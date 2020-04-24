Centros culturais do ES oferecem aulas e cursos on-line na quarentena

Está em casa, aborrecido com o marasmo imposto pela quarentena e isolamento social? Uma dica é embarcar nos cursos de arte que estão sendo oferecidos online. Quem sabe um talento (que sempre esteve escondido em você) não "desperta" para a fama?
Os centros da juventude da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória estão oferecendo atividades gratuitas, como oficinas e debates, para os jovens do município. O Núcleo Afro Odomodê, do Morro do Quadro, por exemplo, disponibilizará oficinas de marketing digital, estêncil (técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração) e percussão corporal, além de bate-papo sobre valorização da identidade negra.
Na Casa da Juventude de São Pedro, outro espaço que conta com atividades culturais, há opções de oficinas de dança urbana. O Centro de Referência da Juventude (CRJ) Itinerante, por sua vez, programou cursos de estêncil e valorização da identidade negra na arte.
Algumas disciplinas serão disponibilizadas pelo WhatsApp. Para se inscrever, basta acessar a um grupo (os números de telefone estão listados no serviço da matéria) para começar a receber videoaulas. Da mesma forma, o oficineiro garante participação em debates para esclarecimentos de dúvidas. Outras aulas serão ministradas em formato de live, no Instagram.
TEATRO E DANÇA
Com recém-completado um ano de estrada, o Cine-Teatro Ribalta, em Jardim Camburi (Vitória), também embarcou nos cursos via web. Por lá, as opções são videoaulas e lives de dança clássica (adulto e terceira idade), Balé Criativo (crianças a partir de três anos), sapateado americano (alunos a partir de sete anos, adultos e terceira idade) e Teatro (crianças a partir de três anos, adultos e terceira idade).
As aulas são enviadas pelo WhatsApp e disponibilizadas semanalmente. Os encontros ao vivo acontecem uma vez ao mês. O valor para cada curso é R$ 110 reais mensais. A ficha de inscrição pode ser retirada na internet. Os professores também disponibilizarão as aulas no Youtube, que serão repassadas aos alunos. Abaixo, assista a uma aula do curso de dança para crianças.
"Esta forma de contato online com o nosso público e com as ferramentas do áudiovisual nos possibilitou novos horizontes de trabalho. Temos que estar sempre abertas às adaptações de cada época e neste momento esta foi uma das saídas que encontramos para continuar ensinando a nossa arte", adianta Roberta Portela, uma das professoras dos cursos do Ribalta.
VOLTA ÀS AULAS
Após um tempo de paralisação das atividades por conta do isolamento social, os alunos inscritos nas oficinas, cursos e aulas disponibilizados no Museu Capixaba do Negro (Mucane), Circuito Cultural de Vitória e Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi já retornaram as suas atividades, também no modelo online.
Os vídeos serão disponibilizados exclusivamente por meio do Youtube e os instrutores de cada oficina vão entrar em contato com as turmas e disponibilizar os links para acesso às aulas. Os vídeos contemplam a prática de uma série de exercícios que os alunos podem treinar em casa. As dúvidas, questionamentos e solicitações podem ser enviadas diretamente ao instrutor.
COMO PARTICIPAR DE ALGUNS CURSOS
- NÚCLEO AFRO ODOMODÊ
- Oficina de Marketing digital para empreendedores periféricos
- Dia: 24 de abril
- Hora: 15h
- Oficina online de percussão corporal
- Dias: 23 e 27 de abril
- Hora: 15h
- Ciclo de conversa com jovens - Insurreição de Queimados
- Dia: 23 de abril
- Hora: 18h
- Bate-papo Juventude - Valorização da Arte e Cultura no Município
- Dia: 28 de abril
- Hora: 18h
- Dia Internacional da Dança - Apresentação de artistas
- Dia: 29 de abril
- Hora: 15h
- CASA DA JUVENTUDE
- Oficina de danças urbanas
- Dias: 23, 24 e 27 e 28 de abril
- Hora: 17 horas
- CRJ ITINERANTE
- Bate-papo Juventude - Valorização da Arte e Cultura no Município
- Dia: 28 de abril
- Hora: 18h
- Como Acessar
- As atividades do CRJ Itinerante acontecem pelo Whatsapp, no número (27) 99977-1464
- Já as oficinas do Odomodê serão realizadas pelo Instagram (odomodevitória)
- As atividades da Casa da Juventude são pelo Whatsapp, no número (27) 99297-5575
- Todas as atividades são gratuitas
- CINE-TEATRO RIBALTA
- Cursos oferecidos: dança clássica (adulto e terceira idade), Balé Criativo (crianças a partir de três anos), sapateado americano (alunos a partir de sete anos, adultos e terceira idade) e Teatro (crianças a partir de três anos, adultos e terceira idade). Com videoaulas e lives.
- Mensalidade: R$ 110
- Informações: 98837-6806
- Ficha de inscrição: acessar pela internet