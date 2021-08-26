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Literatura

Companhia das Letras deixa de publicar obra de Carlos Drummond de Andrade

Editora afirma não ser possível aceitar termos de renovação do contrato, após dez anos

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 ago 2021 às 12:24
O poeta Carlos Drummond de Andrade
O poeta Carlos Drummond de Andrade Crédito: Reprodução/Arquivo
Depois de dez anos, a editora Companhia das Letras anunciou nesta quarta (25) que vai deixar de editar a obra de Carlos Drummond de Andrade. A editora informa que não viu possibilidade de aceitar os termos de renovação do contrato, sem dar detalhes. Os livros ainda ficarão disponíveis por seis meses.
A biografia do poeta de Itabira, que está sendo escrita pelo jornalista Humberto Werneck, tem sua publicação mantida na editora para o ano que vem.
Entre poesia, crônica, diários, antologias e livros infantis, a Companhia das Letras publicou 54 títulos de um dos maiores autores da língua portuguesa. "Fomos pautados pelo profundo respeito, pelo entusiasmo e pela absoluta admiração, cientes da responsabilidade e da alegria de publicar um dos nossos maiores poetas", disse a editora.
Antes da Companhia das Letras, a obra de Drummond era editada pela Record. Alguns volumes da obra do poeta também saíram pela extinta editora Cosac & Naify. Em 2012, Drummond foi o autor homenageado da Flip.
Pedro Drummond, neto do poeta, afirmou que o contrato para a publicação da obra pela Companhia das Letras tinha validade de dez anos e expirou. Também agradeceu pelo trabalho da editora.

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