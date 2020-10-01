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Cultura

Quino achou que Mafalda ficou obsoleta, o público não

Com sua língua afiada, visão crítica e ternura a personagem caiu no gosto dos leitores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 13:15

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:15

Última tira da personagem Mafalda, criada em 1973 pelo argentino Joaquín Lavado, o Quino
Última tira da personagem Mafalda, criada em 1973 pelo argentino Joaquín Lavado, o Quino Crédito: Divulgação
O cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, conhecido como Quino [1932-2020], será lembrado por sua vasta e crítica obra. Mas entre tantos personagens criados, foi a menininha Mafalda, uma livre pensadora de mente afiada, pensamento crítico e enternecedora inocência, sua personagem de maior sucesso. Apesar de tê-la abandonada em 1983, por considerá-la "obsoleta", ela segue sendo sua personagem mais querida entre os leitores.
Suas tirinhas foram traduzidas para mais de 25 línguas, e a personagem tornou-se famosa e até mesmo temida. Quando perguntado sobre o que achava da menina prodígio, o escritor argentino Julio Cortázar disse "não importa o que eu penso de Mafalda. Me incomoda o que ela pensa de mim." Até hoje a sagacidade e simplicidade da menina nascida da mente de Quino intriga intelectuais e encanta leitores.
Como vários autores de personagens marcantes, o desenhista em algum ponto considerou que sua personagem não fazia mais sentido, e acreditou que bastava isso para partir para novas criações. E como sempre acontece, para desespero dos artistas, não era isso que os fãs pensavam. Em entrevista ao Estadão em 1999, Quino discutiu os rumos e o que considerou o esgotamento das tirinhas de Mafalda. Contou, também, como buscava em novas criações apresentar suas críticas à sociedade moderna.
Curiosa e questionadora, humanitária e idealista, Mafalda testa a lógica e as ideologias do mundo adulto. Do alto da simplicidade dos seus 6 anos de idade, desconstrói as argumentações mais elaboradas e coloca em cheque as mais tradicionais teorias políticas.

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O cartunista Joaquin Salvador Lavado, conhecido como Quino, contempla escultura de sua criaÃ§Ã£o a Mafalda, em Oviedo (EUA)
O cartunista Joaquin Salvador Lavado, conhecido como Quino, contempla escultura de sua criaÃ§Ã£o a Mafalda, em Oviedo (EUA) Crédito: Reuters/Folhapress

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