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Com "BBB 21"

Busca por músicas de Fiuk sobe 330% e Projota cresce 40 vezes

Karol Conká também não ficou de fora, e desde a confirmação da entrada no BBB cresceu cerca de 25% na Deezer

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 08:32
Os cantores Fiuk e Projota
Os cantores Fiuk e Projota Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
O começo do BBB 21 fez bem para alguns artistas do grupo Camarote. E engana-se quem pensa que o único bônus que alguns deles tiveram foi a imunidade. Nas plataformas de streaming, também estão bombando.
Um desses exemplos é o cantor Fiuk. De acordo com levantamento da Deezer, o artista teve um aumento bombástico de mais de 330% em números de streams na plataforma desde o anúncio de sua participação no programa.
Melhor ainda está Projota que cresceu 48% no dia seguinte ao anúncio e teve, de acordo com a plataforma, 40 vezes mais streams do que Fiuk.
A dupla Israel e Rodolfo cresceu 20% na última semana, e a curva continua subindo, sendo o segundo mais ouvido dentre os participantes.

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O terceiro lugar é de Pocah, que apesar de ter crescido apenas 13,5% após o anúncio do BBB, já contava com uma média de streams bem alta mesmo antes do anúncio de sua participação.
Karol Conká também não ficou de fora, e desde a confirmação da entrada no BBB cresceu cerca de 25% na Deezer.

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