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CCXP faz parceria com Mercado Livre para entregar em casa compras feitas no evento

A  ideia é facilitar a logística dos varejistas expositores do evento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2021 às 10:32

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:32

Cenário da CCXP Worlds
Cenário da CCXP Worlds Crédito: Divulgação
O evento de cultura pop CCXP (Comic Con Experience) anuncia nesta quinta (7) que o Mercado Livre será o ecommerce oficial das edições de 2021, ainda online, e de 2022, já presencial.
Segundo Otavio Juliato, diretor-comercial da Omelete Company,​ que organiza a CCXP, a ideia é facilitar a logística dos varejistas expositores do evento, que antes tinham de organizar estoque para atender à demanda de aproximadamente 300 mil visitantes por edição.
Com a mudança, as marcas poderão vender seus produtos na plataforma do Mercado Livre, que também vai entregar para o cliente em casa o item comprado no local -neste caso a partir de 2022, quando o evento voltar ao formato presencial.
O uso do marketplace também livra os consumidores de carregarem sacolas, diz Juliato.
Segundo ele, o objetivo é manter a loja da CCXP ativa no Mercado Livre durante todo o ano, até a edição de 2022. O próximo evento será em dezembro de forma virtual, assim como aconteceu em 2020.​

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