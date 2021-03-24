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Teatro

"Caio do Céu" abre a edição on-line do Moinho das Artes Festival

Evento segue até domingo (28) com espetáculos exibidos no YouTube

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2021 às 16:16
Espetáculo
Espetáculo "Caio do Céu", da Companhia de Solos e Bem Acompanhados, de Porto Alegre (RS) Crédito: Divulgação/Companhia de Solos e Bem Acompanhados
O universo de Caio Fernando Abreu foi remontado nos palcos e agora chega à internet. O espetáculo "Caio do Céu", da Companhia de Solos e Bem Acompanhados, de Porto Alegre, abre o Moinho das Artes Festival, nesta quarta-feira (24), com toda programação exibida no YouTube.
Ainda na abertura do evento, às 20 horas, será apresentado o “Cine em Cena”, que vai exibir o documentário “Angela Gomes em: Eu sou Naif”, do produtor cultural paraibano Hélio Costa. A exibição vai destacar a vida e a obra da artista capixaba, maior referência na arte Naif no Espírito Santo.
Através de crônicas, cartas, contos, poemas, textos teatrais, depoimentos, música ao vivo e projeções, o espetáculo "Caio do Céu" traz para a cena o próprio artista. Por meio de vídeos, com trechos de suas entrevistas, o roteiro traz parte da obra que valoriza a vida em todos os seus aspectos e uma face pouco conhecida do autor: um homem vibrante e solar, que se revela desperto para o milagre da existência diante da iminência da morte – muitas vezes abordada com humor, leveza e profundidade.
A montagem será exibida a partir das 20h15, no canal do YouTube e página do Facebook da produtora capixaba Rátimbum Produções. Ela dá início ao festival que segue até domingo (28) com 15 espetáculos. Confira a programação completa no fim da matéria.
São oito produções do Espírito Santo, como “Banzo”, da In Pares Cia de Dança (Vitória/ES); seis nacionais, como “Perfeitamente Imperfeitos”, da Cia Trupeçando (Sumé/PB); e uma internacional: a montagem "H2oBOOM", do Grupo Mauro Cosenza, do Uruguai.
“Pensamos em uma programação que agrade a todos os públicos, com espetáculos que divertem e que geram reflexões a partir dos temas abordados”, declara Elenice Moreira, da Ratimbum Produções de Arte, organizadora do evento.
O Festival é um projeto com realização da Associação Cultural e Ambiental Uma Floresta, contemplado no prêmio Artes Integradas, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Ministério do Turismo e Governo Federal.

OFICINA

Pensando nas pessoas com dificuldades em colocar projetos culturais no papel e obter apoio cultural, o festival ainda vai oferecer a Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais. Ela será ministrada, de forma virtual, pelas produtoras Luana Eva e Ludmila Porto, entre os dias 25 e 27 de março, das 14 às 17 horas. As inscrições já foram finalizadas, mas as aulas estarão disponíveis gratuitamente no YouTube da produtora por dois meses.

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A oficina será divida em Elaboração de projetos, que vai falar sobre ideia X projeto; como colocar suas ideias no papel; planejamento e ciclo de vida de um projeto cultural, Captação de recursos, Áreas da produção, Gestão de projetos e Prestação de contas. “Essa iniciativa é um incentivo a artistas e pessoas interessadas em produção que estão começando ou dando andamento em suas carreiras e desejam escrever seus próprios projetos. O objetivo é apresentar formas de planejamento e apontar possíveis modos de colocar sua ideia no papel”, detalha a produtora Ludmila Porto. 
*Com informações da assessoria do festival.

SERVIÇO

  • MOINHO DAS ARTES FESTIVAL
  • Quando: de 24 a 28 de março
  • Onde: no YouTube e Facebook da Ratimbum Produções
  • Gratuito

PROGRAMAÇÃO

  • QUARTA-FEIRA - 24 DE MARÇO
  • 19h – LIVE DE ABERTURA ONLINE - ao vivo
  • Artistas, técnicos, trabalhadores da cultura e público em geral: as cortinas vão ser abertas e a magia vai começar, mas este ano de uma forma diferente no novo normal.

