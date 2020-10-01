Artistas e cartunistas relembram Quino, criador de Mafalda, morto nesta quarta

O cartunista Joaquin Salvador Lavado, conhecido como Quino, contempla escultura de sua criaÃ§Ã£o a Mafalda, em Oviedo (EUA) Crédito: Reuters/Folhapress

Após a morte do cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, nesta quarta-feira (30), diversos artistas lamentaram o ocorrido nas redes sociais.

A morte foi anunciada por Daniel Divinsky, editor do cartunista, nas redes sociais. "Morreu Quino e, com isso, todas as pessoas boas deste país e do mundo irão chorar", avisou ele.

Quino ganhou notoriedade com a criação de Mafalda, uma das personagens mais famosas do mundo dos quadrinhos, uma menina de classe média argentina nascida em setembro de 1964, fã dos Beatles, de panquecas e que odeia sopa. A personagem completou 56 anos nesta terça (29).

Veja a seguir artistas que comentaram a morte de Quino.

Adão Iturrusgarai

Adão Iturrusgarai disse "RIP" (uma abreviação em inglês para "descanse em paz" em homenagem a Quino, no Twitter.

Laerte

"Acabei de saber que o Quino morreu. Ô coisa triste", disse a cartunista Laerte. A artista também publicou uma charge sua, feita em 2014, em que homenageia Mafalda e Quino e faz referências a si mesma.

essa eu fiz em 2014, em homenagem ao Quino: pic.twitter.com/kwYURWegcy — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) September 30, 2020

Carlos Latuff

"Quino nos deixou hoje, mas sua filha Mafalda segue com a luta", disse o cartunista Carlos Latuff ao publicar um desenho seu em que a personagem celebra Quino.

Quino nos deixou hoje, mas sua filha Mafalda segue com a luta!

???@brasil247 @MafaldaDigital pic.twitter.com/1fND88gtmR — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) September 30, 2020

Matzorama

"Lembro do dia e do lugar onde vi esta tirinha e 'explodi' como nunca antes. A partir daí me apaixonei pelo humor e pelo que Quino fazia. Se você tem uma tirinha dele favorita, compartilhe e em vez de lamentar sua saída, vamos comemorar o legado que ele nos deixou em vida", disse o humorista argentino Matzorama.

Me acuerdo el día y el lugar en el que vi esta tira y me estallé como nunca. Desde ahí me enamoré del humor y de lo que hacía Quino. Si tenes una tira favorita suya compartila y en vez de lamentar su partida, festejemos el legado que nos dejó en vida! ? pic.twitter.com/c8D0sofLPc — MATZORAMA (@matzorama) September 30, 2020

Fernando Aramburu

"Eles ficaram órfãos", disse no Twitter o escritor espanhol Fernando Aramburu, autor de "Pátria".

Se han quedado huérfanos. pic.twitter.com/ff9AgaRDDb — Fernando Aramburu (@FernandoArambur) September 30, 2020

Ricardo Coimbra

"Apesar de ter criado uma das coisas mais chatas de todos os tempos, que é a Mafalda, a famosa tirinha com criança dando lição de moral, todo o resto do trabalho do Quino é coisa de mestre, gigante mesmo", disse o quadrinista Ricardo Coimbra.

Apesar de ter criado uma das coisas mais chatas de todos os tempos, que é a Mafalda, a famosa tirinha com criança dando lição de moral, todo o resto do trabalho do Quino é coisa de mestre, gigante mesmo. pic.twitter.com/bONRlZTNXS — Ricardo Coimbra (@coimbraricardo) September 30, 2020

Petra Costa

"Obrigado por tanto, Quino", disse a cineasta Petra Costa, diretora de "Democracia em Vertigem".

Antonio Prata

"Uma vez perguntaram ao [Julio] Cortázar o que ele achava da Mafalda. Ele respondeu que não importava o que ele achava da Mafalda, mas sim o que a Mafalda achava dele. Quino. Cortázar. Mafalda. A humanidade dá bons frutos também, de vez em quando", disse o escritor e colunista deste jornal Antonio Prata.

Uma vez perguntaram ao Cortázar o que ele achava da Mafalda. Ele respondeu que não importava o que ele achava da Mafalda, mas sim o que a Mafalda achava dele. Quino. Cortázar. Mafalda. A humanidade dá bons frutos tb, de vez em quando. — Antonio Prata (@antonioprata) September 30, 2020

Emicida

"Obrigado, Quino. Mestre eterno", disse o músico e escritor Emicida.

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