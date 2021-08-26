Companhia das Letras deixa de publicar obra de Carlos Drummond de Andrade

O poeta Carlos Drummond de Andrade Crédito: Reprodução/Arquivo

Depois de dez anos, a editora Companhia das Letras anunciou nesta quarta (25) que vai deixar de editar a obra de Carlos Drummond de Andrade. A editora informa que não viu possibilidade de aceitar os termos de renovação do contrato, sem dar detalhes. Os livros ainda ficarão disponíveis por seis meses.

A biografia do poeta de Itabira, que está sendo escrita pelo jornalista Humberto Werneck, tem sua publicação mantida na editora para o ano que vem.

Entre poesia, crônica, diários, antologias e livros infantis, a Companhia das Letras publicou 54 títulos de um dos maiores autores da língua portuguesa. "Fomos pautados pelo profundo respeito, pelo entusiasmo e pela absoluta admiração, cientes da responsabilidade e da alegria de publicar um dos nossos maiores poetas", disse a editora.

Antes da Companhia das Letras, a obra de Drummond era editada pela Record. Alguns volumes da obra do poeta também saíram pela extinta editora Cosac & Naify. Em 2012, Drummond foi o autor homenageado da Flip.