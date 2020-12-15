Artistas cantam Roupa Nova em homenagem a Paulinho; confira as versões

Sandy e Rodrigo Faro homenageiam Paulinho, vocalista do Roupa Nova Crédito: Montagem

Diversos nomes conhecidos da classe artística usaram as redes sociais na noite de segunda-feira (14), para homenagear o cantor e compositor Paulinho, do grupo Roupa Novo, que morreu aos 68 anos no Rio de Janeiro.

Entre as publicações e lamentação, que tomaram conta da internet também na madrugada desta terça (15), alguns famosos optaram por cantar músicas da banda como uma maneira de prestigiar Paulinho, conhecido por fazer parte da formação original do grupo desde os anos 1970.

A cantora Sandy, 37, e o marido Lucas Lima, 38, interpretaram a canção "Volta pra Mim". Segundo a artista, a música fez parte da sua infância, e por isso, guarda boas memórias. "Lembro de, muito pequena, me impressionar com os agudos potentes do Paulinho. Fui a muitos shows como fã, influenciada e acompanhada pelos meus pais", afirmou.

Sandy também relembrou quando ela e o irmão Júnior gravaram as músicas "A Lenda" e "Aprender a Amar", ambas composições de integrantes do grupo Roupa Nova. "Entre essas e outras histórias, o carinho sempre foi imenso e mútuo. Por isso, não poderia deixar de registrar aqui a minha humilde homenagem à família, aos amigos, incluindo todos do Roupa, e aos fãs pela enorme e triste perda. Meu amor pra vocês", finalizou.

O apresentador e ator Rodrigo Faro, 47, também gravou a mesma canção. Em sua homenagem, o artista afirmou que Paulinho embalou momentos especiais e importantes de sua vida. "Foi um dos cantores, junto com Fabio Jr, Roberto Carlos, Djavan e tantos outros, com quem aprendi a cantar, com quem aprendi a amar a musica", completou.

"Hoje vou dormir mais triste, receber a noticia de sua partida, doi muito e cantar um de seus sucessos, e a maneira mais bonita e verdadeira que encontrei de lhe homenagear meu querido amigo. Que Deus o receba com muito amor, meus mais profundos sentimentos a familia Roupa Nova", finalizou.

Luan Santana, 29, cantou a música "A Viagem", que em sua opinião é a mais linda do Roupa Nova. Tocando violão, o artista gravou o vídeo caseiro enquanto fazia sua homenagem a Paulinho.

O cantor Mumuzinho, 37, participou do programa Encontro (Globo) nesta manhã de terça-feira, e também fez uma homenagem ao vivo. Ele cantou "Volta pra mim". "Descanse em paz, Paulinho! Sua voz será sempre trilha das nossas vidas", escreveu ele nas redes sociais.

Descanse em paz, Paulinho! Sua voz será sempre trilha das nossas vidas. pic.twitter.com/omUiv5e2HD — PLAYLIST Ouça agora (@MumuzinhoC) December 15, 2020

Em setembro deste ano, Paulinho foi hospitalizado no Complexo Hospitalar de Niterói, no Rio de Janeiro, devido a complicações da Covid-19. Ele também passou por uma cirurgia de transplante de medula óssea para tratar um linfoma. Sua morte foi confirmada através das redes sociais do Roupa Nova.

Confira a nota oficial do grupo Roupa Nova: