  • 21 DE NOVEMBRO
  • Exposição de Artes em Alusão ao Dia da Consciência Negra
  • Local: Casa da Memória (Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha); Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha); Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
  • Horário: conforme o horário de funcionamento de cada local

  • 23 DE NOVEMBRO
  • Shows Musicais, Dança, Poesia, Capoeira e Congo
  • Local: Comunidade da Barra do Jucu, em Vila Velha
  • Horário: a partir das 19h

  • 24 DE NOVEMBRO
  • Roda de Capoeira com "Zacimba Gava"
  • Local: Calçadão da Praia da Costa (Av. Antônio Gil Veloso, 1, Praia da Costa, Vila Velha)
  • Horário: a partir das 9h

  • SERRA
  • SEMANA CHICO PREGO
  • Entre os dias 18 e 22 de novembro a rede de ensino pública da Serra receberá reflexões sobre a importância do tratamento das relações étnico-raciais por meio de exposições e apresentações de trabalhos artísticos e culturais.

  • DEBATE + EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS
  • No dia 27 de novembro acontece o I AfroCelebrarte, das 18h30 às 21h30. O evento surge como oportunidade de reconhecimento e valorização dos trabalhos apresentadores na Semana Chico Prego (evento acima) e ao longo do ano de 2019, em que muitos trabalhos foram realizados pela rede municipal de ensino. O evento também é uma iniciativa para estudantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados