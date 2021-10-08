CCXP faz parceria com Mercado Livre para entregar em casa compras feitas no evento

Cenário da CCXP Worlds Crédito: Divulgação

O evento de cultura pop CCXP (Comic Con Experience) anuncia nesta quinta (7) que o Mercado Livre será o ecommerce oficial das edições de 2021, ainda online, e de 2022, já presencial.

Segundo Otavio Juliato, diretor-comercial da Omelete Company,​ que organiza a CCXP, a ideia é facilitar a logística dos varejistas expositores do evento, que antes tinham de organizar estoque para atender à demanda de aproximadamente 300 mil visitantes por edição.

Com a mudança, as marcas poderão vender seus produtos na plataforma do Mercado Livre, que também vai entregar para o cliente em casa o item comprado no local -neste caso a partir de 2022, quando o evento voltar ao formato presencial.

O uso do marketplace também livra os consumidores de carregarem sacolas, diz Juliato.