Atração do Coala Festival 2021, Maria Bethânia conta o que viu na pandemia

Assisti a várias. Assisti à de Caetano, que foi maravilhosa. O Caetano com os meninos. Assisti à de Caetano para ajudar a campanha do (Guilherme) Boulos. Assisti, muitas vezes, à da Tereza Cristina que, inclusive, me prestou uma homenagem muito bonita no dia de meu aniversário, sou gratíssima. Assisti a algumas, sim. Vi Adriana Calcanhotto, Fábio Jr... Adorei a live do Fábio Jr, tão elegante, sereno; Fafá de Belém, umas duas ou três, ótimas também, com aquele vigor querido e sempre vitorioso da Fafá. Vi bastante coisa. Para mim, sou uma artista que precisa de uma resposta, sou mais de palco, mais de resposta imediata, ouvir, sentir o calor da plateia... Para mim, acho difícil, pelo tipo de artista que sou e pelo trabalho que faço. Mas não sou contra, acho positivo, acho bonito, acho que abraça o povo brasileiro, que está tão desesperado e tão entristecido, tão massacrado nessa situação toda que estamos vivendo. Acho bom, acho que leva afeto. Eu gostaria muito de ter um entendimento do que sou em cena e do que necessito do público para fazer uma live. Mas eu não sou assim, não saio cantando uma música atrás da outra, eu não tenho um repertório de recital - meu repertório tem dramaturgia, então, isso complica, acho que complica um pouco para ser uma live, entendeu? Vi algumas coisas também de teatro, algumas lives de teatro de que gostei muito. Vi a Renata Sorrah, vi o grupo dela, a peça Preto. Vi a Maitê Proença fazendo seu monólogo, vi algumas coisas assim.