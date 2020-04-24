Centros culturais do ES oferecem aulas e cursos on-line na quarentena

Oficinas de valorização da identidade negra estão entre as atividades online promovidas pela Prefeitura de Vitória Crédito: PMV/Divulgação

Está em casa, aborrecido com o marasmo imposto pela quarentena e isolamento social? Uma dica é embarcar nos cursos de arte que estão sendo oferecidos online. Quem sabe um talento (que sempre esteve escondido em você) não "desperta" para a fama?

Os centros da juventude da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória estão oferecendo atividades gratuitas, como oficinas e debates, para os jovens do município. O Núcleo Afro Odomodê, do Morro do Quadro, por exemplo, disponibilizará oficinas de marketing digital, estêncil (técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração) e percussão corporal, além de bate-papo sobre valorização da identidade negra.

Na Casa da Juventude de São Pedro, outro espaço que conta com atividades culturais, há opções de oficinas de dança urbana. O Centro de Referência da Juventude (CRJ) Itinerante, por sua vez, programou cursos de estêncil e valorização da identidade negra na arte.

Algumas disciplinas serão disponibilizadas pelo WhatsApp. Para se inscrever, basta acessar a um grupo (os números de telefone estão listados no serviço da matéria) para começar a receber videoaulas. Da mesma forma, o oficineiro garante participação em debates para esclarecimentos de dúvidas. Outras aulas serão ministradas em formato de live, no Instagram.

TEATRO E DANÇA

O Cine-Teatro Ribalta oferece, entre outros cursos, uma oficina de dança para crianças em formato online Crédito: Cine-Teatro Ribalta/Reprodução

Com recém-completado um ano de estrada, o Cine-Teatro Ribalta, em Jardim Camburi (Vitória), também embarcou nos cursos via web. Por lá, as opções são videoaulas e lives de dança clássica (adulto e terceira idade), Balé Criativo (crianças a partir de três anos), sapateado americano (alunos a partir de sete anos, adultos e terceira idade) e Teatro (crianças a partir de três anos, adultos e terceira idade).

As aulas são enviadas pelo WhatsApp e disponibilizadas semanalmente. Os encontros ao vivo acontecem uma vez ao mês. O valor para cada curso é R$ 110 reais mensais. A ficha de inscrição pode ser retirada na internet . Os professores também disponibilizarão as aulas no Youtube, que serão repassadas aos alunos. Abaixo, assista a uma aula do curso de dança para crianças.

"Esta forma de contato online com o nosso público e com as ferramentas do áudiovisual nos possibilitou novos horizontes de trabalho. Temos que estar sempre abertas às adaptações de cada época e neste momento esta foi uma das saídas que encontramos para continuar ensinando a nossa arte", adianta Roberta Portela, uma das professoras dos cursos do Ribalta.

VOLTA ÀS AULAS

Os alunos dos cursos de arte da Fafi retomaram as suas atividades com aulas online Crédito: PMV/Divulgação

Após um tempo de paralisação das atividades por conta do isolamento social, os alunos inscritos nas oficinas, cursos e aulas disponibilizados no Museu Capixaba do Negro (Mucane), Circuito Cultural de Vitória e Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi já retornaram as suas atividades, também no modelo online.

Os vídeos serão disponibilizados exclusivamente por meio do Youtube e os instrutores de cada oficina vão entrar em contato com as turmas e disponibilizar os links para acesso às aulas. Os vídeos contemplam a prática de uma série de exercícios que os alunos podem treinar em casa. As dúvidas, questionamentos e solicitações podem ser enviadas diretamente ao instrutor.

COMO PARTICIPAR DE ALGUNS CURSOS