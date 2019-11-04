Cantora e atriz, Marie Laforêt morre aos 80 anos

A cantora e atriz Marie Laforêt morreu aos 80 anos Crédito: Divulgação

A cantora e atriz francesa Marie Laforêt morreu neste sábado (2), em Genolier, na Suíça, aos 80 anos de idade, anunciou sua família à agência AFP.

No cinema, ela estreou em "O Sol Por Testemunha" (1960), adaptação de René Clément do clássico livro "O Talentoso Ripley", de Patricia Highsmith. Alain Delon encanava o personagem título, e Laforêt surgia como Marge Duval.

Com o sucesso, trabalhou com diretores consagrados como Claude Chabrol, que a dirigiu na aventura "A Espiã de Olhos de Ouro Contra Dr. K" (1965). Já para Georges Lautner, apareceu com Jean-Paul Belmondo em "Tira ou Ladrão" (1979) e "Feliz Páscoa" (1984).