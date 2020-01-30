Coronavírus faz TV chinesa cancelar transmissão do red carpet do Oscar

Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação

A TV estatal chinesa, CCTV, anunciou nesta quarta-feira (29) o cancelamento da transmissão do tapete vermelho do Oscar , que ocorrerá no dia 9 de fevereiro.

A emissora tem como tradição realizar uma programação especial com a entrada dos atores e diretores para a cerimônia de premiação. Mas, por conta da epidemia do coronavírus, apenas a festa vai ao ar.

A informação é do site The Hollywood Reporter, que ouviu pessoas ligadas à CCTV. A transmissão do Oscar pela TV estatal não é ao vivo. A cerimônia será gravada e transmitida no canal CCTV6, dedicado a filmes.

A medida foi tomada para que não fosse necessário enviar uma equipe chinesa aos Estados Unidos para cobrir o tapete vermelho. O trabalho adicional será realizado em Pequim.

Na terça-feira (28), a agência que regula a mídia chinesa anunciou que transmissões de entretenimento no país sofreriam uma diminuição, em resposta à crise na saúde.

O coronavírus já deixou dezenas de mortos e milhares de infectados, tem apresentado focos pelo mundo e pode ter chegado ao Brasil, que já tem casos suspeitos. Com características de proliferação de uma gripe, o vírus é mais preocupante, por exemplo, do que o H1N1, mas menos letal que o Sars.

Até o momento, há confirmação de pouco mais de 130 mortes em um universo de cerca de 5.500 infectados na China, onde começaram os primeiros relatos, principalmente no entorno da cidade de Wuhan.

Na China, esperava-se bom movimento na indústria de filmes com a proximidade do ano-novo local, mas foram realizadas ações para cancelar e adiar eventos e estreias. Parques como a Disney de Xangai foram fechados. Estima-se que a crise na área da saúde possa dar um prejuízo nas bilheterias globais, deixando-se de arrecadar de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões.