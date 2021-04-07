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Música

Clipe de 'Batom de Cereja', de Israel e Rodolfo, chega a 100 milhões de visitas

Participação de Rodolffo no BBB 21 impulsionou álbum da dupla sertaneja

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 13:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 abr 2021 às 13:38
A dupla sertaneja Israel e Rodolffo
A dupla sertaneja Israel e Rodolffo Crédito: Instagram/israelerodolffo
O hit "Batom de Cereja", da dupla Israel e Rodolffo, é a música mais ouvida nas plataformas de música desde o começo de março, acumulando 60 milhões de streams. A canção também está no Top 100 Mundial das plataformas de música e está presente na lista Global 200 da Billboard, na posição 72.
Nesta terça-feira (6), o videoclipe da música alcançou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube. Isso aconteceu no mesmo dia em que Rodolffo foi eliminado no Paredão do BBB 21 (Globo), com 50,48% dos votos, após um episódio em que comparou o cabelo black power de João Luiz com a peruca de uma fantasia de homem das cavernas, episódio apontado como racista pelas redes sociais.

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A participação do cantor sertanejo no BBB 21 ajudou a música e a dupla a conquistar repercussão nacional. A coreografia dos participantes do programa para a canção viralizou no aplicativo TikTok e no Instagram Reels.
"Batom de Cereja" faz parte do DVD "Aqui e Agora", gravado em São Paulo em novembro de 2020, antes de Rodolffo receber o convite para o programa. A divulgação do DVD na semana em que o BBB 21 começou fez com que a dupla disparasse nos canais digitais.
No Youtube, por exemplo, o canal da dupla aumentou em 1700% o número de expectadores únicos e 2700% a média diária de visualizações. Em número de inscritos, o crescimento foi de 50%, chegando hoje a 1,5 milhão de fãs.
O álbum tem mais de 80 milhões de streamings nas plataformas especializadas, 55 milhões deles para o hit "Batom De Cereja".

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