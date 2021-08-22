Medusa recebe olhares feministas em livro da capixaba Renata Bomfim

Capa do livro "O Coração da Medusa" Crédito: Renata Bomfim

A escritora capixaba Renata Bomfim acaba de lançar uma nova obra. Seu livro de poesias “O Coração de Medusa” traz um expoente diferente da doutora em Literatura Comparada pela UFES. Com 163 páginas, o título evoca temas femininos especialmente silenciados em nossa sociedade, tais como a sexualidade da mulher e a violência.

"Trabalho com personagens, sendo o principal a Medusa, que é considerado na história um personagem maldito, um monstro. E trago uma reflexão sobre o coração da Medusa. É uma tentativa de fazer a Górgona falar, ou seja, de positivar todos os aspectos femininos que numa sociedade patriarcal são renegados ao lugar das sombras, ao lugar do maldito”, adianta Bomfim sobre como estruturou suas ideias na obra. Entre as figuras mitológicas utilizadas, aparecem também Eros, Lilith e até mesmo personagens históricos como a Cleópatra.

Entre a poética que domina as páginas, surge até mesmo como ideia um novo mundo, um ambiente em que todas as criaturas sejam colocadas em um mesmo patamar, sendo, portanto, iguais. Essa questão se relaciona diretamente com o papel da mulher e com a fauna e a flora, ambas de grande importância para Renata, que é militante ambiental e mantém há 14 anos um espaço de terra que se tornou reserva natural, o atual Instituto Ambiental Reluz. É falando neste mundo ideal, um mundo com menos desigualdade, que Bonfim dá início a sua obra, com o poema “Litania à Serpente ou nova gênese”.

"Eu acho que a poesia é um gênero privilegiado para dar voz às múltiplas vozes da alteridade. É difícil um livro de poesia ser monofônico, embora ele possa parecer à primeira vista, pois é um eu lírico que fala, mas, ao mesmo tempo, esse eu lírico se traduz em várias vozes. Então, ele é a voz da natureza, do animal, da mulher, do negro, índio, da árvore, do pássaro" Renata Bomfim - escritora

Dividido em três partes, "Canto Iniciático", "Queda" e "Ascensão", contando ainda com um conjunto de textos intitulados "Outros poemas", o livro é o primeiro bilíngue da autora. Sendo assim, em uma página está em português e na próxima ele se mostra em sua versão escrita em castelhano. O trabalho de tradução foi feito pelo poeta e crítico literário espanhol Pedro Sevylla de Juana.

Bomfim explica que a escolha de línguas para a obra inclui o castellano, pois a língua integra o seu idioma literário. Essa conexão com o idioma se deu a partir de seu doutorado, em que ela se deparou com um autor hispano- americano, Rubem Dário, e a pesquisa a levou a um trânsito de regiões, tendo ido à Nicarágua, Madri, São Tiago de Compostela e outros locais.

"Estilisticamente, esse livro abarca tanto a linguagem coloquial, quanto uma linguagem com mais preciosismo, isso faz parte da minha escrita, então o leitor vai se deparar com esse choque entre linguagens", conta Renata. Ela desta que, por não ter sido publicado por nenhuma editora, mas sim por ela mesma, com verba do Funcultura, o livro tem aspectos muito singulares.

Como resultado de "O Coração da Medusa", Renata pontua o aspecto religioso, de apaziguar, aproximar e agregar em sua poética. Para a escritora, o autor José Luis Peixoto, que tem sua crítica inclusa na obra, conseguiu captar muito bem esse expoente em suas considerações.

VENDA E DIRECIONAMENTO DA VERBA ARRECADA

Todo o valor arrecadado com o livro será revertido para os projetos de proteção ambiental e bem-estar animal da Reserva Natural Reluz. Renata Bonfim detalha que o montante será investido nas obras que estão sendo feitas no local para uma futura recepção do público no espaço de preservação. "Estamos criando uma estrutura para poder ser aberto à visitação. Antes, nós precisamos construir banheiros públicos, melhorar os acessos", cita.

A escritora, doutora em Literatura Comparada pela UFES e ativista ambiental Renata Bomfim Crédito: Luiz Bittencourt

O ambiente é localizado em Marechal Floreano e abriga diferentes espécies de animais. "Eu não consigo dissociar o meio ambiente de todas as instâncias da vida, então ele está vinculado à política, cultura, saúde, a tudo que existe", comenta a escritora que já foi presidente da Academia Feminina Espírito-santense de Letras, afirmando, inclusive, que ficou feliz com a presença de muitas pessoas no lançamento presencial da obra, que ocorreu no dia 13 de agosto, exatamente devido ao apelo de preservação ambiental que a venda do livro traz.

Para os interessados em adquirir a obra, ela está com venda disponível no site da Reserva Reluz , no valor de R$ 50, em sua versão digital. Já para a compra do exemplar físico, os leitores devem enviar o endereço postal para a escritora no Whatsapp (27) 99574-7410 e pagando via PIX (27)99574-7410 ou conta-corrente.

NOVO PROJETO

A escritora, que se inspira em grandes nomes como Florbela Espanca - autora que estuda há mais de 12 anos-, Hilda Hist, Fernando Pessoa e outros, está produzindo o seu primeiro romance.

Bomfim dá um gostinho aos leitores: "É a história de uma mulher que se chama Alma e busca conjugar vários aspectos da sua vida, as relações amorosas, com a profissional e seus sonhos. Essa mulher vive uma vida íntima muito rica, então, o livro tem muitos diálogos internos. É muito mais os pensamentos de Alma do que a fala exterior de Alma".

Bomfim adianta que - embora ainda não haja previsão de publicação - ela pretende que o lançamento seja feito no ano de 2022. Por enquanto, o público pode se deliciar com a leitura de "O Coração da Medusa", obra que desperta tantas reflexões. O livro contará, inclusive, com um lançamento on-line, que ocorrerá no dia 30 de agosto, às 20h, no perfil do Instagram da Reserva Reluz

O CORAÇÃO DA MEDUSA