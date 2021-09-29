Ingressos para a CCXP22 presencial custarão de R$ 100 a R$ 12 mil

A CCXP, um dos principais eventos de cultura pop no mundo, abre pré-venda de ingressos para suas próximas duas edições anuais de forma exclusiva para quem tem cartão de crédito do Santander nesta quarta-feira, 29. O público geral pode adquirir as credenciais ou realizar o cadastro para acessar o evento digital de 2021 a partir de 15 de outubro.
A CCXP ocorre de forma virtual e gratuita nos dias 4 e 5 de dezembro de 2021, mas em 2022 já anunciou o retorno dos eventos presenciais. A pré-venda também vale para quem adquiriu as experiências pagas na edição 2020, que também se deu em formato digital.
Quem comprar um ingresso para a CCXP22 ganhará também o pacote Digital Experience da CCXP Worlds 2021, como o evento virtual deste ano foi batizado.
As modalidades de ingresso da edição presencial de 2022 são a entrada diária e os pacotes de quatro dias, Epic Experience e Full Experience. Além destas, há o Unlock CCXP, uma modalidade voltada para profissionais da indústria do entretenimento, que garante participação em palestras e encontros com nomes do mercado.
Tanto o Full Experience quanto o Unlock CCXP, por terem carga de ingressos limitada, não farão parte da pré-venda.
CONFIRA OS VALORES DOS INGRESSOS
- QUINTA
- Pré-venda
- Meia - R$ 100
- Social - R$ 130
- Inteira - R$ 200
- 1º lote
- Meia - R$ 110
- Social - R$ 140
- Inteira - R$ 220
- SEXTA
- Pré-venda
- Meia - R$ 130
- Social - R$ 160
- Inteira - R$ 260
- 1º lote
- Meia - R$ 150
- Social - R$ 180
- Inteira - R$ 300
- SÁBADO
- Pré-venda
- Meia - R$ 200
- Social - R$ 230
- Inteira - R$ 400
- 1º lote
- Meia - R$ 220
- Social - R$ 250
- Inteira - R$ 440
- DOMINGO
- Pré-venda
- Meia - R$ 200
- Social - R$ 230
- Inteira - R$ 400
- 1º lote
- Meia - R$ 220
- Social - R$ 250
- Inteira - R$ 440
- 4 DIAS
- Pré-venda
- Meia - R$ 530
- Social - R$ 580
- Inteira - R$ 1.060
- 1º lote
- Meia - R$ 590
- Social - R$ 640
- Inteira - R$ 1180
- EPIC
- Pré-venda
- Inteira - R$ 1.800
- 1º lote
- Inteira - R$ 2.000
- FULL
- 1º lote
- Inteira - R$ 12.000
- UNLOCK
- 1º lote
- Inteira - R$ 2.000
Já á a edição digital deste ano oferece três tipos de entradas, a Free, Digital e Home Experience. A Free é gratuita e oferece apenas acesso à plataforma do evento; a Digital dá acesso a todo o conteúdo da CCXP Worlds 2021; e a Home Experience dá, além do conteúdo exclusivo, uma credencial e um kit com itens para os fãs.
CONFIRA OS VALORES NA PRÉ-VENDA
- Pré-venda - 29/09/2021 a 14/10/2021
- Free Experience
- Preço - R$ 0
- Frete - R$ 0
- Total - R$ 0
- Digital Experience
- Preço - R$ 50
- Frete - R$ 0
- Total - R$ 50
- Home Experience
- Preço - R$ 50
- Frete - R$ 21
- Total - R$ 71