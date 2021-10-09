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Dia das crianças

De oficinas a circo: shoppings garantem diversão para o Dia das Crianças no ES

Shoppings prepararam programações para todo o feriadão com atividades para crianças de todas as idades
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

09 out 2021 às 08:00

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 08:00

Espaço Mundo Bita no Shopping Vitória
Espaço Mundo Bita no Shopping Vitória Crédito: Divulgação/Shopping Vitória
Muita diversão para a criançada é o que os shoppings da Grande Vitória prometem.  Os pequenos vão poder aproveitar o Dia das Crianças em oficinas de slime, contação de histórias, muitos brinquedos e até experiências cheias de aventura . 
De oficinas a circo: shoppings garantem diversão para o Dia das Crianças no ES
As programações estão recheadas de eventos lúdicos e animados, garantindo a festa durante todo o feriadão. Tem até circo montado na área externa. Confira abaixo toda a programação que acontece durante todo o feriadão.

VITÓRIA 

  • SHOPPING VITÓRIA 
    O universo lúdico, alegre e colorido do Mundo Bita é a atração do Dia das Crianças. O mundo mágico mais querido do Brasil fica até o dia 16 de outubro, trazendo a maior roda-gigante indoor da América Latina.  O brinquedo tem duração aproximada de 03 a 05 minutos. Crianças menores de 12 anos deverão estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos. Também vão ter mesinhas de atividades com pintura e balões giratórios. 

  •  VALOR: o ingresso para a roda-gigante custa R$20,00 e é válido somente para o dia da compra. As demais atividades são gratuitas.

    LOJA VAZIA: Até o dia 17 de outubro, no 2º piso, ao lado da Casa&Vídeo, o espaço conta com a ajuda dos capixabas para encher a loja de brinquedos, que amanhece vazia à espera de doações. Os brinquedos arrecadados serão doados para instituições filantrópicas com trabalhos sociais no estado.
SHOPPING JARDINS
O shopping promove um encontro com os super-heróis (homem de ferro, homem-aranha, mulher maravilha) e uma grande surpresa verde para a garotada. Para animar a garotada, terá ainda, gratuitamente, oficina de slime, contação de histórias, distribuição de pipoca e algodão doce, pula-pula e pintura facial.

  • Data: sábado (9 de outubro)
  • Horário: a partir das 14h
  • Endereço: Shopping Jardins, que fica na rua Carlos Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória
  • Informações: (27) 3314 – 5000.
SHOPPING NORTE SUL

Mamães e papais, teremos programação especial. Traga a criançada para brincar e tirar uma foto com seu personagem favorito! Na loja Toy Cartoon Brinquedos, os heróis e personagens que fazem sucesso vão estar animando os pequenos.

Data:  de sábado (9) a terça (12)
  • Horário: das 15h às 18h
  • Endereço:  Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 Shopping - Jardim Camburi, Vitória.
  • Horário:  das 15h às 18h

VILA VELHA

  • SHOPPING VILA VELHA
    Neste Dia das Crianças, as novidades do Shopping Vila Velha para garantir a diversão da garotada e sua família são o Mundo dos Insetos e o Circo Le Petit, que acabam de chegar no mall.

    Serviço:
  • Mundo dos Insetos
  • Horário: Segunda à sábado de 10h às 22h e aos domingos de 14h às 22h
  • Ingressos: a partir de R$ 20,00

  • Adventure Land
  • Horário: Segunda a sábado de 10h às 22h e Domingo de 12h às 21h
  • Ingressos: R$25,00 - tempo livre

  • Six Entretenimento
  • Horário: Segunda à sexta de 13h às 21h, Sábado de 10h às 22h e Domingo de 10h às 21h
  • Entrada: valores variam de acordo com a atração escolhida pelo cliente.

  • Circo Le Petit
  • Horário: segunda à sexta, às 20h, sábado às 18h e às 20h30 e domingo às 15h30, 18h e 20h30
  • Entrada: Ingressos na bilheteria, aberta duas horas antes do espetáculo, a partir de R$25,00
  • SHOPPING BOULEVARD
    A programação para o dia das crianças no Boulevard Shopping Vila Velha  é 100% gratuita!

