Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 4 a 10 de fevereiro

ESTREIA
- ADAM
- 90 min / Drama
- Direção: Maryam Touzani / Elenco: Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda
- Sinopse: Abla é uma mulher viúva e mãe de uma menina de dez anos de idade. Batalhando para sobreviver e conseguir um bom futuro para sua filha, ela começa um negócio vendendo pães e doces marroquinos. Quando uma jovem grávida aparece em sua porta buscando refúgio, ela se vê obrigada a repensar seu estilo pragmático de maternidade e tem sua vida mudada completamente.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 18h20 (todos os dias).
- PÁSSAROS DE VERÃO
- 125 min / Drama, Suspense
- Direção:Ciro Guerra, Cristina Gallego/ Elenco: José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez
- Sinopse: Na década de 1970, na Colômbia, uma família de nativos de Wayuu se encontra no coração da florescente venda de maconha para a juventude americana. Quando a honra da família tenta resistir à ganância humana, a guerra de clãs se torna inevitável e põe em perigo suas vidas ancestrais, cultura e tradições.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 20h20 (todos os dias).
EM CARTAZ
- DENTE POR DENTE
- 85 min / Suspense
- Direção: Júlio Taubkin, Pedro Arantes / Elenco: Juliano Cazarré, Paolla Oliveira, Paulo Tiefenthaler
- Sinopse: Em "Dente por Dente", Ademar (Juliano Cazarré), dono de uma empresa de segurança que presta serviços para uma construtora em São Paulo, começa a investigar o desaparecimento de seu sócio, Texeira (Paulo Tiefenthaler). Junto da esposa do amigo (Paolla Oliveira), ele descobre que Texeira estava envolvido em um grande esquema criminoso, complicando a situação de todos.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 8: 16h30, 18h50 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 21h10 (todos os dias).
- PINÓQUIO
- 125 min / Fantasia, Drama
- Direção: Matteo Garrone / Elenco: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo
- Sinopse: No live action de Pinóquio, somos apresentados à verdade sombria por trás de um clássico que marcou gerações. O solitário marceneiro Gepeto (Roberto Benigni) tem o grande desejo de ser pai, e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de madeira que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência do jovem brinquedo faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres mágicos, que o levará a conhecer de fato os perigos do mundo.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 17h (dub)(somente sábado e domingo); 17h20 (dub)(exceto sábado e domingo); 20h (somente sábado e domingo); 20h20 (exceto sábado e domingo).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 14h20, 17h30, 20h50 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 2 (dub): 18h55 (todos os dias). Sala 7 (dub): 14h05, 17h10 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub): 15h40, 18h20 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h50, 19h30 (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h50, 19h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 17h15, 20h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h15, 18h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 16h45 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 2 (dub): 17h30 (todos os dias).
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 18h30 (todos os dias).
- Cine Gama Colatina, sala 1: 19h (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 1 (dub): 14h45, 18h (todos os dias). Sala 4 (dub): 14h (todos os dias).
- ESTRANHO PASSAGEIRO
- 113 min / Terror
- Direção: Egor Abramenko/ Elenco: Pyotr Fyodorov, Oxana Alexandrowna, Fyodor Bondarchuk
- Sinopse: O único sobrevivente de um incidente no espaço não retornou para casa sozinho – escondida dentro do seu corpo há uma criatura perigosa. Sua única esperança é uma médica determinada a fazer o que for preciso para salvar seu paciente.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 21h (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 21h15 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 4 (dub): 20h15 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 19h15 (todos os dias).
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 21h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 20h (todos os dias).
- FALE COM AS ABELHAS
- 108 min / Drama
- Direção: Annabel Jankel / Elenco: Anna Paquin, Holliday Grainger, Billy Boyd
- Sinopse: Depois da morte do pai, a médica Jean Markham (Anna Paquin) volta à sua cidade natal para assumir as funções dele. Quando ela conhece Charlie (Gregor Selkirk) e sua mãe Lydia (Holliday Grainger) a sua vida toma um rumo inesperado que coloca a sua carreira e reputação em risco. Uma sensível história de amor e luta contra o preconceito que movimentará uma pequena cidade escocesa na década de 1950.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1 : 16h (todos os dias).
