Com estreia de "Superman & Lois", o que vem por aí no universo DC Comics?

A série "Superman & Lois" está em cartaz na HBO Max Crédito: HBO Max/Divulgação

Responsável por alguns dos maiores sucessos do universo DC Comics para a televisão, vide as séries "Arqueiro" e "The Flash", louvadas pelas fãs, Greg Berlanti se viu responsável por "atualizar" o multiverso das HQs da editora, especialmente com a má recepção de produções aguardadas e que naufragaram nos cinemas, como "Liga da Justiça" (2017), que acabou sendo remontado e ganhando uma nova estética bem mais sombria - e bem mais Zack Snyder - em 2021.

Sempre apostando na telinha como laboratório para suas histórias, a DC colocou nas mãos de Berlanti (sempre ele) o trabalho de remodelar a imagem do Super-Homem, que andava desgastada após os fracassos recentes. O resultado? A série "Superman & Lois" (em cartaz na HBO Max), uma renovação que traz frescor à trama batida, apostando mais uma vez em Tyler Hoechlin para encarnar o Homem de Aço.

O ator já vinha interpretando o papel de Clark Kent desde 2016 em sua participação na série da "Supergirl". Dali, também teve participações como o Superman nas séries do "Flash", "Arqueiro Verde", "Legends Of Tomorrow" e "Batwoman". Além do bom intérprete, a série da HBO Max traz uma história humanista, que, às vezes (ou seria quase sempre?), deixa as cenas de ação de lado para explorar os dramas e as dores familiares do protagonista.

Bem mais maduro, Clark Kent agora é um respeitável pai de família que se dedica a resolver os dilemas da esposa, Lois Lane (Elizabeth Tulloch), e dos dois filhos adolescentes, Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin).

Há momentos de tensão dramática e assuntos espinhosos são debatidos em um programa de super-herói, como doenças mentais, especialmente o transtorno de ansiedade, crimes ambientais e uma disputa entre irmãos. A insegurança de que apenas um dos rapazes pode ter herdado os poderes do pai, aumenta a tensão familiar. Tyler Hoechlin nos entrega um herói humano, de "carne e osso", repleto de dúvidas, inseguranças e angústias.

Greg Berlanti - que assina a criação e produção ao lado de Todd Helbing - conseguiu o resultado esperado com "Superman & Lois". Sucesso de público e de crítica e com uma segunda temporada já garantida. Em alta na audiência da TV americana, o primeiro ano da série chega ao último capítulo no dia 17 de agosto marcado por expectativas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil.

Aproveitando a estreia de "Superman & Louis", o "Divirta-se" listou séries e filmes do Universo DC que estão para estrear. Anote na agenda! As datas podem sofrer alteração, por conta da pandemia da Covid-19.

O ESQUADRÃO SUICIDA (2021)

Dirigido pelo roteirista de "Os Guardiões das Galáxias", James Gunn, o segundo filme da franquia "Esquadrão Suicida" estreia cheio de expectativas no dia 5 de agosto, mais conhecido como a próxima quinta-feira. As primeiras exibições nos EUA entusiasmaram público e crítica. A história é inspirada na série de quadrinhos de John Ostrander, que teve seu primeiro volume lançado em 1987 e, desde então, se tornou cult. Entre os astros do elenco, Margot Robbie (olha a Arlequina ai!), Joel Kinnaman, Viola Davis, Idris Elba, John Cena, David Dastmalchian, Gaius Grieves, Jai Courtney e Sylvester Stallone.

LANTERNA VERDE (2022)

Lanterna Verde, série da HBOMax Crédito: HBO Max

A série mais ambiciosa do Universo DC programada para a HBO Max. Seth Grahame-Smith, de "Lego Batman: O Filme" (2017), será o showrunner. Greg Berlanti e Todd Helbing também estão confirmados. O ator Jeremy Irvine, de "Mamma Mia!", vai interpretar Alan Scott, um dos vários Lanternas Verdes que serão apresentados no programa. O seriado acontecerá em múltiplas linhas temporais e em diversas galáxias diferentes. O personagem de Scott promete causar polêmica, pois deve se assumir gay. Outro Lanterna confirmado é o galã Finn Wittrock, de "American Horror Story". Deve estrear em 2022.

O BATMAN (2022)

Um dos filmes mais aguardados pelos fãs da DC. Robert Pattinson vai encarar o maior desafio de sua carreira, dando vida ao Homem-Morcego. A direção será de Matt Reevess, responsável pelo ótimo “Planeta dos Macacos: A Guerra”. Ainda no elenco, Zoë Kravitz (Mulher-Gato), Jeffrey Wright (Comissário Gordon), Paul Dano (Charada) e Collin Farrel (Pinguim). Por conta da equipe de produção e da escalação de atores, a expectativa está nas alturas. A conferir.

ADÃO NEGRO (2022)

As gravações do filme, atrasadas por conta da Covid-19, começaram em maio. O longa adapta o supervilão Adão Negro para as telonas na pele de Dwayne Johnson, o astro The Rock, um dos maiores salários da atualidade em Hollywood. Ainda no elenco, o astro teen Noah Centineo ("Para todos os Garotos que Já Amei"), como Esmaga-Átomo. Dirigido por Jaume Collete-Serra, em cartaz nos cinemas com "Jungle Cruise", o longa será um spin-off que dará uma certa sequência a "Shazam!".

GOTHAM CENTRAL (2022)

A série "Gotham Central" será um spin off do filme "Batman" (2022) Crédito: HBO Max

Prevista para 2022, a série será uma expansão do filme do Batman de Robert Pattinson, visto que a produção de cinema está sendo ambientado fora do Universo Estendido DC. A criação ficará com Matt Revees. A série será um spin off que seguirá o Departamento de Polícia de Gotham City. Joe Barton - roteirista de "O Ritual" (2017) para a Netflix - será o showrunner. Jeffrey Wright interpreta Comissário Gordon, tanto na atração televisiva como na telona.

OUTROS PROJETOS

Ainda em fase de pré-produção ou gravação, a DC, em parceria com a Warner e a HBO Max, conta com vários projetos para expandir o universo dos seus quadrinhos. Para os cinemas, ainda estão previstos "The Flash" (2022), que contará com o talentoso Ezra Miller como protagonista e Andy Muschietti a frente da produção; "Aquaman 2" (2022), que continua interpretado por Jason Momoa e dirigido por James Wan, dos filmes "Jogos Mortais" e "Invocação do Mal", e "Shazam! Fury of the Gods" (2023), com o diretor do primeiro filme, David Sandberg, e Zachary Levi (o engraçadinho da dancinha acima) revivendo o herói.