  • Sábado (9):
  • 15h – oficina de cubo mágico (Teatro)/ Campeonato de Cubo Mágico (Natic Store)
  • (Lembrando que cada criança vai precisar trazer o seu cubo mágico)
  • 16h – Colorindo paisagens capixabas – Take Kids (Livro Capixabinha da Andrea Espindula) – mesas na praça de alimentação
  • 17h – Contação de história – Livro Fubá (Holding)
  • 18h – Baile a fantasia com muitas brincadeiras com a Take Kids (Teatro) com músicas e coreografias do Tik Tok

  • Domingo (10):
  • 9h às 11h - Brincadeiras de sujar no estacionamento A com a Take Kids + carrinho de algodão doce e pipoca
  • 9h às 11h – Aulão de skate para crianças com o Professor Tiago da Mavericks (iniciante)
  • 9h às 10h - aula teórica sobre o skate e suas carreiras
  • 10:15 às 11:15
  • - demo de manobras de solo
  • 11:15 às 12:00
  • Aberto para as crianças praticarem juntas com os atletas.
  • OBS: Para as aulas de skate é obrigatório o uso de capacete, tornozeleira e joelheira
  • 15h – oficina de cubo mágico (Teatro)/ Campeonato de Cubo Mágico (Natic Store)
  • 16h – Colorindo paisagens capixabas – Take Kids (Livro Capixabinha da Andrea Espindula), mesas na praça de alimentação
  • 17h – Meet com Caco e Drika (Macakids)

  • Terça (12):
  • 15h –  15:30h – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM MARILENA SONEGHET.
  • 16h - carrinho de algodão doce e pipoca
  • 17h- Volta no shopping com os mascotes e com som/ distribuição de balas
  • 18h - Japa Kids - Choes (praça de alimentação)
  • SHOPPING PRAIA DA COSTA
    Este ano, a criançada terá uma programação ainda maior para aproveitar o Dia das Crianças com muita brincadeira e diversão. No Shopping Praia da Costa, serão quatro dias de recreação gratuita, de sábado (09) a terça-feira (12)

    Diversão na Praça
  • Local: Pracinha do Praia, piso L1
  • Horário: das 17h às 20h
  • Eventos gratuitos

  • 09/10 – Recreação com personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo
  • Oficina de artes, Circuito do sítio, Brincadeiras do fundo do mar, Cama elástica, Encontro com Sítio do Pica Pau Amarelo

  • 10/10 – Musicalização com o Tio Samir
  • Oficina de arco íris, Cidade de blocos, Hora da dança, Cama elástica, Chuva de balões, Musicalização com Tio Samir

  • 11/10 – Recreação com personagens Lucca e Gabi e chuva de balões
  • Oficina de arco íris, Brincadeiras divertidas, Cama elástica, Chuva de balões, Encontro com Lucca e Gabi

  • 12/10 - Recreação com personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo
  • Oficina de artes, Circuito do sítio, Brincadeiras do fundo do mar, Cama elástica, Encontro com Sítio do Pica Pau Amarelo

  • Exposição Projeto Tamar
  • Local: Praça de Eventos do Shopping praia da Costa (piso L1)
  • Horário: de acordo com horário de funcionamento do Shopping
  • Gratuito

  • Pista F1 Racing Kids
  • Local: L1 Shopping Praia da Costa
  • Valor: a partir de R$ 20,00
  • Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado: 10h às 22h
  • Domingo e Feriado: 13h às 21h

  • Animasom
  • Local: L2 do Shopping Praia da Costa
  • Valor: R$ 45,00
  • Horário de Funcionamento:
  • Segunda à Sábado: 10h às 22h
  • Domingos e Feriados: 11h às 21h
  • O espaço é projetado para receber crianças de 01 a 10 anos.

CARIACICA

  • SHOPPING MOXUARA
    Mês das Crianças terá o Moxuara Kids com shows e atividades para os pequenos.

  • 12/10: ﻿Show de Mágicas e Atividades Recreativas.
  • 23/10: Cachorrinha Piloto e Cachorrinho Policial.
  • 30/10: Halloween com Doces e Travessuras.
  • Convide todos os seus amigos e venha se divertir com a gente!
  • Entrada gratuita
  • SHOPPING MONTSERRAT
    Você piscou e nós já estamos em outubro: mês das crianças. Para comemorar, preparamos várias atrações para os nossos baixinhos. 

  • Data: 09, 10 e 12 de outubro - próximo sábado, domingo e terça-feira (feriado),
  • Eventos:  recreação infantil, os personagens Patrulheiros Caninos, pipoca e algodão doce.
  • Horário: 15h às 18h, lá no L2. 

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