- O MENSAGEIRO DO ÚLTIMO DIA
- 137 min / Terror, Suspense
- Direção: David Prior / Elenco: James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney
- Sinopse: Em "O Mensageiro do Último Dia" (The Empty Man), quando um grupo de adolescentes de uma pequena cidade começa a desaparecer misteriosamente, os moradores acreditam que é obra de uma lenda urbana local. Enquanto um policial aposentado investiga os desaparecimentos, ele descobre um grupo secreto e suas tentativas de evocarem uma entidade sobrenatural, colocando a vida de todos em perigo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 17h40 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 7: 20h15 (exceto sexta, domingo e terça); 20h15 (dub)(apenas sexta, domingo e terça).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 17h15 (todos os dias).
- Cine Araújo, Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h15 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 2 (dub): 20h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h30, 20h (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 21h20 (todos os dias).
- LEGADO EXPLOSIVO
- 98 min / Ação, Suspense
- Direção: Mark Williams / Elenco: Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
- Sinopse: Em "Legado Explosivo", um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 19h50 (somente sábado e domingo); 20h (exceto sábado e domingo).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 22h (todos os dias). Sala 8 (dub): 18h (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 2: 22h (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 20h50 (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 20h50 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 19h (todos os dias). Sala 2 (dub): 17h45 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 20h45 (todos os dias). Sala 4 (dub): 18h20 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 20h20 (todos os dias).
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 16h45, 19h30 (todos os dias).
- UM TIO QUASE PERFEITO 2
- 102 min / Comédia
- Direção: Pedro Antonio Paes / Elenco: Marcus Majella, Danton Mello, Jullia Svacinna
- Sinopse: Longe da vida de trambiques e vivendo em harmonia com sua família, Tony (Marcus Majella) reina soberano no coração de seus sobrinhos. Porém, quando sua irmã começa a namorar Beto (Danton Mello), um homem aparentemente exemplar, ele corre o risco de perder a atenção dos pequenos. Determinado a acabar com a "concorrência", Tony vai fazer de tudo para que Beto não entre oficialmente para a família.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 14h10 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 8: 14h (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1: 19h20 (todos os dias).
- MULHER MARAVILHA 1984
- 2h 31min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine).
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 17h20, 20h20 (somente sábado e domingo); 19h (esceto sábado e domingo). Sala 2: 16h40 (somente sábado e domingo); 17h (exceto sábado e domingo).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2 (dub): 14h, 17h50, 21h15 (todos os dias). Sala 8: 14h40 (todos os dias); 20h40 (dub)(todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 1: 20h45 (todos os dias); 14h55 (dub)(todos os dias). Sala 6: 19h20 (dbox)(todos os dias); 16h (dbox)(dub)(todos os dias). Sala 8: 21h10 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1 (dub): 18h, 20h50 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 17h10, 20h (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 17h10, 20h (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 20h (todos os dias). Sala 3 (dub): 16h, 19h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h, 20h30 (todos os dias). Sala 6 (dub): 17h, 19h50 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 19h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 18h40 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 3 (dub): 18h45 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 2 (dub): 15h15, 18h30 (todos os dias). Sala 4 (dub): 17h15 (todos os dias).
- CONVENÇÃO DAS BRUXAS
- 95 min / Fantasia, Comédia, Família
- Direção: Robert Zemeckis / Elenco: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
- Sinopse: O remake de "Convenção das Bruxas", clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que as bruxas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 4 (dub): 18h (todos os dias).
- AMIZADE MALDITA
- 83 min / Suspense, Terror
- Direção: Brandon Christensen / Elenco: Keegan Connor Tracy, Sean Rogerson, Jett Klyne
- Sinopse: Em "Amizade Maldita", Beth (Keegan Connor Tracy) e Kevin (Sean Rogerson) percebem que seu filho de oito anos tem passado grande tempo com um novo amigo imaginário, chamado Z. O que inicialmente parece normal para a idade, logo se transforma em algo sombrio, levando o casal a desconfiar que Z pode ser alguma coisa que não esteja apenas na cabeça do filho.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 20h (todos os dias).
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min / Ação, Drama
- Direção: Ric Roman Waugh / Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1: 21h30 (todos os dias); 15h50, 18h40 (dub)(todos os dias).
- Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 21h20 (todos os dias); 15h50, 18h40 (dub)(todos os dias).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min / Terror
- Direção: Pearry Reginald Teo / Elenco: Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson), que realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando a criança à morte. Por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 18h30 (todos os dias).
