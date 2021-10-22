"Conexão 027": artistas do ES interpretam canções uns dos outros em projeto

Já imaginou um projeto que reúne artistas que cantam músicas uns dos outros, num processo interativo e de intercâmbio musical? Essa é a ideia do projeto “Conexão 027”, que conta com a participação de músicos que são exclusivamente do Espírito Santo.
Idealizado pela cantora linharense Bella Nogueira, o “Conexão 027” entrega ao público uma série de seis episódios que mostram a interação entre os artistas envolvidos, um EP coletivo nas plataformas digitais e um documentário final. O EP foi lançado nesta sexta-feira (22) e já está disponível. Também na sexta, às 20 horas, os episódios vão ao ar no canal do YouTube “Explicanção”. Já o documentário, será disponibilizado no mesmo canal, mas apenas no dia 29 de outubro.
Para o projeto, cada artista soube quem iria interpretar por meio de um sorteio. Após essa definição, foi a vez dos músicos escolherem uma canção da discografia do artista sorteado, fazer um rearranjo e organizar uma performance mais intimista, apenas com voz e violão.
Com isso, a relação entre artistas, interpretações e músicos ficou da seguinte maneira:
- Cainã canta “Domingo”, de A Transe
- A Transe canta “Impaciência”, de Izar
- Izar canta “Ô Ana”, de Thainá Lopez
- Thainá Lopez canta “Fica”, de Manfredo
- Manfredo canta “Te seguindo”, de Bella Nogueira
- Bella Nogueira canta “Céu”, de Cainã
Realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, o “Conexão 027” conta também com os bastidores do projeto. Cada participante conta por que escolheu determinada canção e fala sobre a expectativa de interpretar outro artista e de ser interpretado. Além disso, os músicos também reagem às performances feitas de suas próprias músicas.
“A conexão entre os participantes se estabelece exatamente nesses relatos, que traçam paralelos entre a narrativa de quem criou a canção e a narrativa de quem teve a experiência de recriá-la”, pontua Bella Nogueira, idealizadora do projeto.
Assim como outros projetos do canal “Explicanção”, o “Conexão 027” conta com a interpretação de Libras nos vídeos, já que a comunidade surda tem um público estimado em mais de 10 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE de 2020.
SERVIÇO
- Conexão 027
- Quando: 22 (EP nas plataformas digitais e episódios no canal do Explicanção) e 29 de outubro (documentário)