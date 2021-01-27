Busca por músicas de Fiuk sobe 330% e Projota cresce 40 vezes

Os cantores Fiuk e Projota Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

O começo do BBB 21 fez bem para alguns artistas do grupo Camarote. E engana-se quem pensa que o único bônus que alguns deles tiveram foi a imunidade. Nas plataformas de streaming, também estão bombando.

Um desses exemplos é o cantor Fiuk . De acordo com levantamento da Deezer, o artista teve um aumento bombástico de mais de 330% em números de streams na plataforma desde o anúncio de sua participação no programa.

Melhor ainda está Projota que cresceu 48% no dia seguinte ao anúncio e teve, de acordo com a plataforma, 40 vezes mais streams do que Fiuk.

A dupla Israel e Rodolfo cresceu 20% na última semana, e a curva continua subindo, sendo o segundo mais ouvido dentre os participantes.

O terceiro lugar é de Pocah, que apesar de ter crescido apenas 13,5% após o anúncio do BBB, já contava com uma média de streams bem alta mesmo antes do anúncio de sua participação.