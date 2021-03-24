"Caio do Céu" abre a edição on-line do Moinho das Artes Festival

Espetáculo "Caio do Céu", da Companhia de Solos e Bem Acompanhados, de Porto Alegre (RS) Crédito: Divulgação/Companhia de Solos e Bem Acompanhados

O universo de Caio Fernando Abreu foi remontado nos palcos e agora chega à internet. O espetáculo "Caio do Céu", da Companhia de Solos e Bem Acompanhados, de Porto Alegre, abre o Moinho das Artes Festival, nesta quarta-feira (24), com toda programação exibida no YouTube.

Ainda na abertura do evento, às 20 horas, será apresentado o “Cine em Cena”, que vai exibir o documentário “Angela Gomes em: Eu sou Naif”, do produtor cultural paraibano Hélio Costa. A exibição vai destacar a vida e a obra da artista capixaba, maior referência na arte Naif no Espírito Santo.

Através de crônicas, cartas, contos, poemas, textos teatrais, depoimentos, música ao vivo e projeções, o espetáculo "Caio do Céu" traz para a cena o próprio artista. Por meio de vídeos, com trechos de suas entrevistas, o roteiro traz parte da obra que valoriza a vida em todos os seus aspectos e uma face pouco conhecida do autor: um homem vibrante e solar, que se revela desperto para o milagre da existência diante da iminência da morte – muitas vezes abordada com humor, leveza e profundidade.

Confira a programação completa no fim da matéria. A montagem será exibida a partir das 20h15, no canal do YouTube página do Facebook da produtora capixaba Rátimbum Produções. Ela dá início ao festival que segue até domingo (28) com 15 espetáculos.

São oito produções do Espírito Santo, como “Banzo”, da In Pares Cia de Dança (Vitória/ES); seis nacionais, como “Perfeitamente Imperfeitos”, da Cia Trupeçando (Sumé/PB); e uma internacional: a montagem "H2oBOOM", do Grupo Mauro Cosenza, do Uruguai.

“Pensamos em uma programação que agrade a todos os públicos, com espetáculos que divertem e que geram reflexões a partir dos temas abordados”, declara Elenice Moreira, da Ratimbum Produções de Arte, organizadora do evento.

O Festival é um projeto com realização da Associação Cultural e Ambiental Uma Floresta, contemplado no prêmio Artes Integradas, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Ministério do Turismo e Governo Federal.

OFICINA

Pensando nas pessoas com dificuldades em colocar projetos culturais no papel e obter apoio cultural, o festival ainda vai oferecer a Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais. Ela será ministrada, de forma virtual, pelas produtoras Luana Eva e Ludmila Porto, entre os dias 25 e 27 de março, das 14 às 17 horas. As inscrições já foram finalizadas, mas as aulas estarão disponíveis gratuitamente no YouTube da produtora por dois meses.

A oficina será divida em Elaboração de projetos, que vai falar sobre ideia X projeto; como colocar suas ideias no papel; planejamento e ciclo de vida de um projeto cultural, Captação de recursos, Áreas da produção, Gestão de projetos e Prestação de contas. “Essa iniciativa é um incentivo a artistas e pessoas interessadas em produção que estão começando ou dando andamento em suas carreiras e desejam escrever seus próprios projetos. O objetivo é apresentar formas de planejamento e apontar possíveis modos de colocar sua ideia no papel”, detalha a produtora Ludmila Porto.

*Com informações da assessoria do festival.

SERVIÇO

MOINHO DAS ARTES FESTIVAL



Quando: de 24 a 28 de março



de 24 a 28 de março Onde: no YouTube e Facebook da Ratimbum Produções

no YouTube e Facebook da Ratimbum Produções Gratuito



PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA - 24 DE MARÇO

19h – LIVE DE ABERTURA ONLINE - ao vivo



– LIVE DE ABERTURA ONLINE - ao vivo Artistas, técnicos, trabalhadores da cultura e público em geral: as cortinas vão ser abertas e a magia vai começar, mas este ano de uma forma diferente no novo normal.





20h - CINE EM CENA APRESENTA ÂNGELA GOMES EM “EU...SOU NAIF”





- CINE EM CENA APRESENTA ÂNGELA GOMES EM “EU...SOU NAIF” 20h15 – ESPETÁCULO “CAIO DO CÉU”, COM DEBORAH FONOCCHIARO - Gravado



ESPETÁCULO “CAIO DO CÉU”, COM DEBORAH FONOCCHIARO - Gravado Grupo: Companhia de Solos e Bem Acompanhados – Porto Alegre (RS)

QUINTA-FEIRA - 25 DE MARÇO

14h às 17h - OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS

OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS Oficina: Os conceitos sobre produção cultural e os profissionais dessa área, elaboração e etapas de um projeto cultural, gestão, prática e logística de projetos culturais.



Professoras: Ludmila Porto e Luana Eva





18h- ESPETÁCULO “H2oBOOM” - Gravado



ESPETÁCULO “H2oBOOM” - Gravado Grupo: Mauro Cosenza - Uruguai





19h - ESPETÁCULO “O MUNDO MÁGICO DO CIRCO DO CHURUPITA” - Gravado



ESPETÁCULO “O MUNDO MÁGICO DO CIRCO DO CHURUPITA” - Gravado Grupo: Circo Churupita – Vitória (ES)





20h – ESPETÁCULO DE DANÇA “LIMBICO” - Gravado



ESPETÁCULO DE DANÇA “LIMBICO” - Gravado Grupo: Coletivo Emaranhado – Vitória (ES)



SEXTA-FEIRA - 26 DE MARÇO

14h às 17h - OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS - plataforma Zoom





OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS - plataforma Zoom 18h – ESPETÁCULO “AO CÉU ABERTO” - Gravado



ESPETÁCULO “AO CÉU ABERTO” - Gravado Grupo: Circo Infinito - Vitória (ES)





19h - CINE EM CENA APRESENTA OS HOMENAGEADOS DO FENATE 2012



CINE EM CENA APRESENTA OS HOMENAGEADOS DO FENATE 2012 (Tião Xoxo / Milson Henriques / Maria Pulcélia e Edith Bulhões)





19h30 – ESPETÁCULO “O MELHOR SHOW DO MUNDO NA MINHA OPINIÃO!!”- Gravado



ESPETÁCULO “O MELHOR SHOW DO MUNDO NA MINHA OPINIÃO!!”- Gravado Grupo: Companhia Palhaço Ritalino - Londrina (PR)





21h - ESPETÁCULO “BANZO” - Gravado



ESPETÁCULO “BANZO” - Gravado Grupo: In Pares Cia de Dança – Vitória (ES)



SÁBADO - 27 DE MARÇO

10h – ESPETÁCULO “INFANSONORA” - Gravado



ESPETÁCULO “INFANSONORA” - Gravado Grupo: Cia Fantasia – Santa Teresa (ES)





11h – ESPETÁCULO “A MAGIA CONTINUA” - Gravado



ESPETÁCULO “A MAGIA CONTINUA” - Gravado Grupo: Le Peppe Circo – Vila Velha (ES)





14h às 17h - OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS - plataforma Zoom





OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS - plataforma Zoom 18h – ESPETÁCULO “PERFEITAMENTE IMPERFEITOS” - Gravado



ESPETÁCULO “PERFEITAMENTE IMPERFEITOS” - Gravado Grupo: Cia Trupeçando - Sumé (PB)





19h30 – ESPETÁCULO “O SERROTE DE CHABELI” - Gravado



ESPETÁCULO “O SERROTE DE CHABELI” - Gravado Grupo: Lacarta Circo Teatro - Vitória (ES)

