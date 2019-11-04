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Cantora e atriz, Marie Laforêt morre aos 80 anos

Causas da morte da intérprete de 'Vendanges de l'amour' ou 'Viens, viens' não foram divulgadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 12:00

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 12:00

A cantora e atriz Marie Laforêt morreu aos 80 anos Crédito: Divulgação
A cantora e atriz francesa Marie Laforêt morreu neste sábado (2), em Genolier, na Suíça, aos 80 anos de idade, anunciou sua família à agência AFP.
No cinema, ela estreou em "O Sol Por Testemunha" (1960), adaptação de René Clément do clássico livro "O Talentoso Ripley", de Patricia Highsmith. Alain Delon encanava o personagem título, e Laforêt surgia como Marge Duval.

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Com o sucesso, trabalhou com diretores consagrados como Claude Chabrol, que a dirigiu na aventura "A Espiã de Olhos de Ouro Contra Dr. K" (1965). Já para Georges Lautner, apareceu com Jean-Paul Belmondo em "Tira ou Ladrão" (1979) e "Feliz Páscoa" (1984).
Em 1963, lançou seu primeiro single como cantora: "Les Yendanges de L'amour", escrito por Danyel Gérard. Gravou hits como "Ivan", "Boris et Moi", "Il a Neigé Sur Yesterday", "Viens Sur la Montagne", "Marie Douceur, Marie Colère" e "Que Calor La Vida".

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