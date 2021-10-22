"Conexão 027": artistas do ES interpretam canções uns dos outros em projeto

Conexão 027 Crédito: Mi Fratelli

Já imaginou um projeto que reúne artistas que cantam músicas uns dos outros, num processo interativo e de intercâmbio musical? Essa é a ideia do projeto “Conexão 027”, que conta com a participação de músicos que são exclusivamente do Espírito Santo.

Idealizado pela cantora linharense Bella Nogueira, o “Conexão 027” entrega ao público uma série de seis episódios que mostram a interação entre os artistas envolvidos, um EP coletivo nas plataformas digitais e um documentário final. O EP foi lançado nesta sexta-feira (22) e já está disponível. Também na sexta, às 20 horas, os episódios vão ao ar no canal do YouTube “Explicanção” . Já o documentário, será disponibilizado no mesmo canal, mas apenas no dia 29 de outubro.

Para o projeto, cada artista soube quem iria interpretar por meio de um sorteio. Após essa definição, foi a vez dos músicos escolherem uma canção da discografia do artista sorteado, fazer um rearranjo e organizar uma performance mais intimista, apenas com voz e violão.

Com isso, a relação entre artistas, interpretações e músicos ficou da seguinte maneira:

Cainã canta “Domingo”, de A Transe

A Transe canta “Impaciência”, de Izar

Izar canta “Ô Ana”, de Thainá Lopez

Thainá Lopez canta “Fica”, de Manfredo

Manfredo canta “Te seguindo”, de Bella Nogueira

Bella Nogueira canta “Céu”, de Cainã



Realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, o “Conexão 027” conta também com os bastidores do projeto. Cada participante conta por que escolheu determinada canção e fala sobre a expectativa de interpretar outro artista e de ser interpretado. Além disso, os músicos também reagem às performances feitas de suas próprias músicas.

“A conexão entre os participantes se estabelece exatamente nesses relatos, que traçam paralelos entre a narrativa de quem criou a canção e a narrativa de quem teve a experiência de recriá-la”, pontua Bella Nogueira, idealizadora do projeto.

Assim como outros projetos do canal “Explicanção”, o “Conexão 027” conta com a interpretação de Libras nos vídeos, já que a comunidade surda tem um público estimado em mais de 10 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE de 2020.

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