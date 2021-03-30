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Arte

Ator Tonico Pereira é homenageado com grafite em muro no Rio de Janeiro

Grafiteiro é fã do artista e assistia à série 'A Grande Família'

Publicado em 30 de Março de 2021 às 10:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2021 às 10:46
Ator Tonico Pereira com artista em frente ao grafite feito em sua homenagem
Ator Tonico Pereira com artista em frente ao grafite feito em sua homenagem Crédito: Arquivo Pessoal
O ator Tonico Pereira, 72, foi surpreendido com uma homenagem, no dia 24 de março, em um muro próximo da sua loja TPM Brechó, no Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O artista carioca Cristiano Preas, 44, fã do ator, fez um enorme grafite dele.
Preas diz que pediu autorização para o dono de um imóvel na rua Real Grandeza, que estava com uma pintura antiga de propaganda de uma loja que não existe mais. Ele só não esperava que Tonico, que está em quarentena radical, descobrisse o desenho no primeiro dia de pintura.
Ao ver o movimento no muro, que tem cinco metros de altura e seis de largura, o ator foi verificar o que estava acontecendo. Segundo Preas, Tonico ficou feliz, agradeceu e perguntou se Preas poderia colocar algumas mulheres para mostrar diversidade. O artista respondeu que sim e perguntou se poderia incluir uma drag queen e o ator concordou.
"Ele agradeceu, ficou muito feliz e me perguntou se eu terminaria [o desenho] no mesmo dia. Eu expliquei que demoraria uns quatro dias e ainda mais porque ele pediu para acrescentar mais coisas. Ele me pediu para quando terminar avisar", afirma.

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Depois do desenho pronto, Tonico voltou ao local para ver como ficou e agradeceu ao artista. "Ele fez foto em frente ao painel, devidamente protegido [com máscara] e eu aproveitei para tietar, sou fã dele, assistia 'A Grande Família' [série da TV Globo], diz.
Preas é grafiteiro, pintor, ilustrador e tatuador que tem como inspiração a rua, a cidade e o seu dia a dia. No ano passado, ele fez um grafite em homenagem ao jogador Zico, no bairro Quintino Bocaivua, zona norte do Rio de Janeiro, a pedido de um amigo fã do atleta.

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