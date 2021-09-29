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Ingressos para a CCXP22 presencial custarão de R$ 100 a R$ 12 mil

Evento anunciou valores e datas das vendas dos ingressos das próximas duas edições

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 09:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2021 às 09:27
Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018)
Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018) Crédito: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO
A CCXP, um dos principais eventos de cultura pop no mundo, abre pré-venda de ingressos para suas próximas duas edições anuais de forma exclusiva para quem tem cartão de crédito do Santander nesta quarta-feira, 29. O público geral pode adquirir as credenciais ou realizar o cadastro para acessar o evento digital de 2021 a partir de 15 de outubro.
A CCXP ocorre de forma virtual e gratuita nos dias 4 e 5 de dezembro de 2021, mas em 2022 já anunciou o retorno dos eventos presenciais. A pré-venda também vale para quem adquiriu as experiências pagas na edição 2020, que também se deu em formato digital.
Quem comprar um ingresso para a CCXP22 ganhará também o pacote Digital Experience da CCXP Worlds 2021, como o evento virtual deste ano foi batizado.
As modalidades de ingresso da edição presencial de 2022 são a entrada diária e os pacotes de quatro dias, Epic Experience e Full Experience. Além destas, há o Unlock CCXP, uma modalidade voltada para profissionais da indústria do entretenimento, que garante participação em palestras e encontros com nomes do mercado.
Tanto o Full Experience quanto o Unlock CCXP, por terem carga de ingressos limitada, não farão parte da pré-venda.

CONFIRA OS VALORES DOS INGRESSOS

  • QUINTA
  • Pré-venda
  • Meia - R$ 100
  • Social - R$ 130
  • Inteira - R$ 200

  • 1º lote
  • Meia - R$ 110
  • Social - R$ 140
  • Inteira - R$ 220

  • SEXTA
  • Pré-venda
  • Meia - R$ 130
  • Social - R$ 160
  • Inteira - R$ 260

  • 1º lote
  • Meia - R$ 150
  • Social - R$ 180
  • Inteira - R$ 300
  • SÁBADO
  • Pré-venda
  • Meia - R$ 200
  • Social - R$ 230
  • Inteira - R$ 400

  • 1º lote
  • Meia - R$ 220
  • Social - R$ 250
  • Inteira - R$ 440

  • DOMINGO
  • Pré-venda
  • Meia - R$ 200
  • Social - R$ 230
  • Inteira - R$ 400

  • 1º lote
  • Meia - R$ 220
  • Social - R$ 250
  • Inteira - R$ 440
  • 4 DIAS
  • Pré-venda
  • Meia - R$ 530
  • Social - R$ 580
  • Inteira - R$ 1.060

  • 1º lote
  • Meia - R$ 590
  • Social - R$ 640
  • Inteira - R$ 1180

  • EPIC
  • Pré-venda
  • Inteira - R$ 1.800

  • 1º lote
  • Inteira - R$ 2.000

  • FULL
  • 1º lote
  • Inteira - R$ 12.000

  • UNLOCK
  • 1º lote
  • Inteira - R$ 2.000
Já á a edição digital deste ano oferece três tipos de entradas, a Free, Digital e Home Experience. A Free é gratuita e oferece apenas acesso à plataforma do evento; a Digital dá acesso a todo o conteúdo da CCXP Worlds 2021; e a Home Experience dá, além do conteúdo exclusivo, uma credencial e um kit com itens para os fãs.

CONFIRA OS VALORES NA PRÉ-VENDA

  • Pré-venda - 29/09/2021 a 14/10/2021

  • Free Experience
  • Preço - R$ 0
  • Frete - R$ 0
  • Total - R$ 0

  • Digital Experience
  • Preço - R$ 50
  • Frete - R$ 0
  • Total - R$ 50

  • Home Experience
  • Preço - R$ 50
  • Frete - R$ 21
  • Total - R$ 71

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