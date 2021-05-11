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Música eletrônica

Audax comemora parceria e repercussão da faixa com Chris Willis

"You Are The One" também contou com participação de Pontifexx na produção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2021 às 09:00

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:00

Audax, Pontifexx e Chris Willis apresentam
Audax, Pontifexx e Chris Willis apresentam "You Are The One" Crédito: Divulgação
Donos do remix do single "Era Uma Vez", de Kell Smith, Audax vai mais longe quando o assunto é parceria e comemora o sucesso de sua nova faixa. Produzida com Pontifexx, "You Are The One" conta com os vocais de ninguém menos que Chris Willis. Sim, a lenda da dance music mundial e responsável pela voz em “Love Is Gone”, de David Guetta, topou participar da faixa que vem ganhando boa repercussão desde seu lançamento e ainda mais após o clipe ganhar vida.
"Tem sido ótimo! Serviu como uma grande experiência e também a realização de um sonho, porque escutamos a voz dele desde quando começamos a gostar de música eletrônica, lá por 2000, e fazer música com o cara que é a voz de grandes faixas que fazem parte da trilha sonora das nossas vidas em várias ocasiões é realmente uma honra. Ficamos muito felizes", comenta André, integrante do trio Audax.
"Confesso que eu era muito fã da voz do Chris Willis. Podemos dizer que é um artista que a gente nunca imagina que vai trabalhar junto tão cedo, então foi uma surpresa muito boa", completa Pontifexx.
A faixa é a estreia do trio na STMPD RCRDS, gravadora do Martin Garrix, eleito por três vezes o melhor DJ do mundo. Em tempos pandêmicos, a colaboração foi feita remotamente pela internet, unindo Brasil e Estados Unidos.
Audax passou a trocar mensagens com Chris Willis por WhatsApp e em seguida enviou as ideias de músicas. "Normalmente pego uma faixa que recebo e tento o meu melhor para compor uma melodia forte. Eu envio aos produtores para aprovação e faço quaisquer alterações que sejam boas para nós trabalharmos juntos. Eu escrevo as letras e gravo todos os vocais aqui no meu estúdio em Atlanta, e mediante aprovação, envio para meu engenheiro em Nashville e ele os envia para os produtores, e então a música é masterizada”, explica o Chris.
O americano conta que "Love is Gone" marcou sua carreira. Inclusive, pelas redes sociais é possível notar que até sua filha gosta da música e parece herdar o talento do pai. "Minha filha adora cantar e dançar. Ela é uma verdadeira criadora nata. Alguns dizem que ela é igual a mim em muitos aspectos. Não é de surpreender, porque tanto a mãe dela quanto eu temos profundas raízes musicais. Então agora você está olhando para a próxima geração e nós também, bem diante de nossos olhos."
Por falar em talento e família, os irmãos André, Pedro e João, que formam o Audax, têm utilizado o calendário sem shows para intensificar o trabalho no estúdio e consagrar o processo artístico do trio, unindo as ideias e gostos de ambos. "As novas músicas marcam um amadurecimento artístico e uma profundidade que não tínhamos antes. Mergulhamos fundo e o que está por vir é nosso melhor. Não podemos dar muitos detalhes ainda, mas já soltamos alguns spoilers nas nossas redes sociais", contam.
*Com informações da assessoria do Audax

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