Artistas e cartunistas relembram Quino, criador de Mafalda, morto nesta quarta

Após a morte do cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, nesta quarta-feira (30), diversos artistas lamentaram o ocorrido nas redes sociais.
A morte foi anunciada por Daniel Divinsky, editor do cartunista, nas redes sociais. "Morreu Quino e, com isso, todas as pessoas boas deste país e do mundo irão chorar", avisou ele.
Quino ganhou notoriedade com a criação de Mafalda, uma das personagens mais famosas do mundo dos quadrinhos, uma menina de classe média argentina nascida em setembro de 1964, fã dos Beatles, de panquecas e que odeia sopa. A personagem completou 56 anos nesta terça (29).
Veja a seguir artistas que comentaram a morte de Quino.
Adão Iturrusgarai
Adão Iturrusgarai disse "RIP" (uma abreviação em inglês para "descanse em paz" em homenagem a Quino, no Twitter.
Laerte
"Acabei de saber que o Quino morreu. Ô coisa triste", disse a cartunista Laerte. A artista também publicou uma charge sua, feita em 2014, em que homenageia Mafalda e Quino e faz referências a si mesma.
Carlos Latuff
"Quino nos deixou hoje, mas sua filha Mafalda segue com a luta", disse o cartunista Carlos Latuff ao publicar um desenho seu em que a personagem celebra Quino.
Matzorama
"Lembro do dia e do lugar onde vi esta tirinha e 'explodi' como nunca antes. A partir daí me apaixonei pelo humor e pelo que Quino fazia. Se você tem uma tirinha dele favorita, compartilhe e em vez de lamentar sua saída, vamos comemorar o legado que ele nos deixou em vida", disse o humorista argentino Matzorama.
Fernando Aramburu
"Eles ficaram órfãos", disse no Twitter o escritor espanhol Fernando Aramburu, autor de "Pátria".
Ricardo Coimbra
"Apesar de ter criado uma das coisas mais chatas de todos os tempos, que é a Mafalda, a famosa tirinha com criança dando lição de moral, todo o resto do trabalho do Quino é coisa de mestre, gigante mesmo", disse o quadrinista Ricardo Coimbra.
Petra Costa
"Obrigado por tanto, Quino", disse a cineasta Petra Costa, diretora de "Democracia em Vertigem".
Antonio Prata
"Uma vez perguntaram ao [Julio] Cortázar o que ele achava da Mafalda. Ele respondeu que não importava o que ele achava da Mafalda, mas sim o que a Mafalda achava dele. Quino. Cortázar. Mafalda. A humanidade dá bons frutos também, de vez em quando", disse o escritor e colunista deste jornal Antonio Prata.
Emicida
"Obrigado, Quino. Mestre eterno", disse o músico e escritor Emicida.
Liniers
O desenhista argentino Liniers publicou um desenho em que Enriqueta, uma de suas personagens mais famosas, abraça Mafalda.