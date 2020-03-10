Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Do ano de 2019

Capixaba é eleita melhor escritora do Brasil em concurso de editora

Sandra Bertollo é professora da rede municipal de Marechal Floriano e escreve desde os 15 anos

Publicado em 10 de Março de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 15:49
A escritora e professora Sandra Bertollo Crédito: Arquivo pessoal
É do Espírito Santo a melhor autora do país de 2019, segundo a editora Hibis. Sandra Bertollo, de 60 anos,  venceu o Prêmio Litera Hibis de Melhor Autor do Ano. A eleição aconteceu através de votação aberta ao público pela editora na internet. O prêmio será entregue no próximo dia 4 de abril, em São Paulo.
Além de receber o troféu, a professora da rede municipal de Marechal Floriano terá seu livro, pelo qual foi premiada, lançado pela Hibis, com direito a noite de autógrafos. "É a primeira vez que sou premiada, estou radiante de felicidade. Dia 4 de abril, vou receber o prêmio em São Paulo e o reconhecimento foi feito por meio de uma votação que a editora fez nas próprias redes sociais", explica.
A comemoração não é para menos. A capixaba começou a escrever aos 15 anos, mas só aos 40 conseguiu publicar o primeiro livro - ainda de forma independente. Além de professora, a escritora atualmente tem vários títulos publicados e disponíveis em plataformas digitais.
"É uma vitória muito grande para mim. A gente sabe como é difícil publicar, escrever, e só fui ter essa oportunidade na casa dos 40 anos, de forma independente"
Sandra Bertollo - Escritora e professora
A obra que fez Sandra ganhar o Litera Hibis foi "Fiona, a Formiga Sapeca". O livro é parte de uma trilogia, cujos demais títulos sairão até o fim de abril e estarão disponíveis na Amazon.
A história infantil fala de uma formiga que ajuda e é ajudada por amigas a resgatar uma outra colega. Para isso, o grupo tem que enfrentar o Tamanduá Tatá e a moral da narrativa é de que a união é a maior de todas as lições.

Veja Também

Regina Duarte quer mais dinheiro e recuperar cargos perdidos com fim de ministério

Barbixas, Vitão e Alemão do Forró trazem agitação para a semana no ES

"BBB 20": Prior acusa capixaba Gizelly de querer beijá-lo por marketing

Sandra começou a carreira publicando livros de poesias: "Reflexos da Alma" e "Travessuras da Alma". Além dos citados, ela já publicou dois livros infantis, uma narrativa de Natal e um livro de crônicas. Até o fim do ano, ela pretende lançar outros seis títulos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados