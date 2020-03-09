Barbixas, Vitão e Alemão do Forró trazem agitação para a semana no ES

9 DE MARÇO (SEGUNDA-FEIRA)
- MÚSICA AO VIVO
- Clube do samba
- Às 20h, no Clube de Pesca de Santo Antônio. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista para as primeiras 100 pessoas); R$ 20 (sem nome na lista). Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória.
10 DE MARÇO (TERÇA-FEIRA)
- MÚSICA AO VIVO
- Projeto Casa de Bamba de Vinil
- Às 18h. Com samba sendo tocado no Vinil. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Sem couvert artístico. Informações: (27) 3026-7868.
- BALADA
- Bolt
- Às 21. Festa: Terçou. Com exibição ao vivo do paredão do Big Brother. Tocando: Funk, electro, pop BR, bagaceiras e pop. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros, R$ 15 (a noite inteira). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
- "Da Ilha
- No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- Pintor Merilho Khan
- Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533.
- Mostra de Videoarte FDA - Fita de Artista
- Às 18h, no Centro Cultural Sesc Glória. Com curadoria de Lobo Pasolini e trabalhos de artistas nacionais e internacionais.Expondo trabalhos das décadas de 70, 80 e 90. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações: (27) 3232-4750.
- LITERÁRIO
- Bate-papo com Bernadete Lyra
- Às 16h, na Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim. Entrada gratuita. R. Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Informações: (27) 3381-6925.
11 DE MARÇO (QUARTA-FEIRA)
- MÚSICA AO VIVO
- Concerto "Sonhos de Inverno"
- Às 20h, no Teatro Sesc Glória. Espetáculo da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Com regência de Leonardo David, contando com clássicos de Mendelssohn, Tchaikovsky e Beethoven. Ingressos: R$ 10 (inteira); R$ 5 (meia); R$ 6 (conveniados e comerciantes). Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações: (27) 3232-4750.
- Quarta de Raiz
- Às 18h, na Casa de Bamba. Com cecitônio Coelho (violão de 7 cordas e voz) e Rodrigo Nogueiro (pandeiro e voz). Couvert: R$ 5. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- BALADA
- Woods
- Às 23h. "Festa de Reabertura". Com Rob Nunes, João Fellipe e Rafael e DJ Fischer. Ingressos: R$ 40 (unissex). Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
- LITERÁRIO
- Quarta Poética
- Às19h, na Thelema. Sarau literário com a presença do poeta, jornalista e ator Caê Guimarães. Rua Graciliano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533.
- EXPOSIÇÃO
- "Da Ilha
- No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- Pintor Merilho Khan
- Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533.
- Mostra de Videoarte FDA - Fita de Artista
- Às 18h, no Centro Cultural Sesc Glória. Com curadoria de Lobo Pasolini e trabalhos de artistas nacionais e internacionais. Expondo trabalhos das décadas de 70, 80 e 90. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações: (27) 3232-4750.
12 DE MARÇO (QUINTA-FEIRA)
- MÚSICA AO VIVO
- Concerto "Sonhos de Inverno"
- Às 20h, no Teatro Sesc Glória. Espetáculo da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Com regência de Leonardo david, contando com clássicos de Mendelssohn, Tchaikovsky e Beethoven. Ingressos: R$ 10 (inteira); R$ 5 (meia); R$ 6 (conveniados e comerciantes). Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações:(27) 3232-4750.
- Test Drive
- Às 19h, no Bravo Estúdio. Com show de Léo Norbim. Tocando Folk, pop e MPB. Entrada gratuita (couvert colaborativo). Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99576-6417.
- Clube do Samba Choro
- Às 18h, na Casa de Bamba. Com Vinícius Herkenhoff e Grupo. Couvert: R$ 10. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- BALADA
- Fluente
- Às 21h. Festa: Taca Raba. Tocando: Pop BR, funk, pop, drag music. Com DJs Estrella, Rodrigo Souza, Jessicu, Breciani, GABTX e Balestreo. Ingressos: Entrada gratuita para os primeiros 100; R$ 15 (a noite inteira). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
- "Da Ilha
- No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- Pintor Merilho Khan
- Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533.
