Ingressos para a CCXP22 presencial custarão de R$ 100 a R$ 12 mil

Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018) Crédito: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO

A CCXP, um dos principais eventos de cultura pop no mundo, abre pré-venda de ingressos para suas próximas duas edições anuais de forma exclusiva para quem tem cartão de crédito do Santander nesta quarta-feira, 29. O público geral pode adquirir as credenciais ou realizar o cadastro para acessar o evento digital de 2021 a partir de 15 de outubro.

A CCXP ocorre de forma virtual e gratuita nos dias 4 e 5 de dezembro de 2021, mas em 2022 já anunciou o retorno dos eventos presenciais. A pré-venda também vale para quem adquiriu as experiências pagas na edição 2020, que também se deu em formato digital.

Quem comprar um ingresso para a CCXP22 ganhará também o pacote Digital Experience da CCXP Worlds 2021, como o evento virtual deste ano foi batizado.

As modalidades de ingresso da edição presencial de 2022 são a entrada diária e os pacotes de quatro dias, Epic Experience e Full Experience. Além destas, há o Unlock CCXP, uma modalidade voltada para profissionais da indústria do entretenimento, que garante participação em palestras e encontros com nomes do mercado.

Tanto o Full Experience quanto o Unlock CCXP, por terem carga de ingressos limitada, não farão parte da pré-venda.

CONFIRA OS VALORES DOS INGRESSOS

QUINTA

Pré-venda



Meia - R$ 100



Social - R$ 130



Inteira - R$ 200





1º lote



Meia - R$ 110



Social - R$ 140



Inteira - R$ 220





SEXTA

Pré-venda



Meia - R$ 130



Social - R$ 160



Inteira - R$ 260





1º lote



Meia - R$ 150



Social - R$ 180



Inteira - R$ 300



SÁBADO

Pré-venda



Meia - R$ 200



Social - R$ 230



Inteira - R$ 400





1º lote



Meia - R$ 220



Social - R$ 250



Inteira - R$ 440





DOMINGO

Pré-venda



Meia - R$ 200



Social - R$ 230



Inteira - R$ 400





1º lote



Meia - R$ 220



Social - R$ 250



Inteira - R$ 440



4 DIAS

Pré-venda



Meia - R$ 530



Social - R$ 580



Inteira - R$ 1.060





1º lote



Meia - R$ 590



Social - R$ 640



Inteira - R$ 1180





EPIC

Pré-venda



Inteira - R$ 1.800





1º lote



Inteira - R$ 2.000





FULL

1º lote



Inteira - R$ 12.000





UNLOCK

1º lote



Inteira - R$ 2.000



Já á a edição digital deste ano oferece três tipos de entradas, a Free, Digital e Home Experience. A Free é gratuita e oferece apenas acesso à plataforma do evento; a Digital dá acesso a todo o conteúdo da CCXP Worlds 2021; e a Home Experience dá, além do conteúdo exclusivo, uma credencial e um kit com itens para os fãs.

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