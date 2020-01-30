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Coronavírus faz TV chinesa cancelar transmissão do red carpet do Oscar

O coronavírus já deixou dezenas de mortos e milhares de infectados, tem apresentado focos pelo mundo e pode ter chegado ao Brasil, que já tem casos suspeitos

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 09:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 09:10
Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação
A TV estatal chinesa, CCTV, anunciou nesta quarta-feira (29) o cancelamento da transmissão do tapete vermelho do Oscar, que ocorrerá no dia 9 de fevereiro.
A emissora tem como tradição realizar uma programação especial com a entrada dos atores e diretores para a cerimônia de premiação. Mas, por conta da epidemia do coronavírus, apenas a festa vai ao ar.
A informação é do site The Hollywood Reporter, que ouviu pessoas ligadas à CCTV. A transmissão do Oscar pela TV estatal não é ao vivo. A cerimônia será gravada e transmitida no canal CCTV6, dedicado a filmes.
A medida foi tomada para que não fosse necessário enviar uma equipe chinesa aos Estados Unidos para cobrir o tapete vermelho. O trabalho adicional será realizado em Pequim. 
Na terça-feira (28), a agência que regula a mídia chinesa anunciou que transmissões de entretenimento no país sofreriam uma diminuição, em resposta à crise na saúde.
O coronavírus já deixou dezenas de mortos e milhares de infectados, tem apresentado focos pelo mundo e pode ter chegado ao Brasil, que já tem casos suspeitos. Com características de proliferação de uma gripe, o vírus é mais preocupante, por exemplo, do que o H1N1, mas menos letal que o Sars.
Até o momento, há confirmação de pouco mais de 130 mortes em um universo de cerca de 5.500 infectados na China, onde começaram os primeiros relatos, principalmente no entorno da cidade de Wuhan.

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Na China, esperava-se bom movimento na indústria de filmes com a proximidade do ano-novo local, mas foram realizadas ações para cancelar e adiar eventos e estreias. Parques como a Disney de Xangai foram fechados. Estima-se que a crise na área da saúde possa dar um prejuízo nas bilheterias globais, deixando-se de arrecadar de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões.
Filmes ocidentais como "Jojo Rabbit", "1917" e "História de um Casamento" tinham estreias marcadas para fevereiro, o que não deve acontecer.

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