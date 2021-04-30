Bolsonaro indica nome de Alex Muniz para cargo de diretor-presidente da Ancine

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado a indicação do nome de Alex Braga Muniz para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema (Ancine), com mandato a se iniciar em 20 de outubro de 2021, em decorrência do término do mandato de Christian de Castro Oliveira que renunciou à função.

Alex Braga Muniz será o novo diretor da Ancine Crédito: Reprodução

Muniz é da diretoria da Ancine e tem atuado como diretor-presidente substituto. Seu mandato na diretoria, no entanto, termina em 14 de maio próximo.

Para sua vaga na diretoria, o presidente está indicando Vinícius Clay Araújo Gomes, que também já ocupava o cargo como substituto. Em outra mensagem, Bolsonaro retirou a indicação de Edilásio Santana Barra Júnior, conhecido como pastor Tutuca, para exercer o cargo de Ancine.