Capixaba busca novas autoras para publicar em selo feminino

A escritora e publisher capixaba Dani Costa Russo Crédito: Bruna Russo

Se você é mulher, tem talento para a escrita e não vê uma forma de publicar suas obras, eis que surge uma oportunidade. A chance aparece por meio de uma capixaba, que está recrutando escritoras para compor o selo Auroras, parte da editora Penalux voltada a publicação exclusiva de mulheres.

A escritora capixaba Dani Costa Russo, há mais de dez anos radicada em São Paulo, lançou chamado para o recebimento de obras literárias inéditas de escritoras de todo o Brasil. Dani acabou de ser contratada pela editora Penalux para dar vida ao selo Auroras, voltado exclusivamente para publicação de mulheres.

"Mulheres ainda são menos publicadas, premiadas, enaltecidas. Em livros de editoras de grande porte, a predominância é de escritores (70,6%) e de personagens homens (58,2%), brancos (77,9%) e heterossexuais (85,7%). Esses números foram levantados pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, da Universidade de Brasília. A desigualdade na quantidade de publicações de autores e de autoras começa a se desfazer neste momento, gradualmente, com iniciativas como essa do selo Auroras", explica Dani, que é autora do romance Beijos no Chão, publicado em 2016.

A busca por escritoras já começou, e a publisher espera ler originais de diversos gêneros literários, e não está limitada a temáticas. Romance, poesia, contos, microconto, crônicas, ensaio e acadêmico serão recebidos.

"Nesse momento de lançamento do selo, pretendo entender o que as novas autoras estão produzindo no nosso país. Assim, abrimos o leque de possibilidades de publicação. Depois, podemos considerar receber apenas um gênero em especial, ou apenas obras com foco em determinado tema, explica.

E as capixabas estão na mira do selo Auroras. Nascida em Vitória, criada na periferia da Serra, no bairro Barcelona, Dani Costa Russo, lamenta não ter tido muitas referências femininas na literatura, principalmente do seu Estado.

Conheci Elisa Lucinda quando ela alcançou a mídia, foi impactante, uma descoberta que me animou. Eu era uma jovem com o sonho de ser escritora, mas só sabia de algumas poucas brasileiras que me mostraram na aula de literatura da escola. Eu me lembro de pensar que se Elisa, capixaba, publicou, talvez eu conseguisse um dia.

"Cadê vocês, escritoras da minha terra? Vamos fazer literatura de mulheres fora do eixo Rio-São Paulo, me mandem suas obras!" Dani Costa Russo - Escritora e publisher

INSCRIÇÕES E PUBLICAÇÃO

As interessadas devem enviar suas obras para o email [email protected] . É necessário formatar o arquivo dentro das seguintes especificações: arquivo

em word (.doc), Times Roman New 12, entrelinhas 1.5, orientação de página 14x21. É importante escrever no assunto do email "Original - nome da escritora".

Vale lembrar que só devem ser enviadas obras prontas, organizadas e com título. Em até 90 dias, a editora responde cada escritora, mesmo as que não tiveram suas obras aceitas.

PUBLICAÇÕES

Mas como deve ocorrer as publicações caso a escritora seja selecionada? Dani explica que as escolhidas lançam suas obras em sua cidade de residência e ela se encarrega de orientar cada uma a se promover e a se lançar, com a intenção de que todas possam assumir essa carreira conscientes do que é necessário para fazer parte do mercado editorial. Os livros, depois, ganham a rede e-commerce e as autoras acompanham as vendas por aplicativo.