- SCOOBY! O FILME
- 1h 34min / Comédia, Animação, Família
- Direção: Tony Cervone / Elenco: Frank Welker, Will Forte, Zac Efron
- Sinopse: SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h10 (somente sábado e domingo); 16h40 (exceto sábado e domingo).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1 (dub): 17h15 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 17h (todos os dias).
- TROLLS 2
- 94 min / Animação, Comédia, Musical
- Direção: Walt Dohrn / Elenco: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
- Sinopse: Em "Trolls 2", a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 17h15, 19h40 (todos os dias). Sala 4 (dub): 14h50 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 1 (dub): 18h20 (todos os dias). Sala 2 (dub): 14h15, 16h35 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1 (dub): 16h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 15h05 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 16h30 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 14h30 (todos os dias).
- CHAPLIN
- 143 min / Comédia dramática
- Direção: Richard Attenborough / Elenco: Robert Downey Jr., Geraldine Chaplin, Dan Aykroyd
- Sinopse: A vida de um dos maiores gênios do cinemaé retratada desde a sua infância pobre até o recebimento de um Oscar Especial. O filme foca também suas várias ligações amorosas e os problemas de ordem política, que o levaram a ser expulso dos Estados Unidos.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 18h20 (todos os dias).
- O SUCESSO A QUALQUER PREÇO
- 90 min / Drama
- Direção: James Foley/ Elenco: Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin
- Sinopse: Chicago. Em uma firma que trabalha com venda de imóveis os tempos estão difíceis para os corretores Shelley Levene (Jack Lemmon), Ricky Roma (Al Pacino), Dave Moss (Ed Harris) e George Aaronow (Alan Arkin). Eles são fortemente pressionados por Blake (Alec Baldwin), que agora chefia as vendas e promete um Cadillac Eldorado para o melhor vendedor, para o 2º colocado o prêmio será um conjunto de seis facas para churrasco e o 3º prêmio é o olho da rua, pois não lá há lugar para fracassados. Quem tiver desempenho mais satisfatório vai receber as boas dicas para conseguir ir bem nas vendas, mas o roubo delas deixa a situação tensa.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 20h55 (todos os dias).
- O CASAMENTO DE MURIEL
- 95 min / Comédia , Romance, Drama
- Direção: P.J. Hogan/ Elenco: Toni Collette, Bill Hunter, Rachel Griffiths
- Sinopse: Porpoise Spit, Austrália. Muriel Heslop (Toni Collette) tem 22 anos e nunca teve muitos amigos, já que as roupas que usa são fora de moda e, ainda por cima, vive ouvindo as canções do ABBA. Além disto, está acima do peso e nunca demonstrou muitos talentos. Sua vida muda ao conhecer Rhonda Epinstalk (Rachel Griffiths), que também é excluída do meio social. Sonhando com uma vida livre, elas fogem para Sydney. Apesar das críticas de seu pai, Muriel acredita que possa enfim encontrar a felicidade e coloca como primeira meta se casar. É quando ela conhece e se apaixona por um famoso nadador.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 16h30 (todos os dias).
- WALLACE E GROMIT - A BATALHA DOS VEGETAIS
- 85 min / Animação
- Direção: Nick Park, Steve Box/ Elenco: Helena Bonham Carter, Peter Sallis, Ralph Fiennes
- Sinopse: O bairro onde moram o pacato inventor Wallace (Peter Sallis) e seu fiel cão Gromit está em polvorosa com a proximidade do concurso anual de legumes gigantes, organizado pela bela e solteira Lady Tottington (Helena Bonham Carter). Para proteger as plantações de coelhos famintos, Wallace inventa um equipamento que captura os animais sem machucá-los. O problema é o que fazer com o excesso de coelhos, que não demoram a superpovoar a casa do inventor. A dupla tem ainda de lidar com uma misteriosa fera vegetariana, que está destruindo as plantações à noite. Agora a honra de Wallace está em jogo, pois ele precisa capturá-la antes do arrogante Victor Quartermaine (Ralph Fiennes), que está de olho na fortuna de Lady Tottington.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2 (dub): 14h50 (todos os dias).
- COMO CÃES E GATOS 3: PELUDOS UNIDOS
- 138 min / Família
- Direção: Sean McNamara / Elenco: George Lopez, Melissa rauch, Max Greenfield
- Sinopse: Um vilão destrói a trégua de dez anos entre gatos e cães. Agora, uma equipe de agentes com tecnologia avançada deve usar seu instinto animal para restaurar a paz entre as espécies.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul: 17h (todos os dias).