- Abertura da exposição "Passagens e Permanências"
- Às 18h, no Trapiche Café. Com bate-papo de estreia. Expondo aquarelas de Raquel Falk, trazendo retratos do cotidioano pomerano nas montanhas capixabas. A visitação segue aberta ao público até o dia 16 de maio. Terça a sexta, das 11h às 19h; sábado, das 12h às 20h. Rua Gama Rosa, 236. Centro Histórico de Vitória, ES. Informações: (27) 99956-0277.
- Abertura da exposição "Terceiro céu"
- A partir das 9h30. Explora a carga memorial e as criações, construções e desconstruções do inconsciente. Com bate-papo com Thainan Castro, Marcelo Macedo e a psicanalista Luciana Bower. Entrada gratuita. A exposição estará em cartaz até o dia 27 de abril. Aberta de segunda a sábado, das 10h às 19h. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Informações: (27) 3327-6966.
- SHOW
- Harmonicista Afranio de Freitas e Haifa Helena
- A partir das 20h, no 244 club. Com Demirano Schuler e a banda estilo trio. Couvert: R$ 30. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99502-0244.
13 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA)
- MÚSICA AO VIVO
- Test Drive
- Às 19h, no Bravo Estúdio. Com show de Léo Norbim. Tocando folk, pop e MPB. Entrada gratuita (couvert colaborativo). Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99576-6417.
- PARA DANÇAR
- La Casa do Forró VIX
- Às 22, na escola de dança de salão Djavan Ferreira. Com Forró Bem Tivi, Bando de Luiz e DJ André Barros. Ingressos: R$15 (com nome na lista, até 23h); 20 (normal). Rua Joaquim Lírio 48, Praia do Canto.
- Leley do Cavaco
- Às 18h, na Casa de Bamba. Tocando samba de raiz. Couvert: R$ 10. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- BALADA
- Correria
- Às 22h. Festa: Sexta-feira 13. Com banda TNT (tributo AC DC) e DJ Pendrive nos intervalos. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Classificação: 18 anos. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Baile do Zodíaco - Peixes. Com DJs Madeusa, Beeba, Marilds, Rafa Arcanjo e Lua Maravilha. Tocando: Funk, Pop BR, pop e hits. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros (nascidos entre os dias 20 de fevereiro e 20 de março); R$ 10 (com nome na lista, até 23h); R$ 15 (sem nome na lista ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178. Classificação: 18 anos.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Kengaral- Sexy Night. Tocando:Pop BR, sex songs, funk, pop, brega, electropop, electro, tribal. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. (27) 3311-5216.
- SHOW
- Vitão
- Às 20h, no Let´s Linhares. Ingressos: R$ 40 (único, 2° lote). Venda: Site On Ticket. Genésio Durão, Três Barras, Linhares. Informações: (27) 99966-8649.
- Kevin o Chris (RJ)
- Às 23h, na Woods. Com DJ Sodré (RJ), MC Alysson (RJ), Mad Dogz (GO) e DJ Bruno Fisher.Ingressos: R$ 50 (espaço bud, meia); R$ 100 (espaço bud, inteira); R$ 90 (mezanino, meia); R$ 180 (mezanino inteira). Venda: No site Superticket. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
- Mariana Coelho - Tributo a Amy Whinehouse
- Às 20h, no Cerimonial Tozzato. Ingressos: R$ 30. v. Saturnino Rangel Mauro, 50, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27)99268-4233.
- Alemão do Forró
- Às 21h, no Ginásio de Esportes do Bairro Grama, Afonso Cláudio. Ingressos: R$ 25 (1° lote); R$ 30 (2° lote). Vendas: Na Loja L 19 (Afonso Cláudio e Santa Maria de Jetibá); Farmácia Jarske (Laranja da Terra) e Papelaria Camilo (Itarana). Informações: (27) 99814-7879.
- Pixote
- Às 22h, no Nook Beach Club. Ingressos: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira). Venda: No site Superticket. R. Inhoa, s/n, Jaburuna, Vila Velha.
- EXPOSIÇÃO
- "Da Ilha
- No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- Pintor Merilho Khan
- Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533.
- "Passagens e Permanências"
- Em cartaz no Trapiche Café. Expondo aquarelas de Raquel Falk, trazendo retratos do cotidioano pomerano nas montanhas capixabas. A visitação segue aberta ao público até o dia 16 de maio. Terça a sexta, das 11h às 19h; sábado, das 12h às 20h. Rua Gama Rosa, 236. Centro Histórico de Vitória, ES. Informações: (27) 99956-0277.