  • 20h - CINE EM CENA APRESENTA ÂNGELA GOMES EM “EU...SOU NAIF”

  • 20h15 – ESPETÁCULO “CAIO DO CÉU”, COM DEBORAH FONOCCHIARO - Gravado
  • Grupo: Companhia de Solos e Bem Acompanhados – Porto Alegre (RS)
  • QUINTA-FEIRA - 25 DE MARÇO
  • 14h às 17h - OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS
  • Oficina: Os conceitos sobre produção cultural e os profissionais dessa área, elaboração e etapas de um projeto cultural, gestão, prática e logística de projetos culturais.
  • Professoras: Ludmila Porto e Luana Eva

  • 18h- ESPETÁCULO “H2oBOOM” - Gravado
  • Grupo: Mauro Cosenza - Uruguai

  • 19h - ESPETÁCULO “O MUNDO MÁGICO DO CIRCO DO CHURUPITA” - Gravado
  • Grupo: Circo Churupita – Vitória (ES)

  • 20h – ESPETÁCULO DE DANÇA “LIMBICO” - Gravado
  • Grupo: Coletivo Emaranhado – Vitória (ES)
  • SEXTA-FEIRA - 26 DE MARÇO
  • 14h às 17h - OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS - plataforma Zoom

  • 18h – ESPETÁCULO “AO CÉU ABERTO” - Gravado
  • Grupo: Circo Infinito - Vitória (ES)

  • 19h - CINE EM CENA APRESENTA OS HOMENAGEADOS DO FENATE 2012
  • (Tião Xoxo / Milson Henriques / Maria Pulcélia e Edith Bulhões)

  • 19h30 – ESPETÁCULO “O MELHOR SHOW DO MUNDO NA MINHA OPINIÃO!!”- Gravado
  • Grupo: Companhia Palhaço Ritalino - Londrina (PR)

  • 21h - ESPETÁCULO “BANZO” - Gravado
  • Grupo: In Pares Cia de Dança – Vitória (ES)
  • SÁBADO - 27 DE MARÇO
  • 10h – ESPETÁCULO “INFANSONORA” - Gravado
  • Grupo: Cia Fantasia – Santa Teresa (ES)

  • 11h – ESPETÁCULO “A MAGIA CONTINUA” - Gravado
  • Grupo: Le Peppe Circo – Vila Velha (ES)

  • 14h às 17h - OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS - plataforma Zoom

  • 18h – ESPETÁCULO “PERFEITAMENTE IMPERFEITOS” - Gravado
  • Grupo: Cia Trupeçando - Sumé (PB)

  • 19h30 – ESPETÁCULO “O SERROTE DE CHABELI” - Gravado
  • Grupo: Lacarta Circo Teatro - Vitória (ES)
  • DOMINGO - 28 DE MARÇO
  • 14h - ESPETÁCULO “A ILHA DESCONHECIDA” - Gravado
  • Grupo: Cia dos Náufragos - Campinas (SP)

  • 16h - ESPETÁCULO “AMÉRICA 2” - Gravado
  • Grupo: Grupo Árvore - Vitória (ES)

  • 17h30 – ESPETÁCULO “JUVENAL, PITA E O VELOCÍPEDE” - Gravado
  • Grupo: Pandorga Companhia de Teatro - Rio de Janeiro (RJ)

  • 19h - ESPETÁCULO “SHOWZANÇAS – SHOW DAS PALHAÇAS – FAKE LIVE” - Gravado
  • Grupo: Minha Companhia - Belo Horizonte (MG)

  • 20h – SHOW DE MÚSICA “ELOS”, com Izabel Padovani e Ronaldo Saggiorato Gravado
  • Direção: Izabel Padovani – Campinas (SP)

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