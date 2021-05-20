De jogadores a ex-BBBs, capixaba faz sucesso nas redes desenhando famosos

A desenhista capixaba Denise Camargo Crédito: Arquivo Pessoal

Denise Camargo do Carmo, de 21 anos, é uma jovem de Cariacica que vem ganhando as redes sociais mostrando seu talento: o desenho. A artista, que tomou gosto pela arte na infância, divulga caricaturas de famosos e conta que vem recebendo encomendas.

A artista contou que tem lembranças de praticar a arte desde os 3 anos de idade. Mais recentemente, passou a divulgar as obras principalmente no Instagram . "O sentimento em expor é o de ter reconhecimento e o Instagram é uma ferramenta que eu uso para mostrar meus desenhos e assim motivar os interessados a pedirem encomendas", contou.

Segundo ela, que já registrou no papel ícones como Juliette Freire, campeã do BBB 21, o ator internacional da série Peaky Blinders, Tommy Shelby, o personagem Coringa e até Jesus Cristo, o desenho que mais ficou famoso foi o dos jogadores do time do coração, o Corinthians, clube paulista de futebol. "Boa parte dos jogadores e repórteres viram, inclusive a página oficial do time compartilhou", disse.

A desenhista capixaba Denise Camargo registrou Juliette Freire Crédito: Arquivo Pessoal

Os desenhos feitos por Denise buscam retratar personagens de filmes e séries, jogadores e celebridades justamente porque ela considera que assim eles poderão ser reconhecidos mais facilmente. "Não gosto de trabalhar com fotos comuns, porque prefiro trabalhar com o realismo e as pessoas costumam não mandar fotos de boa qualidade. Gosto de trabalhar desenhos à mão livre em que eu mesma possa escolher, fazer uma montagem se necessário, acho bem melhor", acrescentou.

"Até agora, acredito que, graças a Deus, estou no caminho certo. Conto com poder continuar tendo o reconhecimento e também em conseguir vender minha arte, como não tenho uma profissão ainda. Essa é a forma com que eu trabalho e ganho meu dinheiro" Denise Camargo do Carmo - Artista capixaba

Para Denise, daqui para frente, fica a expectativa de mais reconhecimento, apesar de que nesse ano os desenhos foram muito solicitados. "Geralmente tenho mais clientes fora do Estado do que daqui, principalmente o pessoal de São Paulo. Bombou de gente de lá me pedindo artes do Corinthians e, nesses casos, mando pelo correio. Na pandemia, os pedidos até aumentaram, graças a Deus. Os desenhos de futebol tiveram mais engajamento, inclusive", destacou a jovem.

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Conheça e encomende desenhos produzidos por Denise