- "Terceiro céu"
- Exposição de Marcelo Macedo, que explora a carga memorial e as criações, construções e desconstruções do inconsciente. Entrada gratuita. A exposição estará em cartaz até o dia 27 de abril. Aberta de segunda a sábado, das 10h às 19h. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Informações: (27) 3327-6966.
- LITERATURA
- Sarau Verbo Intransitivo
- Às 19h, na Casa dos Bragas. Com participação da musicista Alessandra Biato, a cantora Amélia Barreto, a atriz Amanda Malta, o ator Luiz Carlos Cardoso e a escritora Milena Paixão. Ingressos: Doação de um livro de qualquer tema, novo ou usado. Rua Vinte e Cinco de Março, 29300-100, Cachoeiro de Itapemirim.
- TEATRO
- Giga Comedy
- Às 20h30, no Giga Byte Gastrobar. Apresentação de stand up comedy. Entrada gratuita. Rua Quinze de Novembro, Campo Grande, Cariacica.
14 DE MARÇO (SÁBADO)
- MÚSICA AO VIVO
- Ressaca Oficial carnaval 2020
- Às 18h, na Casa de Bamba. Com grupo AMMOR, Mell (BatuQdelas), Higo (Mafuá) e Fred (Macucos). Couvert: R$ 15 (antecipado); R$ 20 (na hora). R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- BALADA
- Clube Arci
- Às 21h. Festa: "Bailão do Adriano". Com lançamento de CD de Adriano & seus teclados, Sabor de Mel e Rhonny & Marcos. Ingressos: R$ 15 (normal, no débito, na bilheteria do local); R$ 17 (normal, no site); R$ 65 (mesa para 4, no site); R$ 60 (mesa para quatro, no débito, na bilheteria do local). Vendas: No site da casa ou na bilheteria do local R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.
- Correria
- Às 22h. Festa: Rock Ploc. Com banda Metrópole (tributo Legião Urbana e Engenheiros do Hawaii); Vintage Guys (tributo Bon Jovi, Aerosmith e Guns N Roses) e Cadu Caruzo (tributo Cazuza). Entrada: R$ 10 (primeiras 50 pessoas); R$ 15 (até 00h); R$ 20 (após 00h). Classificação: 18 anos. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Clube 106
- Às 23h. festa: Forró do 106. Com Mestre Marrom, Mafuá e DJ Berim. Ingressos: R$ 20 (até 00h, apenas para pagamento em dinheiro); R$ 25 (normal). Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3227-9119.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Môio Grosso. Com DJs Paulão (SP), Sistah Ilú, Semáforo (residente) e Cabelo (residente). Tocando: Groove, soul, dub, brasilidades e afrobeat. Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros com nome na lista); R$ 15 (com nome na lista, após 50 primeiros); R$ 20 (sem nome na lista ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178. Classificação: 18 anos.
- Woods
- Às 23h. Festa: "Conexão BH". Com João Victor e Greg, Farra Dois, DJ Bruno Fischer. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301. Classificação: 18 anos.
- Mula Rouge
- A partir das 18h. Com DJs Led Russo, Kalunga e Belloti. Tocando: post, punk, synthpop e darware. Entrada gratuita. Rua Doutor Azambuja (cruzamento com a Rua Gama Roza), Centro, Vitória.
- FESTA
- Tribe Sound 10 anos
- Às 22h, na Fazenda Camping. Ingressos: R$ 90 (2º lote, até 08/03); R$ 100 (3º lote, até 14/03). Vendas: No Eventbrite e nas lojas Mavericks (Shopping Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro). Rod. do Sol, 2231, Vila Velha. Informações: (27) 99760-1492. Classificação 18 anos.
- SHOW
- Vitão e L7nnon
- Às 16h, no Nook Beach Club. Festa: Drop It Sunset. Com DJs Bero Costa e Lorelai. Ingressos: R$ 40 (individual, 2º lote, frontstage); R$ 180 (individual, open bar, 2º lote). Venda: No site OnTicket e das lojas Magia do Perfume (Shopping Vitória e Masterplace) e Mundo do Iphone (Shopping Mestre Álvaro, Vila Velha e Moxuara).R. Inhoa, s/n, Jaburuna, Vila Velha.
