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CCXP anuncia edição virtual em 2021 e presencial em 2022

Evento de cultura pop acontece em 4 e 5 de dezembro este ano e terá três eventos no ano que vem

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 set 2021 às 15:59
Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018)
Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018) Crédito: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO
A CCXP, um dos principais eventos de cultura pop do mundo e o maior do Brasil, acontecerá de forma virtual e gratuita em 2021, assim como ocorreu em 2020, por conta da pandemia de covid-19. A edição deste ano, que será realizada nos dias 4 e 5 de dezembro, terá diversas melhorias na plataforma online, mas o festival volta a ser realizado presencialmente em 2022.
O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa, em que a organização da feira mostrou as principais novidades para os próximos eventos. Em 2020, a quantidade de acessos à plataforma da CCXP provocou alguns problemas de navegabilidade, que, de acordo com os organizadores, foram mitigados para 2021.
Os visitantes digitais terão ferramentas para interagir entre si durante o evento e a organização promete uma experiência mais fluida e agradável. Pierre Mantovani, CEO da CCXP, afirmou que a edição de 2020, mesmo tendo sido realizada em formato virtual, foi a maior da história da CCXP, e que projeta um crescimento de até 20% para este ano. "Não vamos decepcionar nossos fãs", prometeu o executivo.
A CCXP Worlds 21, como foi batizada a edição deste ano, transmitirá cinco palcos de conteúdos simultâneos. Além do acesso gratuito, há uma experiência interativa que pode ser adquirida por meio dos pacotes Digital Experience e Home Experience, cujos ingressos começam a ser vendidos no dia 29 de setembro para clientes Santander. Para os demais fãs, as vendas começam em 15 de outubro.
O evento se divide em alguns palcos: a Thunder Arena será onde os estúdios de Hollywood apresentarão novidades; o tradicional Artist's Valley, que substituiu o presencial Artist's Alley, apresentará entrevistas ao vivo, debates e vários conteúdos transmitidos pela internet, como aulas, oficinas e a batalha de quadrinistas; o Creators & Cosplay Universe terá apresentações, bate-papos, gravação de conteúdos originais ao vivo e duelo de podcasts, além de um concurso de cosplay; já a Tribo Game Arena terá 24 horas de programação durante os dois dias de CCXP com lançamentos, anúncios e partidas entre jogadores profissionais.
Ao longo de 2022, a CCXP se espalhará por três eventos presenciais: a premiação CCXP Awards (maio de 2022), a segunda edição da CCXP Cologne (junho de 2022), na Alemanha; e a CCXP 22, no São Paulo Expo (dezembro de 2022).

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