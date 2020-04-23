Dançarinos capixabas participam de novo videoclipe de Dennis DJ

Os dançarinos capixabas Ivan Oliveira e Joyce Keller vão participar do novo videoclipe do DJ Dennis, "Na Frente do Paradão" Crédito: Reprodução/Instagram @ivanoliveira_

A sorte grande (por conta de muito talento, claro) bateu na porta da dupla de dançarinos capixabas Ivan Oliveira, de 29 anos, de Joyce Keller, de 28. Sucesso nas redes sociais por apresentar coreografias de hits de cantores famosos, como Anitta, Ludmilla e Jojo Todynho, o casal de amigos resolveu participar de um concurso no Instagram promovido por Dennis DJ, que buscava parecerias para o lançamento de seu novo webclipe, "Na Frente do Paredão", um pancadão (desculpem o trocadilho!) que ainda conta com as vozes de Delano e da funkeira Tainá Costa.

Ivan e Joyce enviaram um clipe amador (gravado na Pracinha de São Pedro I) ensaiando uma coreografia para a nova música e, "vois la": foram um dos vencedores da votação promovida pelo músico carioca em suas redes.

Na segunda-feira (20), receberam uma mensagem do próprio músico, dizendo que estavam garantidos no novo vídeo do DJ, que chegou nesta quinta-feira (24), no YouTube oficial do DJ. Quem também recebeu o convite foi a bailarina Nathália Luchi, que comemorou o resultado em suas redes sociais.

"O segundo de fama veio, meu Pai! Hauahuahauaaha. Ficou muito legal esse webclipe!! Muita gente top participou e tô bem feliz por ter meu vídeo envolvido nesse projetooo!!! Tudo que ele envolveu foi muitooo legal", escreveu na postagem do Instagram.

Além dos capixabas, vários ex-BBBs, como Fernanda Keulla, Hana Khalil e Anamara, e outros anônimos participam do vídeo. (Confira abaixo o clipe).

"Cara, essa vitória mostra o quanto estamos focados em nosso trabalho e, também, como merecemos ganhar o reconhecimento do público. Temos o sonho de circular pelo país fazendo shows e mostrando a nossa dança. A favela está vencendo!", comemora Ivan, com empolgação, em conversa com o "Divirta-se".

Por conta da pandemia do novo coronavírus, e do isolamento social promovido para conter o avanço da doença, Dennis optou por não gravar um clipe presencial.

"Infelizmente, não vamos viajar. Ele vai registrar sua participação em estúdio e inserir o nosso vídeo. Isso vai nos dar uma muita visibilidade. Só no instagram, Dennis tem quase três milhões de seguidores", informa, dizendo que a proximidade com o DJ pode gerar parcerias futuras.

"Vamos propor uma participação na próxima apresentação que ele fizer no Espírito Santo. Temos várias de suas músicas coreografadas. Quem sabe não se interessa?", brinca.

SENSUALIDADE

Parceiros há dois anos, Ivan e Joyce (que fazem participações em festas e eventos no Estado) vêm chamando a atenção com vídeos produzidos para o canal capixaba Koringa Dance, no Youtube.

"No início de abril, lançamos a coreografia de 'Favela Chegou', gravado por Annita e Ludmilla. Lud adorou, compartilhou nas redes e o vídeo já conta com mais de um milhão de visualizações. Muitos fãs da cantora vieram nos elogiar", relembra, com carinho.

A versão coreografada do "funk melody" "Evoluiu", de Felipe Original, também postada pelo Koriga, teve um alcance ainda maior. Foram mais de sete milhões de acessos em oito meses.

"Esse viralizou de maneira espontânea. Os fãs foram procurando a música no Youtube e conheceram a nossa postagem. Também recebemos muitos elogios por parte deles", complementa.