- Alexandre Peixe
- Às 18h, no Na Vista. R$ 100 (inteira); R$ 50 (meia/ solidária). Vendas: No site Le Billet. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Vou pro Sereno
- Às 17h, na Fazendinha shows. Ingressos: R$ 50 (pista, 2º lote); R$ 80 (área vip, meia, 2º lote); R$ 160 (área vip, inteira, 2° lote); R$ 100 (pista, inteira, 3° lote); R$ 50 (pista, meia, 3° lote); R$ 180 (área vip, inteira, 3º lote); R$ 90 (área vip, meia, 3° lote). Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Informações: (27) 99944-7340.
- FESTIVAL
- Festival Peixe Boi
- Às 23h (a casa abre às 18h) na Black Box Studio Pub. Com Thiago Martins & Aqueles caras, Banda Arti, Maré Tardia, Gastação Infinita e The Bloops. Ingressos: R$ 10. Av. Leitão da Silva, 1379, Sala 5, Gurigica, Vitória. Informação: (27) 99636-7858.
- EXPOSIÇÃO
- "Da Ilha
- No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- Pintor Merilho Khan
- Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533.
- "Passagens e Permanências"
- Em cartaz no Trapiche Café. Expondo aquarelas de Raquel Falk, trazendo retratos do cotidiano pomerano nas montanhas capixabas. A visitação segue aberta ao público até o dia 16 de maio. Terça a sexta, das 11h às 19h; sábado, das 12h às 20h. Rua Gama Rosa, 236. Centro Histórico de Vitória, ES. Informações: (27) 99956-0277.
- TEATRO
- Cia. Barbixas
- Às 19h e às 21h, no Teatro Universitário (UFES). Com espetáculo "Improvável", um número de improviso que rodou o Brasil. Ingressos: R$ 90,00 (inteira, setor A térreo); R$ 45,00 (meia, setor A térreo); R$ 80,00 (inteira, setor B térreo); R$ 40,00 ( meia, setor B térreo); R$ 70,00 (inteira, mezanino)/ R$ 35,00 (meia, mezanino). Vendas: No site Tudus ou na bilheteria do teatro (das 15h às 20h). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Classificação: 14 anos.
- "Abajur Cor de Carne - Cartografia pela dança"
- Às 19h30, no Teatro Sesc Glória. Espetáculo que traz a luta contra a violência para o foco, com destaque para a violência contra as mulheres. Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 12 (conveniados e comerciantes); R$ 10 (meia e comerciários). Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações:(27) 3232-4750.
15 DE MARÇO (DOMINGO)
- BALADA
- Fluente
- Às 21h. Festa: Arrastapé da Ilha- 3 anos. Com Bernadete França (SP) e DJ Fabrício Bravim. Ingressos: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. (27) 3311-5216.
- Guava Sessions #12
- Às 16h, no Guava. Com Transe, DJ Sista Ilú e Doce Caseiro. Ingressos: R$ 10 (lista amiga); R$ 15 (na hora). Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória.
- EXPOSIÇÃO
- "Da Ilha
- No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- Pintor Merilho Khan
- Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533.
- ESPECIAL
- Domingokê
- Às 15h, no Centro Cultural Elizário Rangel. Um karaokê aberto a todos os públicos. Entrada franca. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Informações: (27) 3051-0835.
- TEATRO
- Cia. Barbixas
- Às 18h e às 20h, no Teatro Universitário (UFES). Com espetáculo "Improvável", um número de improviso que rodou o Brasil. Ingressos: R$ 90,00 (inteira, setor A térreo); R$ 45,00 (meia, setor A térreo); R$ 80,00 (inteira, setor B térreo); R$ 40,00 ( meia, setor B térreo); R$ 70,00 (inteira, mezanino)/ R$ 35,00 (meia, mezanino). Vendas: No site Tudus ou na bilheteria do teatro (das 15h às 20h). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Classificação: 14 anos.
- Peça "A Pequena Sereia"
- Às 17h, no Teatro Sesc Glória. Montagem da Dourado Produções do clássico da Disney, onde a sereia Ariel é fascinada pelo mundo além do mar. Ingressos: R$ 40 (inteira); R$ 20 (meia). Vendas: Na bilheteria do local. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações:(27) 3232-4750.