Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

Artistas e cartunistas relembram Quino, criador de Mafalda, morto nesta quarta

Laerte, Adão Iturrusgarai e outros membros da classe artística se despedem do argentino nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 13:34

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:34

O cartunista Joaquin Salvador Lavado, conhecido como Quino, contempla escultura de sua criaÃ§Ã£o a Mafalda, em Oviedo (EUA)
O cartunista Joaquin Salvador Lavado, conhecido como Quino, contempla escultura de sua criaÃ§Ã£o a Mafalda, em Oviedo (EUA) Crédito: Reuters/Folhapress
Após a morte do cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, nesta quarta-feira (30), diversos artistas lamentaram o ocorrido nas redes sociais.
A morte foi anunciada por Daniel Divinsky, editor do cartunista, nas redes sociais. "Morreu Quino e, com isso, todas as pessoas boas deste país e do mundo irão chorar", avisou ele.
Quino ganhou notoriedade com a criação de Mafalda, uma das personagens mais famosas do mundo dos quadrinhos, uma menina de classe média argentina nascida em setembro de 1964, fã dos Beatles, de panquecas e que odeia sopa. A personagem completou 56 anos nesta terça (29).

Veja Também

Mauricio de Sousa faz homenagem a Quino com encontro de Mônica e Mafalda

Quino achou que Mafalda ficou obsoleta, o público não

Morre o cartunista Joaquín Salvador Lavado Tejón, o Quino, aos 88 anos

Veja a seguir artistas que comentaram a morte de Quino.

Adão Iturrusgarai

Adão Iturrusgarai disse "RIP" (uma abreviação em inglês para "descanse em paz" em homenagem a Quino, no Twitter.

Laerte

"Acabei de saber que o Quino morreu. Ô coisa triste", disse a cartunista Laerte. A artista também publicou uma charge sua, feita em 2014, em que homenageia Mafalda e Quino e faz referências a si mesma.

Carlos Latuff

"Quino nos deixou hoje, mas sua filha Mafalda segue com a luta", disse o cartunista Carlos Latuff ao publicar um desenho seu em que a personagem celebra Quino.

Matzorama

"Lembro do dia e do lugar onde vi esta tirinha e 'explodi' como nunca antes. A partir daí me apaixonei pelo humor e pelo que Quino fazia. Se você tem uma tirinha dele favorita, compartilhe e em vez de lamentar sua saída, vamos comemorar o legado que ele nos deixou em vida", disse o humorista argentino Matzorama.

Fernando Aramburu

"Eles ficaram órfãos", disse no Twitter o escritor espanhol Fernando Aramburu, autor de "Pátria".

Ricardo Coimbra

"Apesar de ter criado uma das coisas mais chatas de todos os tempos, que é a Mafalda, a famosa tirinha com criança dando lição de moral, todo o resto do trabalho do Quino é coisa de mestre, gigante mesmo", disse o quadrinista Ricardo Coimbra.

Petra Costa

"Obrigado por tanto, Quino", disse a cineasta Petra Costa, diretora de "Democracia em Vertigem".

Antonio Prata

"Uma vez perguntaram ao [Julio] Cortázar o que ele achava da Mafalda. Ele respondeu que não importava o que ele achava da Mafalda, mas sim o que a Mafalda achava dele. Quino. Cortázar. Mafalda. A humanidade dá bons frutos também, de vez em quando", disse o escritor e colunista deste jornal Antonio Prata.

Emicida

"Obrigado, Quino. Mestre eterno", disse o músico e escritor Emicida.

Liniers

O desenhista argentino Liniers publicou um desenho em que Enriqueta, uma de suas personagens mais famosas, abraça Mafalda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasil pode ter recorde de naturalizados na Copa
Imagem de destaque
10 dicas para identificar e contestar juros abusivos em contratos bancários
Imagem de destaque
Adolescente é baleado por suspeitos que estavam em moto em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados