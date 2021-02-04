Chadwick Boseman e "The Crown" são destaques do SAG Awards; confira indicados

O Screen Actors Guild, sindicato que representa cerca de 160 mil atores e afins nos Estados Unidos, anunciou nesta quinta (4) os indicados ao SAG Awards, uma das principais premiações de cinema e TV de Hollywood e que contempla exclusivamente trabalhos de atuação.
Assim como o Globo de Ouro, que teve sua lista divulgada nesta quarta, o SAG serve de termômetro para o Oscar. Como grande partes dos votantes que decidem para quem vai o "homenzinho dourado" é formada por atores, o sindicato costuma fazer boas projeções de quem deve chegar à principal corrida da temporada de prêmios hollywoodianos.
Entregue desde 1995, o SAG Awards está em sua 27ª edição e a cerimônia está marcada para o dia 4 de abril. Confira abaixo a lista completa de indicados.
- CINEMA
- Melhor elenco
- "Destacamento Blood"
- "A Voz Suprema do Blues"
- "Minari"
- "Uma Noite em Miami"
- "Os 7 de Chicago"
- Melhor atriz
- Amy Adams, "Era uma Vez um Sonho"
- Viola Davis, "A Voz Suprema do Blues"
- Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"
- Frances McDormand, "Nomadland"
- Carey Mulligan, "Bela Vingança"
- Melhor ator
- Riz Ahmed, "O Som do Silêncio"
- Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues"
- Anthony Hopkins, "Meu Pai"
- Gary Oldman, "Mank"
- Steven Yeun, "Minari"
- Melhor atriz coadjuvante
- Glenn Close, "Era uma Vez um Sonho"
- Olivia Colman, "Meu Pai"
- Youn Yuh-jung, "Minari"
- Helena Zengel, "Relatos do Mundo"
- Maria Bakalova, "Borat: Fita de Cinema Seguinte"
- Melhor ator coadjuvante
- Sacha Baron Cohen, "Os 7 de Chicago"
- Chadwick Boseman, "Destacamento Blood"
- Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"
- Jared Leto, "Os Pequenos Vestígios"
- Leslie Odom Jr., "Uma Noite em Miami"
- Melhor equipe de dublês
- "Destacamento Blood"
- "Mulan"
- "Relatos do Mundo"
- "Os 7 de Chicago"
- "Mulher-Maravilha 1984"
- TV
- Melhor elenco em série de drama
- "Better Call Saul"
- "Brigderton"
- "The Crown"
- "Lovecraft Country"
- "Ozark"
- Melhor ator em série de drama
- Jason Bateman, "Ozark"
- Sterling K. Brown, "This Is Us"
- Josh O'Connor, "The Crown"
- Bob Odenkirk, "Better Call Saul"
- Regé-Jean Page, "Bridgerton"
- Melhor atriz em série de drama
- Gillian Anderson, "The Crown"
- Olivia Colman, "The Crown"
- Emma Corrin, "The Crown"
- Julia Garner, "Ozark"
- Laura Linney, "Ozark"
- Melhor elenco em série de comédia
- "Dead to Me"
- "The Flight Attendant"
- "The Great"
- "Schitt's Creek"
- "Ted Lasso"
- Melhor ator em série de comédia
- Nicholas Hoult, "The Great"
- Dan Levy, "Schitt's Creek"
- Eugene Levy, "Schitt's Creek"
- Jason Sudeikis, “Ted Lasso”
- Ramy Youssef, "Ramy"
- Melhor atriz em série de comédia
- Christina Applegate, “Dead to Me”
- Linda Cardellini, “Dead to Me”
- Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”
- Annie Murphy, "Schitt's Creek"
- Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"
- Melhor ator em minissérie ou filme para a TV
- Bill Camp, “O Gambito da Rainha"
- Daveed Diggs, “Hamilton”
- Hugh Grant, “The Undoing”
- Ethan Hawke, “The Good Lord Bird”
- Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”
- Melhor atriz em minissérie ou filme para a TV
- Cate Blanchett, “Mrs. America”
- Michaela Coel, “I May Destroy You”
- Nicole Kidman, “The Undoing”
- Anya Taylor-Joy, “O Gambito da Rainha”
- Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”
- Melhor equipe de dublês
- "The Boys"
- "Cobra Kai"
- "Lovecraft Country"
- "The Mandalorian"
- "Westworld"