"Caio do Céu" abre a edição on-line do Moinho das Artes Festival

O universo de Caio Fernando Abreu foi remontado nos palcos e agora chega à internet. O espetáculo "Caio do Céu", da Companhia de Solos e Bem Acompanhados, de Porto Alegre, abre o Moinho das Artes Festival, nesta quarta-feira (24), com toda programação exibida no YouTube.
Ainda na abertura do evento, às 20 horas, será apresentado o “Cine em Cena”, que vai exibir o documentário “Angela Gomes em: Eu sou Naif”, do produtor cultural paraibano Hélio Costa. A exibição vai destacar a vida e a obra da artista capixaba, maior referência na arte Naif no Espírito Santo.
Através de crônicas, cartas, contos, poemas, textos teatrais, depoimentos, música ao vivo e projeções, o espetáculo "Caio do Céu" traz para a cena o próprio artista. Por meio de vídeos, com trechos de suas entrevistas, o roteiro traz parte da obra que valoriza a vida em todos os seus aspectos e uma face pouco conhecida do autor: um homem vibrante e solar, que se revela desperto para o milagre da existência diante da iminência da morte – muitas vezes abordada com humor, leveza e profundidade.
A montagem será exibida a partir das 20h15, no canal do YouTube e página do Facebook da produtora capixaba Rátimbum Produções. Ela dá início ao festival que segue até domingo (28) com 15 espetáculos. Confira a programação completa no fim da matéria.
São oito produções do Espírito Santo, como “Banzo”, da In Pares Cia de Dança (Vitória/ES); seis nacionais, como “Perfeitamente Imperfeitos”, da Cia Trupeçando (Sumé/PB); e uma internacional: a montagem "H2oBOOM", do Grupo Mauro Cosenza, do Uruguai.
“Pensamos em uma programação que agrade a todos os públicos, com espetáculos que divertem e que geram reflexões a partir dos temas abordados”, declara Elenice Moreira, da Ratimbum Produções de Arte, organizadora do evento.
O Festival é um projeto com realização da Associação Cultural e Ambiental Uma Floresta, contemplado no prêmio Artes Integradas, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Ministério do Turismo e Governo Federal.
OFICINA
Pensando nas pessoas com dificuldades em colocar projetos culturais no papel e obter apoio cultural, o festival ainda vai oferecer a Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais. Ela será ministrada, de forma virtual, pelas produtoras Luana Eva e Ludmila Porto, entre os dias 25 e 27 de março, das 14 às 17 horas. As inscrições já foram finalizadas, mas as aulas estarão disponíveis gratuitamente no YouTube da produtora por dois meses.
A oficina será divida em Elaboração de projetos, que vai falar sobre ideia X projeto; como colocar suas ideias no papel; planejamento e ciclo de vida de um projeto cultural, Captação de recursos, Áreas da produção, Gestão de projetos e Prestação de contas. “Essa iniciativa é um incentivo a artistas e pessoas interessadas em produção que estão começando ou dando andamento em suas carreiras e desejam escrever seus próprios projetos. O objetivo é apresentar formas de planejamento e apontar possíveis modos de colocar sua ideia no papel”, detalha a produtora Ludmila Porto.
*Com informações da assessoria do festival.
SERVIÇO
- MOINHO DAS ARTES FESTIVAL
- Quando: de 24 a 28 de março
- Onde: no YouTube e Facebook da Ratimbum Produções
- Gratuito
PROGRAMAÇÃO
- QUARTA-FEIRA - 24 DE MARÇO
- 19h – LIVE DE ABERTURA ONLINE - ao vivo
- Artistas, técnicos, trabalhadores da cultura e público em geral: as cortinas vão ser abertas e a magia vai começar, mas este ano de uma forma diferente no novo normal.
- 20h - CINE EM CENA APRESENTA ÂNGELA GOMES EM “EU...SOU NAIF”
- 20h15 – ESPETÁCULO “CAIO DO CÉU”, COM DEBORAH FONOCCHIARO - Gravado
- Grupo: Companhia de Solos e Bem Acompanhados – Porto Alegre (RS)
- QUINTA-FEIRA - 25 DE MARÇO
- 14h às 17h - OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS
- Oficina: Os conceitos sobre produção cultural e os profissionais dessa área, elaboração e etapas de um projeto cultural, gestão, prática e logística de projetos culturais.
- Professoras: Ludmila Porto e Luana Eva
- 18h- ESPETÁCULO “H2oBOOM” - Gravado
- Grupo: Mauro Cosenza - Uruguai
- 19h - ESPETÁCULO “O MUNDO MÁGICO DO CIRCO DO CHURUPITA” - Gravado
- Grupo: Circo Churupita – Vitória (ES)
- 20h – ESPETÁCULO DE DANÇA “LIMBICO” - Gravado
- Grupo: Coletivo Emaranhado – Vitória (ES)
- SEXTA-FEIRA - 26 DE MARÇO
- 14h às 17h - OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS - plataforma Zoom
- 18h – ESPETÁCULO “AO CÉU ABERTO” - Gravado
- Grupo: Circo Infinito - Vitória (ES)
- 19h - CINE EM CENA APRESENTA OS HOMENAGEADOS DO FENATE 2012
- (Tião Xoxo / Milson Henriques / Maria Pulcélia e Edith Bulhões)
- 19h30 – ESPETÁCULO “O MELHOR SHOW DO MUNDO NA MINHA OPINIÃO!!”- Gravado
- Grupo: Companhia Palhaço Ritalino - Londrina (PR)
- 21h - ESPETÁCULO “BANZO” - Gravado
- Grupo: In Pares Cia de Dança – Vitória (ES)
- SÁBADO - 27 DE MARÇO
- 10h – ESPETÁCULO “INFANSONORA” - Gravado
- Grupo: Cia Fantasia – Santa Teresa (ES)
- 11h – ESPETÁCULO “A MAGIA CONTINUA” - Gravado
- Grupo: Le Peppe Circo – Vila Velha (ES)
- 14h às 17h - OFICINA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS - plataforma Zoom
- 18h – ESPETÁCULO “PERFEITAMENTE IMPERFEITOS” - Gravado
- Grupo: Cia Trupeçando - Sumé (PB)
- 19h30 – ESPETÁCULO “O SERROTE DE CHABELI” - Gravado
- Grupo: Lacarta Circo Teatro - Vitória (ES)
- DOMINGO - 28 DE MARÇO
- 14h - ESPETÁCULO “A ILHA DESCONHECIDA” - Gravado
- Grupo: Cia dos Náufragos - Campinas (SP)
- 16h - ESPETÁCULO “AMÉRICA 2” - Gravado
- Grupo: Grupo Árvore - Vitória (ES)
- 17h30 – ESPETÁCULO “JUVENAL, PITA E O VELOCÍPEDE” - Gravado
- Grupo: Pandorga Companhia de Teatro - Rio de Janeiro (RJ)
- 19h - ESPETÁCULO “SHOWZANÇAS – SHOW DAS PALHAÇAS – FAKE LIVE” - Gravado
- Grupo: Minha Companhia - Belo Horizonte (MG)
- 20h – SHOW DE MÚSICA “ELOS”, com Izabel Padovani e Ronaldo Saggiorato Gravado
- Direção: Izabel Padovani – Campinas (SP)