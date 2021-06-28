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Gravidez

Cardi B anuncia que está esperando segundo filho de Offset

Neste domingo (27), a cantora surpreendeu com a notícia de um novo membro na família

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:41
Cardi B anuncia segunda gravidez
Cardi B anuncia segunda gravidez Crédito: Instagram/@iamcardib
Cardi B surpreendeu os fãs ao anunciar que está grávida do segundo filho. A revelação foi na noite deste domingo, 27, durante a premiação BET Awards. O marido dela, o rapper Offset, estava apresentando, com o grupo Migos, a nova canção Straightenin seguida do single Type Shit. No final da performance, a cantora subiu ao palco.
Foi então que ela exibiu o macacão preto que estava usando, com transparência, que mostrava a barriga de grávida. No Twitter, o nome de Cardi B foi parar nos assuntos mais comentados da noite. Depois da aparição no show, a artista também compartilhou uma foto em que aparece com a barriga pintada com uma tinta branca. Na legenda, ela escreveu "#2" e mencionou o marido.
Cardi e Offset se casaram em 2017 e, no final do ano seguinte, se tornaram pais da pequena Kulture, de 2 anos. Em setembro do ano passado, o casal se divorciou - mas os artistas reataram o relacionamento um mês depois.

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