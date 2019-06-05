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Gastronomia

Capixaba aposta na cozinha intuitiva para a final do The Taste Brasil

Bianca Brunow Dalla disputa o título da quinta temporada do reality show do GNT nesta quinta-feira (6), a partir das 22h30

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 14:26

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

05 jun 2019 às 14:26
05/06/2019 - Bianca Brunow Dalla está na final da quinta temporada do The Taste Brasil Crédito: Divulgação/GNT
Após dois meses de disputa, o The Taste Brasil 2019 terá sua final nesta quinta-feira (6), a partir das 22h30. E Bianca Brunow Dalla segue empenhada em agradar o paladar dos jurados com apenas uma colherada de seus pratos. A capixaba é finalista e uma das favoritas a levar o prêmio.
Mas antes, a discípula de Helena Rizzo terá que se destacar entre outros cinco candidatos: Felipe Gomes, do time de Felipe Bronze; Bruno Moran, que era do time de Helena e foi resgatado por Felipe Bronze; Márcio Reis, do time de André Mifano; Gilmas Alves e Clécia Almeida, do time de Claude Troisgros. Segundo Bia, a disputa será dura e fica mais acirrada quando ela considera três dos candidatos como fortes competidores.
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"Dentro da competição, as percepções são um pouco diferentes de quando a gente assiste. A Clécia, quando voa, voa alto. Ela tem muita criatividade e cartas na manga. O Gilmar tem uma técnica fenomenal. Mas o Felipe tem uma ousadia que o faz ser meu maior adversário, na minha opinião", conta ela, afirmando que a maior dificuldade encontrada até o momento era sua falta autoconfiança.
DIFICULDADES E EXPECTATIVA
"Minha maior dificuldade foi lidar com a falta de autoconfiança. Essa autoimagem que eu tinha acabou refletindo na imagem que meus colegas tinham de mim, de que eu não seria alguém com quem eles deveriam se preocupar. A medida que fui ganhando algumas provas, e comecei a me tornar uma ameaça, alguns competidores começaram a me enxergar mais como adversária", reflete Bia, que garante estar mais confiante, porém indo sem expectativas para esta final.
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Bianca revela que a medida é para "continuar tendo sorte". "Estou sem expectativa para a final. Eu realmente vivi um dia de cada vez na competição, tentando aproveitar a experiência e sem pensar muito em ir até o fim. A fórmula deu certo e eu acabei na final mesmo sem planejar (risos). Vou continuar sem muita expectativa, porque, até agora, deu sorte!", reflete.
05/06/2019 - Bianca Brunow Dalla está na final da quinta temporada do The Taste Brasil Crédito: Divulgação/GNT
O QUE FARÁ PARA LEVAR O PRÊMIO?
A estratégia para levar o título é manter o estilo de sua cozinha intuitiva. "No último programa, pelo que entendi, eles vão dar mais valor aos métodos de cocção. Eu realmente não me planejei em nada até aqui, então vou seguir a linha Intuitiva. Mas provavelmente vou priorizar os peixes e frutos do mar", adianta ela, que conta com um ponto extra, a empatia de Felipe Bronze.
TORCIDA DOS CHEFS?
O chef carioca elogiou o prato feito por Bianca na semifinal e ainda continuou enaltecendo a cozinha da capixaba no Instagram. "Ter minha comida sendo constantemente elogiada pelo Felipe foi uma surpresa e, provavelmente, uma das coisas mais legais que já me aconteceram. Por termos linhas muito diferentes na cozinha, achei que ele fosse ser o chef mais implicante comigo, e não aconteceu. Com certeza sou uma pessoa mais auto confiante depois disso", comenta Bianca.
05/06/2019 - Felipe Bronze elogia Bianca Brunow Dalla em seu Instagram Crédito: Instagram/@biabrunow
Segundo a capixaba, a torcida não se restringe a Felipe Bronze e Helena Rizzo. Questionada sobre quais jurados ela acha que gostam mais de seus pratos, Bianca dispara: "Acho que o Felipe e, pasmem, o André. É justamente pelo Andre gostar da minha comida é que ele pega no meu pé desde o início", revela.
CARINHO NAS RUAS
Por falar em apoio, o público capixaba vem fazendo sua parte: "Eu tenho recebido muito carinho mesmo. Mais do que eu imaginava. Pelas redes sociais, ao vivo... Acho que as pessoas se identificam por eu ter um jeito mais caseiro de trabalhar na cozinha", conta ela, que focou de vez na gastronomia.
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"Estou entregue até o último fio de cabelo à gastronomia. Tenho feito eventos, jantares particulares, cursos e movimentado a Cervejaria Liverpub com alguns pratos diferentes. Acho que estou aproveitando bem o momento".

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