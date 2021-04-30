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Política Cultural

Bolsonaro indica nome de Alex Muniz para cargo de diretor-presidente da Ancine

Ex-diretor da função, Christian de Castro Oliveira renunciou ao cargo

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 abr 2021 às 16:23
O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado a indicação do nome de Alex Braga Muniz para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema (Ancine), com mandato a se iniciar em 20 de outubro de 2021, em decorrência do término do mandato de Christian de Castro Oliveira que renunciou à função.
Alex Braga Muniz será o novo diretor da Ancine
Alex Braga Muniz será o novo diretor da Ancine Crédito: Reprodução
Muniz é da diretoria da Ancine e tem atuado como diretor-presidente substituto. Seu mandato na diretoria, no entanto, termina em 14 de maio próximo.
Para sua vaga na diretoria, o presidente está indicando Vinícius Clay Araújo Gomes, que também já ocupava o cargo como substituto. Em outra mensagem, Bolsonaro retirou a indicação de Edilásio Santana Barra Júnior, conhecido como pastor Tutuca, para exercer o cargo de Ancine.

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Edilásio tinha sido indicado ao cargo em fevereiro de 2020, para a vaga decorrente da renúncia de Mariana Ribas da Silva, mas seu nome não tinha sido ainda apreciado pelo Senado e ele vinha exercendo a função de diretor substituto. As mensagens com as indicações ao Senado estão publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (30).

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