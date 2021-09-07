De estreia a clássicos: 10 filmes para assistir no Star+

O Star+ está entre os brasileiros. O novo serviço de streaming da The Walt Disney Company chega com produções clássicas, inéditas e exclusivas. Confira, abaixo, algumas opções que estarão disponíveis já no lançamento da plataforma.
A Favorita (2018)
Estreia exclusiva no Brasil pelo Star+. Comédia estrelada por John Cena, Lil Rel Howery, Yvonne Orji e Meredith Hagner, “Amizade de Férias” estará disponível no Brasil exclusivamente no Star+. O filme conta a história de dois casais que se conhecem durante férias no México e viram amigos – mas a amizade toma um rumo caótico quando eles voltam para casa.
Mal estreou e já é um clássico! Sucesso de bilheteria, o longa sobre a lendária banda de rock Queen e do vocalista Fred Mercury foi indicado a cinco Oscar® em 2019, incluindo o de Melhor Filme, e levou a estatueta em quatro categorias: Melhor Ator para Rami Malek, responsável por dar vida a Fred Mercury; Melhor Montagem; Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som.
Baseado no livro homônimo de Becky Abertalli, o filme conta a história de Simon Spier (Nick Robinson), um jovem que leva uma vida comum, mas sofre por esconder de sua família e de seus amigos que é gay. Ele passa então a trocar confidências, por e-mail, com um colega de sua escola, sem saber sua verdadeira identidade – e por quem acaba se apaixonando. O sucesso do filme rendeu uma série spin-off, Love, Victor, cuja primeira temporada também estará disponível no Star+.
Em 2029, em um futuro em que os mutantes estão quase extintos, o ex-Wolverine Logan (Hugh Jackman) leva uma vida tranquila trabalhando de chofer de limusine, enquanto cuida do debilitado professor Xavier (Patrick Stewart). Tudo muda quando Laura (Dafne Keen), uma jovem mutante perseguida por cientistas, pede ajuda a ele para colocá-la em segurança.
Sucesso da Marvel Studios, Deadpool traz Ryan Reynolds como o mercenário Wade Wilson, que adota o alter ego Deadpool após ser submetido a uma experiência científica que o concede super poderes. Com as novas habilidades e um senso de humor incomum, ele passa a buscar vingança contra o homem que quase destruiu sua vida. A sequência Deadpool 2 também estará disponível na plataforma.
E não faltam também opções para os fãs de ação e aventura! Kingsman: Serviço Secreto, filme sobre agência de espionagem Kingsman, estrelado por Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson e elenco de peso, estará disponível na plataforma junto com seu sucessor, Kingsman: O Circulo Dourado.
Clássico bom é aquele clássico que não nos cansamos de assistir. Titanic, vencedor de 11 Oscar®, incluindo o de Melhor Filme, estará disponível no Star+ para os fãs e os apreciadores de cinema verem e reverem quantas vezes quiserem, além de ser a chance para quem até hoje nunca assistiu (#chocado).
E por falar em clássicos, outro favorito dos fãs estará disponível na plataforma: o divertido e emocionante O Diabo Veste Prada, estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway. O filme apresenta Andy, uma moça recém-formada e com grandes sonhos, vai trabalhar na conceituada revista de moda Runway; sua função é ser assistente da diabólica Miranda Priestly.
Vencedor de quatro estatuetas do Oscar 2018, incluindo a de Melhor Filme, o longa é uma homenagem ao cinema clássico e aos filmes de monstros. A história é sobre a relação de uma mulher muda, a faxineira Elisa (Sally Hawkins), e uma criatura misteriosa.
O longa se inspira na história real da rainha britânica Anne, que governou Inglaterra, Escócia e Irlanda entre 1702 e 1707. No papel dela, Olivia Colman que ganhou um Oscar pela interpretação. Na Inglaterra do século 18, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da Rainha Ana. Seu posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail, nova criada que logo se torna a queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes essa oportunidade única.