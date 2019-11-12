Debates e eventos culturais promovem o Mês da Consciência Negra no ES

O Dia da Consciência Negra é celebrado no próximo dia 20 de novembro, mas os encontros para debates em torno do tema já estão sendo realizados desde o início do mês. A data foi criada justamente para, como o próprio nome diz, conscientizar sobre as lutas da classe e democratizar, ainda mais, as discussões que falam das conquistas e do que ainda tem a alcançar a cultura e resistência negra no Brasil e no mundo.
Em Vitória, a programação no Museu Capixaba do Negro, um dos maiores emblemas físicos da cultura afro no Estado, já começou desde o dia 1º de novembro e segue até o dia 29 deste mês. Na Capital, a Biblioteca Municipal e a Fafi também possuem celebrações especiais para as festividades do mês da consciência negra.
As atividades vão desde mesas redondas até oficinas de capacitação e feiras colaborativas, passando por manifestações musicais. Além disso, alguns municípios também têm atividades exclusivas para crianças, como é o caso de Serra, que promoverá a Semana Chico Prego entre 18 e 22 de novembro via Secretaria de Educação da cidade. As escolas da rede pública é que receberão as programações (neste caso).
PROGRAMAÇÃO
- VITÓRIA
- MUSEU CAPIXABA DO NEGRO (MUCANE) (Av. República, 121, Centro de Vitória)
- 12/11/2019 - Dia Mundial do Hip Hop 19h
- 15/11/2019 Feira Colaborativa de Afroempreendedores Nós que somos ÀWA! 8h às 18h
- 16/11/2019 - 1º Encontro das Religiões de Umbanda e Candomblé em Vitória 10h
- 20/11/2019 - Encerramento da XII Marcha de Combate ao Extermínio da Juventude Negra 19h
- 22/11/2019 Feira Colaborativa de Afroempreendedores Nós que somos ÀWA! 8h às 18h
- 23/11/2019 - Festa Sikó 19h
- 28/11/2019 - Roda de conversa da exposição "GIRA" 19h
- 29/11/2019 Feira Colaborativa de Afroempreendedores Nós que somos ÀWA! 8h às 18h
- CIRCUITO CULTURAL - NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO (CEU) (R. VINTE E TRÊS DE ABRIL, 35, SANTO ANDRÉ, VITÓRIA)
- De 09 a 30 de novembro -2ª edição da exposição Eu, Pretx
- 12/11/2019 - Oficina da Boneca Abayomi 8h30 às 11h e 13h30 às 16h30
- 13/11/2019 - Oficina de Brincos Afro 8h30 às 11h e 13h30 às 16h30
- 14/11/2019 - Oficina de Desenho e Pintura Afro 8h30 às 11h e 13h30 às 16h30
- 18/11/2019 - Contação de História Afro 9h às 11 e 13h30 às 16h30
- 19/11/2019 - Oficina de Tranças e Turbantes 8h30 às 11h e 13h30 às 16h30
- 20/11/2019 Encerramento com apresentações culturais 14h
- BIBLIOTECA MUNICIPAL ADELPHO POLI MONJARDIM (R. MUNIZ FREIRE, 23, CENTRO DE VITÓRIA)
- 19/11/2019 Contação de História Afro com Marta Samor e Tiana Magalhães do Grupo Chão de Letras 14h30
- 20/11/2019 Sarau Poético "Viva Zumbi" com Suely Bispo 19h
- VILA VELHA
- 21 DE NOVEMBRO
- Exposição de Artes em Alusão ao Dia da Consciência Negra
- Local: Casa da Memória (Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha); Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha); Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: conforme o horário de funcionamento de cada local
- 23 DE NOVEMBRO
- Shows Musicais, Dança, Poesia, Capoeira e Congo
- Local: Comunidade da Barra do Jucu, em Vila Velha
- Horário: a partir das 19h
- 24 DE NOVEMBRO
- Roda de Capoeira com "Zacimba Gava"
- Local: Calçadão da Praia da Costa (Av. Antônio Gil Veloso, 1, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: a partir das 9h
- SERRA
- SEMANA CHICO PREGO
- Entre os dias 18 e 22 de novembro a rede de ensino pública da Serra receberá reflexões sobre a importância do tratamento das relações étnico-raciais por meio de exposições e apresentações de trabalhos artísticos e culturais.
- DEBATE + EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS
- No dia 27 de novembro acontece o I AfroCelebrarte, das 18h30 às 21h30. O evento surge como oportunidade de reconhecimento e valorização dos trabalhos apresentadores na Semana Chico Prego (evento acima) e ao longo do ano de 2019, em que muitos trabalhos foram realizados pela rede municipal de ensino. O evento também é uma iniciativa para estudantes.