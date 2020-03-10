Capixaba é eleita melhor escritora do Brasil em concurso de editora

A escritora e professora Sandra Bertollo Crédito: Arquivo pessoal

É do Espírito Santo a melhor autora do país de 2019, segundo a editora Hibis. Sandra Bertollo, de 60 anos, venceu o Prêmio Litera Hibis de Melhor Autor do Ano. A eleição aconteceu através de votação aberta ao público pela editora na internet. O prêmio será entregue no próximo dia 4 de abril, em São Paulo.

Além de receber o troféu, a professora da rede municipal de Marechal Floriano terá seu livro, pelo qual foi premiada, lançado pela Hibis, com direito a noite de autógrafos. "É a primeira vez que sou premiada, estou radiante de felicidade. Dia 4 de abril, vou receber o prêmio em São Paulo e o reconhecimento foi feito por meio de uma votação que a editora fez nas próprias redes sociais", explica.

A comemoração não é para menos. A capixaba começou a escrever aos 15 anos, mas só aos 40 conseguiu publicar o primeiro livro - ainda de forma independente. Além de professora, a escritora atualmente tem vários títulos publicados e disponíveis em plataformas digitais.

"É uma vitória muito grande para mim. A gente sabe como é difícil publicar, escrever, e só fui ter essa oportunidade na casa dos 40 anos, de forma independente" Sandra Bertollo - Escritora e professora

A obra que fez Sandra ganhar o Litera Hibis foi "Fiona, a Formiga Sapeca". O livro é parte de uma trilogia, cujos demais títulos sairão até o fim de abril e estarão disponíveis na Amazon.

A história infantil fala de uma formiga que ajuda e é ajudada por amigas a resgatar uma outra colega. Para isso, o grupo tem que enfrentar o Tamanduá Tatá e a moral da narrativa é de que a união é a maior de todas as lições.