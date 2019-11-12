Debates e eventos culturais promovem o Mês da Consciência Negra no ES

As atividades vão desde mesas redondas até oficinas de capacitação e feiras colaborativas, passando por manifestações musicais. Além disso, alguns municípios também têm atividades exclusivas para crianças, como é o caso de Serra, que promoverá a Semana Chico Prego entre 18 e 22 de novembro via Secretaria de Educação da cidade. As escolas da rede pública é que receberão as programações (neste caso).