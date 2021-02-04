Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood

Chadwick Boseman e "The Crown" são destaques do SAG Awards; confira indicados

Premiação - que acontece dia 4 de abril - é considerada o maior termômetro para a corrida do Oscar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2021 às 15:51

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 15:51

O Screen Actors Guild, sindicato que representa cerca de 160 mil atores e afins nos Estados Unidos, anunciou nesta quinta (4) os indicados ao SAG Awards, uma das principais premiações de cinema e TV de Hollywood e que contempla exclusivamente trabalhos de atuação.
Filme
Filme "A Voz Suprema do Blues", da Netflix Crédito: David Lee/Netflix
Assim como o Globo de Ouro, que teve sua lista divulgada nesta quarta, o SAG serve de termômetro para o Oscar. Como grande partes dos votantes que decidem para quem vai o "homenzinho dourado" é formada por atores, o sindicato costuma fazer boas projeções de quem deve chegar à principal corrida da temporada de prêmios hollywoodianos.

Entregue desde 1995, o SAG Awards está em sua 27ª edição e a cerimônia está marcada para o dia 4 de abril. Confira abaixo a lista completa de indicados.
  • CINEMA

  • Melhor elenco
  • "Destacamento Blood"
  • ​"A Voz Suprema do Blues"
  • "Minari"
  • "Uma Noite em Miami"
  • "Os 7 de Chicago"

  • Melhor atriz
  • Amy Adams, "Era uma Vez um Sonho"
  • Viola Davis, "A Voz Suprema do Blues"
  • Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"
  • Frances McDormand, "Nomadland"
  • Carey Mulligan, "Bela Vingança"

  • Melhor ator
  • Riz Ahmed, "O Som do Silêncio"
  • Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues"
  • Anthony Hopkins, "Meu Pai"
  • Gary Oldman, "Mank"
  • Steven Yeun, "Minari"

  • Melhor atriz coadjuvante
  • Glenn Close, "Era uma Vez um Sonho"
  • Olivia Colman, "Meu Pai"
  • Youn Yuh-jung, "Minari"
  • Helena Zengel, "Relatos do Mundo"
  • Maria Bakalova, "Borat: Fita de Cinema Seguinte"

  • Melhor ator coadjuvante
  • Sacha Baron Cohen, "Os 7 de Chicago"
  • Chadwick Boseman, "Destacamento Blood"
  • Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"
  • Jared Leto, "Os Pequenos Vestígios"
  • Leslie Odom Jr., "Uma Noite em Miami"

  • Melhor equipe de dublês
  • "Destacamento Blood"
  • "Mulan"
  • "Relatos do Mundo"
  • "Os 7 de Chicago"
  • ​"Mulher-Maravilha 1984"

  • TV

  • Melhor elenco em série de drama
  • "Better Call Saul"
  • "Brigderton"
  • "The Crown"
  • "Lovecraft Country"
  • "Ozark"

  • Melhor ator em série de drama
  • Jason Bateman, "Ozark"
  • Sterling K. Brown, "This Is Us"
  • Josh O'Connor, "The Crown"
  • Bob Odenkirk, "Better Call Saul"
  • Regé-Jean Page, "Bridgerton"

  • Melhor atriz em série de drama
  • Gillian Anderson, "The Crown"
  • Olivia Colman, "The Crown"
  • Emma Corrin, "The Crown"
  • Julia Garner, "Ozark"
  • Laura Linney, "Ozark"

  • Melhor elenco em série de comédia
  • "Dead to Me"
  • "The Flight Attendant"
  • "The Great"
  • "Schitt's Creek"
  • "Ted Lasso"

  • Melhor ator em série de comédia
  • Nicholas Hoult, "The Great"
  • Dan Levy, "Schitt's Creek"
  • Eugene Levy, "Schitt's Creek"
  • Jason Sudeikis, “Ted Lasso”
  • Ramy Youssef, "Ramy"

  • Melhor atriz em série de comédia
  • Christina Applegate, “Dead to Me”
  • Linda Cardellini, “Dead to Me”
  • Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”
  • Annie Murphy, "Schitt's Creek"
  • Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

  • Melhor ator em minissérie ou filme para a TV
  • Bill Camp, “O Gambito da Rainha"
  • Daveed Diggs, “Hamilton”
  • Hugh Grant, “The Undoing”
  • Ethan Hawke, “The Good Lord Bird”
  • Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

  • Melhor atriz em minissérie ou filme para a TV
  • ​Cate Blanchett, “Mrs. America”
  • Michaela Coel, “I May Destroy You”
  • Nicole Kidman, “The Undoing”
  • Anya Taylor-Joy, “O Gambito da Rainha”
  • Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”

  • Melhor equipe de dublês
  • "The Boys"
  • "Cobra Kai"
  • "Lovecraft Country"
  • "The Mandalorian"
  • "Westworld"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Hollywood Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados