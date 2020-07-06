Confira dez trilhas sonoras essenciais para conhecer Ennio Morricone

Os Oito Odiados

O filme de 1964 marcou o início da parceria entre Morricone e o cineasta italiano Sergio Leone. Juntos, ajudaram a moldar o que ficaria conhecido como spaghetti western, que tem como um de seus pilares a Trilogia dos Dólares, da qual também fazem parte "Por uns Dólares a Mais" e "Três Homens em Conflito". A trama lançou Clint Eastwood ao estrelato, graças ao papel de pistoleiro que chega a uma cidadezinha no oeste americano controlada por duas famílias rivais.

Ao finalizar a Trilogia dos Dólares em 1966, o filme mostrou a disputa por uma fortuna em ouro enterrada em um cemitério. Morricone ganhou sua primeira indicação ao Grammy pelo tema do longa e a trilha sonora permaneceu por mais de um ano no ranking da Billboard. A banda Metallica usa, até hoje, uma das canções para abrir alguns de seus shows.

Dirigido por outro mestre do cinema italiano, Bernardo Bertolucci, em 1976, o filme é narrado pelo olhar de dois amigos de infância que seguem caminhos ideologicamente opostos. Morricone deu um tema à luta de classes ao sonorizar essa história sobre uma Itália desfacelada pelas desigualdades e os radicalismos das primeira décadas do século 20.

Mais uma vez ao lado de Leone, o compositor italiano ajudou a criar, em 1984, um dos maiores clássicos do cinema mundial. Por uma questão técnica, Morricone não pode ser indicado ao Oscar pela trilha, o que muitos consideram uma injustiça. Ele venceu, no entanto, o Bafta da categoria e foi indicado ao Globo de Ouro.

Dirigida por Roland Joffé em 1986, a coprodução entre França e Reino Unido mostra um grupo de jesuítas espanhóis que tentam proteger uma aldeia na América do Sul de escravagistas portugueses. A trilha foi indicada ao Oscar no que se tornou uma das mais controversas premiações da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que deu a estatueta a "Por Volta da Meia-Noite". Morricone chegou a dizer que a decisão foi um "roubo", já que o filme rival usava temas pré-criados na trilha.

Mais um filme em que Robert De Niro atuou ao som de Morricone. Dirigida por Brian De Palma em 1987, a trama mostra um agente federal que tenta pôr um fim na rede de crimes do mafioso Al Capone.

Umas das mais queridas criações de Morricone, a trilha sonora foi composta para o drama de Giuseppe Tornatore de 1988. As músicas são marcadas pela sensibilidade e uma delas teve participação do filho do italiano, Andrea Morricone. Os dois foram agraciados com um Bafta pelo trabalho.

Morricone também enriqueceu o universo do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, em 1989. O longa acompanha um jovem obcecado por uma atriz de filmes pornôs.

Morricone voltou a trabalhar com Giuseppe Tornatore em 1998, neste filme sobre um prodígio da música, e recebeu um Globo de Ouro pelo trabalho.