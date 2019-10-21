Festival da Tanqueray

Cantor Silva faz show de graça em festival de marca de gim

O evento, da Tanqueray, terá várias versões de drinques à base da bebida e programação musical extensa

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 08:35

Agência FolhaPress

O cantor Silva Crédito: Reprodução/Instagram @silva
A Tanqueray fará uma homenagem a seu criador em um festival no próximo domingo (27). O evento será realizado no quarteirão da rua Joaquim Antunes com a rua dos Pinheiros, no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, das 12h às 22h.
A data foi escolhida por ser o dia de número 300 de 2019. A razão do número? Charles Tanqueray, o fundador da marca, só conseguiu chegar à fórmula do gin depois de 299 tentativas, em 1830.
Além de DJs, a programação musical na data contará com o cantor capixaba Silva, por volta das 18h.
Alguns bares e restaurantes na região vão servir versões de gin tônica, como Le Jazz, Benzina, Guarita, O Botânico, Apothek e Trabuca.

Em barracas da própria marca na rua, haverá o Tanqueray London Dry (R$ 25), o Tanqueray Sevilla (R$ 28) e o Tanqueray Ten (R$ 32).
A marca inglesa de gin tem investido em ações relacionadas ao mundo da música esteve em festivais como o Popload, Lollapalooza e mais recentemente o Rock in Rio.

FESTIVAL CHARLES TANQUERAY DAY

Quando: 27 de outubro (12h às 22h)
Onde: Rua Joaquim Antunes com Rua dos Pinheiros, em São Paulo
Quanto: Shows grátis (paga o que consumir)

